Combien chaque club de Serie A a gagné en revenus TV

Les revenus des offres télévisées représentent une part importante du jeu en ce qui concerne les meilleures ligues de football du monde. Et la Serie A italienne n’est pas différente. Les clubs ont rapporté beaucoup d’argent la saison dernière. Voici donc la répartition des revenus de la télévision de Serie A pour 2022/23.

Le classement n’est pas tout à fait surprenant, avec les grands garçons près du sommet de la liste des gains. Ce n’est pas non plus très différent du classement de la saison 2022/23.

Revenus de la série A TV pour 2022/23

club Euros (en millions) USD (en millions) Inter 87,1 € 95,1 $ Naples 80,3 € 87,5 $ Milan 80 € 87,2 $ Juventus 78,6 € 85,7 $ Latium 70,7 € 77,1 $ Rome 68,2 € 74,3 $ Fiorentina 55,2 € 60,2 $ Atalante 55,2 € 60,2 $ Turin 49,1 € 53,5 $ Bologne 43,5 € 47,4 $ Udinese 40,7 € 44,4 $ Sampdorie 39 € 42,5 $ Sassuolo 38,7 € 42,2 $ Lecce 38,6 € 42,1 $ Monza 34,2 € 37,3 $ Hellas Vérone 34,1 € 37,2 $ Salerne 32,6 € 35,5 $ Empoli 32,6 € 35,5 $ Spezia 30,1 € 32,8 $ Crémonais 29,4 € 32,1 $

Les plus hauts revenus, l’Inter, l’ont rapporté environ trois fois plus que le club le moins bien rémunéré. L’Inter est tombé en finale de la Ligue des champions contre Manchester City, mais obtenir plus de 95 millions de dollars en argent télévisé n’est pas un mauvais prix de consolation en Serie A.

Napoli capturerait son premier scudetto depuis 1990 cette année, en plus de rapporter le deuxième plus grand nombre de dollars de télévision.

L’AC Milan, la Juventus, la Lazio, la Roma et la Fiorentina complètent le top sept. Cela reflète presque à l’identique les places de qualification européennes sur le tableau de la ligue, si vous échangez la Fiorentina contre Atalanta (qui a terminé cinquième et a généré les huitièmes revenus télévisés les plus élevés).

Les neuf meilleurs clubs ont tous rapporté plus de 60 millions de dollars, mais après cela, les choses commencent à baisser. La moitié inférieure de la Serie A variait entre 32 et 47 millions de dollars en argent télévisé la saison dernière.

Tout en bas, Empoli, Spezia et Cremonese ont obtenu les chiffres les plus bas. Mais Empoli ne baissera pas plus, car ils ont évité la relégation. Les deux autres, cependant, n’ont pas eu autant de chance.

Le club le plus durement touché à l’avenir sera peut-être la Sampdoria. Ils verront certainement une baisse importante de l’argent de la télévision après avoir terminé dernier et avoir été relégués. C’est après avoir obtenu les 13e revenus télévisés les plus élevés de la ligue la saison dernière.

