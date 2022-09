Combien augmentera le loyer en 2023, selon les experts

Le mois dernier, le loyer médian dans les 50 plus grandes villes du pays a chuté de 10 dollars par mois, la première baisse des prix depuis novembre, selon les dernières données de Realtor.com .

La croissance des prix de location d’une année sur l’autre passera de 5,8 % en juin 2022 à 8,4 % en mai 2023 Prévisions de la Banque fédérale de réserve de Dallas qui utilise les données de l’indice des prix à la consommation du gouvernement fédéral.

De même, une prochaine prévision de Moody’s Analytics prévoit un taux de croissance des loyers de 5% à 7% au cours de la même période, explique Thomas LaSalvia, directeur de la recherche économique au sein de la société d’analyse financière. Avant la pandémie de Covid, les gains annualisés des prix des loyers étaient d’environ 4% à 5%, dit-il.

“On s’attend à ce que les taux d’intérêt doivent encore augmenter au cours des six prochains mois pour que la Fed ramène l’inflation dans sa zone de confort”, a déclaré LaSalvia. “Et avec cela, les taux hypothécaires vont rester relativement élevés.”

Heureusement pour les locataires, Moody’s s’attend à ce que la croissance des prix ralentisse au second semestre 2023, à condition que les coûts de financement du logement diminuent.

“Il y a aussi une attente que la Fed va pivoter [away from continued interest hikes] après que l’inflation commence à baisser, ce qui réduirait alors un peu la pression sur le marché hypothécaire », dit LaSalvia. Cela, à son tour, devrait fournir un certain soulagement des prix pour les locataires, dit-il.

En attendant, Hale de Realtor.com dit que les locataires doivent s’attendre à payer plus. Pour réduire les coûts, les locataires voudront peut-être prolonger leur bail existant s’il est abordable. Les locataires pourraient également envisager les banlieues, où les prix des loyers ont augmenté plus lentement que les loyers urbains, dit-elle.

Enfin, les locataires pourraient être en mesure d’économiser de l’argent en divisant une unité plus grande avec une autre personne, car les studios ont dépassé la croissance des prix par rapport aux appartements d’une ou deux chambres, dit Hale.

