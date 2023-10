Combien ça coûte d’avoir des enfants au Canada?

Les parents savent qu’élever des enfants coûte cher.

Un nouveau rapport tente de déterminer exactement combien il en coûte pour fonder une famille au Canada, y compris l’argent supplémentaire qu’il faudra pour survivre s’ils décident de vivre à la maison après leurs études secondaires.

Selon des données récemment publiées par Statistique Canada, élever deux enfants pourrait coûter plus de 500 000 $ aux parents à revenu moyen.

Mais ce prix est basé sur l’éducation de ces enfants jusqu’à l’âge de 17 ans. Il augmente de 29 pour cent si les enfants restent à la maison jusqu’à l’âge de 22 ans – comme c’est le cas de beaucoup.

Le rapport détaille le coût de la garde de deux enfants au Canada pour deux parents, ainsi que pour un parent seul.

L’onglet total comprend les coûts tels que le logement, le transport, la nourriture et les vêtements, entre autres dépenses.

« Produire des estimations du coût d’élever un enfant est complexe, et les dépenses consacrées aux enfants sont très variables selon les différents types de familles », indique le rapport publié le 29 septembre. « Un défi supplémentaire est l’importance croissante des coûts supportés par les enfants adultes qui vivent avec leurs parents. »

Le rapport utilise les données de l’Enquête sur les dépenses des ménages, recueillies entre 2014 et 2017. Avec l’inflation, ces coûts sont probablement plus élevés aujourd’hui.

Selon l’étude, près de cinq millions de familles dans le pays vivaient avec au moins un enfant de moins de 25 ans.

Parmi eux, 37 pour cent vivaient avec un enfant, 43 pour cent avec deux enfants et 20 pour cent avaient trois enfants ou plus.

COMBIEN ÇA COÛTE

Les analystes de StatCan ont ventilé les coûts pour une famille biparentale avec deux enfants selon que la famille est considérée comme ayant un revenu faible, moyen ou élevé.

Pour un ménage à faible revenu, les coûts étaient d’environ 238 190 $ par enfant, suggèrent les données.

Au moment de la collecte des données, le revenu avant impôt du ménage pour cette tranche familiale était inférieur à 83 013 $, note le rapport.

Au Canada, les familles à revenu moyen dépensaient alors en moyenne 293 000 $ pour un enfant de la naissance à 17 ans, selon les résultats de l’enquête.

Les familles à revenu élevé ont dépensé 403 910 $ pour élever un enfant.





Dans le cas des ménages monoparentaux avec deux enfants, les personnes à faible revenu dépensaient environ 231 260 $ par enfant.

Les parents seuls à revenu moyen ont cité leurs dépenses par enfant à 372 110 $.

PLUS COÛTANT SI LES ENFANTS RESTENT À LA MAISON

Sans surprise, plus les enfants restent longtemps à la maison, plus les dépenses de leurs parents sont élevées, selon l’étude.

Et cela devient de plus en plus courant, cela devrait donc être un facteur que les futurs parents devraient prendre en compte lors de l’établissement de leur budget.

« Au cours des 40 dernières années, le Canada a connu une augmentation de la proportion de jeunes adultes vivant avec au moins un parent », note le rapport.

Environ 90 pour cent des adultes âgés de 18 à 19 ans et 68 pour cent de 20 à 24 ans vivaient avec un seul parent en 2019, selon des données antérieures de StatCan.

Un enfant d’un ménage biparental à faible revenu qui reste à la maison jusqu’à l’âge de 22 ans coûte 70 520 $ de plus, en plus des 238 190 $ initiaux.

Pour les ménages à revenu moyen, les dépenses totales des parents ont augmenté de 85 900 $.

Les ménages aux revenus les plus élevés ont dépensé 117 360 $ de plus pour élever un enfant jusqu’à ce qu’il atteigne 22 ans.





Les coûts ont augmenté de la même manière pour les ménages monoparentaux avec deux enfants restant à la maison jusqu’au début de l’âge adulte.

Le rapport indique que cela coûte aux parents célibataires à faible et moyen revenus entre 299 180 $ et 479 830 $ par enfant si leur enfant décide de vivre à la maison jusqu’au début de la vingtaine.

« Pour les ménages biparentaux et monoparentaux, y compris les enfants âgés de 18 à 22 ans, les dépenses totales ont augmenté de 29 pour cent par rapport à celles des enfants âgés de 0 à 17 ans », indique le rapport.

Quant à la raison pour laquelle les coûts ont autant augmenté, les analystes ont avancé quelques théories : « Cette augmentation est attribuable à un plus grand nombre d’années de dépenses et aux coûts de l’enseignement supérieur (probablement pour les frais de scolarité postsecondaires). »

LES COÛTS LES PLUS ÉLEVÉS POUR ÉLEVER UN ENFANT

Selon les données, la dépense la plus importante pour une famille élevant un enfant de la naissance à 22 ans, tous types de revenus confondus, était le logement.

Le rapport indique qu’environ 27 à 32 pour cent de toutes les dépenses étaient consacrées au logement. Cela comprenait le loyer ou l’hypothèque, les réparations, les taxes, les assurances, les services publics, l’ameublement et les opérations.

Le transport était la deuxième dépense en importance pour la plupart des parents, représentant 18 à 20 pour cent de leur budget. Le transport représentait une part plus faible, 11 à 15 pour cent, des dépenses des parents seuls, un écart que les analystes de StatCan pensaient probablement parce que les familles biparentales ont souvent deux voitures.

La nourriture, achetée dans les magasins et les restaurants, constitue la deuxième dépense la plus importante des ménages monoparentaux, représentant 18 à 20 pour cent du budget.

Cette catégorie constitue le troisième montant le plus élevé pour les familles biparentales, représentant entre 16 et 18 pour cent des dépenses totales.

De plus, la garde d’enfants et l’éducation représentaient une « dépense relativement importante », note le rapport.

Environ 13 à 17 pour cent des dépenses totales pour un enfant sont allées à cette catégorie, qui comprend les frais de scolarité, les manuels et les fournitures scolaires.

Les coûts de garde d’enfants ont augmenté de façon constante dans la plupart des villes canadiennes depuis la collecte des données.

Le coût de l’éducation des enfants variait à travers le Canada, les ménages biparentaux avec deux enfants dans les Prairies et sur la côte Ouest étant ceux qui payaient le plus.

Les dépenses des parents vivant au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique étaient à l’époque de 8 à 15 pour cent plus élevées que celles des provinces de l’Atlantique.

Les coûts étaient d’environ 5 à 9 pour cent plus élevés pour les familles de l’Ontario et du Québec que pour celles de la côte Est.

Cette répartition, a observé StatCan, suggère que le coût de la vie général dans les provinces de l’Atlantique était inférieur à celui d’autres endroits au Canada.

Des recherches antérieures suggéraient également que vivre dans les territoires canadiens coûte environ 1,46 fois plus cher que partout ailleurs au pays, indique le rapport.

StatCan a exclu les personnes vivant dans le nord du Canada de ce rapport en raison du manque de données sur les dépenses familiales des territoires.

« Prendre soin des enfants fait partie des fonctions clés des familles et de la société dans son ensemble », indique le rapport de StatCan. « Même si la décision de devenir parent est personnelle, elle a des conséquences individuelles et sociales. »