Combien Chelsea devra peut-être payer pour signer Cristiano Ronaldo

Todd Boehly a été informé du montant que Chelsea pourrait devoir débourser pour signer Cristiano Ronaldo de Manchester United cet été, a-t-on rapporté.

Des informations ont commencé à émerger à la fin de la semaine dernière selon lesquelles Boehly a tenu une réunion au Portugal la semaine dernière avec le super-agent Jorge Mendes, dont les clients incluent Cristiano Ronaldo. Et on pense que la situation de Ronaldo et l’idée qu’il passe à Chelsea cet été auraient été parmi les sujets abordés.

Maintenant, un aperçu du montant que Chelsea devrait payer pour atterrir CR7 a été fourni.

Selon le Daily Mail, Ronaldo gagnerait actuellement 385 000 £ par semaine à United, soit environ 20 millions de £ par an. Ronaldo est également actuellement évalué à 17,2 millions de livres sterling par l’Observatoire du football CIES.

Donc, dans l’ensemble, Chelsea pourrait se retrouver à payer 37,2 millions de livres sterling pour les services de Ronaldo, s’il signait un contrat d’un an à Stamford Bridge cet été.

Et bien que cela puisse sembler beaucoup, il convient de souligner que Chelsea vient de battre son record de transfert et a failli égaler le record de transfert de la Premier League pour Romelu Lukaku – seulement pour qu’il reste assis sur le banc pendant une demi-saison. Le Belge devrait également finaliser un prêt à l’Inter Milan cet été.

Ainsi, alors que Ronaldo sur un contrat d’un an ne sera probablement pas une bonne affaire, Chelsea obtiendrait probablement un meilleur retour sur investissement qu’avec Lukaku.

Ronaldo a marqué 18 buts en Premier League la saison dernière. Seuls Mohamed Salah et Heung-min Son ont marqué plus.

