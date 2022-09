Combien ça coûte de visiter le Bhoutan ? 200 $ par jour plus les frais de déplacement

Le Royaume du Bhoutan rouvre ses portes aux touristes vendredi avec une forte augmentation de sa taxe de séjour quotidienne. Avant que le pays ne ferme ses frontières en mars 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19, les voyageurs au Bhoutan devaient payer un forfait journalier minimum de 200 à 250 dollars, selon la période de l’année. Le tarif comprenait souvent les frais d’hôtel, de nourriture, de transport et de guide touristique ainsi que des frais de développement durable obligatoires de 65 $. Mais fin juin, le Bhoutan a adopté un projet de loi sur la taxe sur le tourisme qui a éliminé le tarif minimum du forfait journalier en faveur d’une augmentation de la taxe de développement durable de 65 $ à 200 $ par personne et par jour. Les frais de déplacement – pour les hôtels et la nourriture, par exemple – ne sont pas couverts par la redevance. Le pays offre une remise sur les frais aux familles, a déclaré Raju Rai, PDG de Voyages célestes au Bhoutan. “C’est 50% pour les enfants entre 6-12 ans [old] et … gratuit pour les enfants de 5 ans et moins”, a-t-il déclaré.

“Une contribution active”

Le Bhoutan et les partisans de la nouvelle politique affirment que cette décision est conforme à l’objectif continu du pays d’attirer un tourisme “de grande valeur et à faible volume”. Pour découvrir le pays – qui est célèbre pour offrir aux voyageurs un rare aperçu de l’authenticité dans un monde rempli de pièges à touristes – les visiteurs doivent “contribuer activement au développement économique, social et culturel du Bhoutan”, selon le site Web d’entreprise pour le Conseil du tourisme du Bhoutan. Le Conseil du tourisme a déclaré que les frais iront à la modernisation des infrastructures, à la formation des travailleurs de l’industrie du voyage, à la préservation des traditions culturelles, à la protection de l’environnement et à la création d’emplois offrant des salaires et des conditions de travail équitables.

Le Bhoutan se présente comme le seul pays négatif en carbone au monde. Andrew Stranovski Photographie | moment | Getty Images

Sam Blyth, président de la Bhutan Canada Foundation et fondateur de la Sentier Trans Bhoutana déclaré que les frais iront directement à aider les communautés locales. “L’argent collecté par [the] le gouvernement sera ensuite redirigé vers les communautés et soutiendra la santé et l’éducation, qui sont gratuites pour tous les Bhoutanais », a-t-il déclaré.

Les voyageurs en profiteront-ils ?

Les voyageurs bénéficieront également de l’augmentation des frais, selon le Conseil du tourisme. Les normes et les certifications des hôtels et des voyagistes seront révisées, ce qui améliorera l’expérience des voyageurs, a-t-il ajouté. Plus, les voyageurs auront plus de flexibilité dans la planification et la réservation de leurs propres voyagesÇa disait. Le Conseil du tourisme note que le forfait journalier minimum “avait ses limites. Les touristes, par exemple, devaient souvent choisir parmi les circuits organisés proposés par les voyagistes, qui contrôlaient pour eux l’expérience de voyage. En supprimant [it] … les touristes pourront engager directement les prestataires de services souhaités et payer leurs services en conséquence.”

Les guides touristiques ne sont plus obligatoires pour tous les voyages, mais ils sont obligatoires pour les voyageurs qui prévoient de faire de la randonnée ou d’aller au-delà des villes de Thimphu et Paro, selon le Conseil. Les agences de voyages, qui peuvent obtenir des visas pour les voyageurs, perçoivent également le paiement des frais de développement durable, a déclaré Sarah-Leigh Shenton, directrice marketing de l’agence de voyages Red Savannah. “Toute l’administration est gérée par notre équipe, et nos clients n’ont pas à effectuer de paiements localement.”

Critiques contre supporters

Les critiques soutiennent que l’augmentation de la taxe de séjour au Bhoutan est “élitiste“, en fermant davantage la porte aux voyageurs à petit budget qui rêvent de visiter le Bhoutan. D’autres encore disent que la nouvelle politique affectera de manière disproportionnée les agences de voyages qui s’adressent aux voyageurs soucieux de leur budget. D’autres critiquent le calendrier, déclarant que les nouvelles règles décourager les voyageurs de visiter à un moment où l’industrie touristique du pays est sous le choc d’une fermeture des frontières de 2,5 ans. Cependant, le Conseil du tourisme du Bhoutan a déclaré que la pandémie offrait le bon moment “pour réinitialiser le secteur”. Il a également laissé entendre qu’il pourrait accueillir un retour lent des voyageurs, déclarant : “Le retour progressif des touristes permettra la modernisation progressive des infrastructures et des services”.

Sam Blyth a déclaré qu’il avait fait de nombreuses randonnées à travers le Bhoutan au cours des 30 dernières années. Il est le fondateur du Trans Bhutan Trail, une société à but non lucratif qui a aidé à revitaliser un ancien sentier de 250 miles qui traverse le centre du pays. Sam Blyth, Trans Bhutan Trail, visiter le Bhoutan, faire du trekking au Bhoutan