Combien cela vaut-il?

Arsenal a confirmé son accord et le partenariat avec Emirates se poursuivra.

Le parrainage d’Emirates sur le devant du maillot avec Arsenal, qui dure désormais jusqu’en 2028, est devenu le plus ancien de l’histoire de la Premier League. Ce nouvel accord marquera une association remarquable de 22 ans entre les deux.

L’annonce est intervenue avant le match des Gunners contre Monaco en Emirates Cup, un match de pré-saison. Avant, cet accord, le contrat de sponsoring maillot Arsenal-Emirates, conclu en 2018, aurait expiré en 2024.

Qu’a dit Arsenal ?

Le directeur commercial d’Arsenal Juliet Slot a déclaré, via Daily Mail: «Nous sommes incroyablement fiers d’entrer dans l’histoire en prolongeant notre partenariat avec Emirates jusqu’en 2028.

« La longévité de notre relation spéciale est le signe de nos valeurs partagées durables, de notre ambition de rassembler nos communautés mondiales et de notre engagement à tirer parti des nombreuses réalisations qui ont marqué notre parcours de 17 ans à ce jour.

« Alors que nous portons notre partenariat à un minimum de 22 ans ensemble, nous sommes ravis d’aller de l’avant et nous nous concentrons sur la célébration de moments plus incroyables avec nos supporters du monde entier. »

Qu’a dit la compagnie aérienne ?

Le président d’Emirates Airline, Sir Tim Clark, s’est dit satisfait du renouvellement de l’accord de parrainage de maillots : Je suis fier du parcours qu’Emirates et Arsenal ont partagé au cours des 17 dernières années.

« Ensemble, nous avons célébré des triomphes et résisté aux défis. Notre partenariat a été construit sur une vision partagée de l’excellence et un engagement à enrichir les expériences des fans du monde entier.

« Nous sommes impatients de créer des moments encore plus magiques avec Arsenal ; et ensemble, unir, inspirer et avoir un impact significatif sur les communautés du monde entier grâce au beau jeu. »

Combien vaut l’accord d’Arsenal avec Emirates par an ?

Depuis l’ouverture du stade en 2006, le nom « Emirates » figurait en bonne place sur le devant des maillots d’Arsenal. Cela s’applique à chaque maillot à domicile, à l’extérieur et à l’académie des nombreuses équipes du club.

Emirates a commencé à sponsoriser Arsenal avec un accord en 2004. La compagnie aérienne a signé un accord pour le stade du club. Deux ans plus tard, ils se sont mis d’accord sur un contrat de sponsoring de maillot.

Le nouvel accord a une valeur de 57 à 64 millions de dollars par an, selon Footy Headlines.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto