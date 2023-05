Combien chaque équipe de Premier League recevra comme prix en argent cette saison

Alors que la Premier League entre dans son dernier week-end, l’estimation du prix en argent qui serait remis aux clubs a fait l’objet de discussions. Manchester City a déjà obtenu son cinquième argenterie au cours des six dernières saisons et les quatre meilleures équipes ont pour la plupart été finalisées. City, le champion d’Angleterre, remportera un montant de 161,3 millions de livres sterling, comme le rapporte Sportbible. Arsenal, qui va terminer deuxième, a connu plusieurs hauts et bas cette saison. Les Gunners étaient pour la plupart en haut du tableau mais ont été évincés par Pep Guardiola’s City dans la dernière phase de la ligue. Avec une deuxième place, Arsenal devrait recevoir 159,8 millions de livres sterling comme prix en argent.

Avec 72 points en 37 matchs, Manchester United occupe la troisième place du classement. Si les Red Devils restent dans cette position jusqu’à la fin, ils obtiendront un montant estimé à 152,1 millions de livres sterling. Newcastle United a connu une campagne de rêve cette saison, remportant la qualification pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2003. Ils sont quatrièmes du décompte, à seulement 2 points de United. En tant qu’équipe classée quatrième, les Magpies recevraient 151,7 millions de livres sterling.

Bien que United et Newcastle puissent échanger leurs places et cela dépend entièrement des résultats de leurs derniers matches de championnat. Lors de leur dernier match, alors que United affrontera Fulham à Old Trafford, Newcastle affrontera Chelsea lors d’une rencontre à l’extérieur.

Après avoir traversé une saison mouvementée, Liverpool a réussi à réserver un billet pour la Ligue Europa. Les Reds sont désormais cinquièmes du classement de la Premier League avec quatre points d’avance sur Brighton & Hove Albion, sixième. Alors que Jurgen Klopp envisage de remodeler l’équipe au cours de la saison à venir, le prix en argent s’élevant à 151,6 millions de livres sterling aura un effet énorme sur leur budget de transfert.

Les clubs ébranlés dans la moitié inférieure du tableau se battront pour effacer la menace de relégation lors de la dernière journée. Alors que Southampton passe déjà par la trappe en bas, Leicester City, Leeds United et Everton sont tous des candidats possibles pour être renvoyés au deuxième niveau le dernier jour. La position finale des clubs dans le tableau sera essentielle pour obtenir un plus grand coup de pouce financier pour la saison à venir. La 20e équipe remportera 100,3 millions de livres sterling, tandis que les deux autres équipes reléguées recevront respectivement 104,6 millions de livres sterling et 106,1 millions de livres sterling.