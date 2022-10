Combien ai-je coûté au NHS ? Comment savoir

Le NHS dépense des milliards chaque année pour fournir une santé et des soins de haute qualité à tous.

Il n’est donc pas surprenant que beaucoup soient curieux de découvrir combien ils ont personnellement coûté au NHS – et voici comment.

Le National Health Service (NHS) offre une santé et des soins de haute qualité à tous Crédit : PA

Comment puis-je savoir combien j’ai coûté au NHS?

Le NHS signifie National Health Service – et il est là pour aider les gens.

Il est là pour améliorer la santé et le bien-être des individus, les aidant à rester en bonne santé mentale et physique et à se rétablir lorsqu’ils sont en mauvaise santé.

Le NHS aide également ceux qui, lorsqu’ils ne peuvent pas se rétablir complètement, à rester aussi bien que possible jusqu’à la fin de leur vie.

En 2022/23, le budget de l’administration centrale du NHS England a été fixé à 608 millions de livres sterling.

Mais combien de ce budget avez-vous dépensé jusqu’à présent ou combien avez-vous coûté au NHS les années précédentes ?

En 2017, GoCompare.com a créé un outil interactif qui permet aux utilisateurs de calculer combien le NHS a dépensé pour leurs traitements, y compris les rendez-vous chez le médecin généraliste, les ordonnances, les opérations et les visites A&E.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’outil Bill of Health, de saisir vos données et d’appuyer sur calculer – vous verrez alors ce que vous avez personnellement coûté au NHS.

Selon le calculateur, les services courants tels que les rendez-vous chez le médecin généraliste et les ordonnances coûtent entre 41,35 £ et 45 £, tandis qu’un simple appel au 999 peut ajouter 64,59 £ à votre facture.

Le coût de l’accouchement peut également augmenter considérablement votre total, une césarienne coûtant près de 1 800 £ de plus qu’un accouchement naturel.

Vous pouvez également savoir combien vous cotisez au NHS chaque année en saisissant votre salaire annuel.

Quelles sont les procédures les plus chères sur le NHS ?

À mesure que l’espérance de vie au Royaume-Uni augmente, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’une intervention chirurgicale à un moment donné de votre vie.

De l’ablation des amygdales à la chirurgie cérébrale, le NHS s’occupe de tout.

Cependant, cela a un coût assez élevé – voici un aperçu de certaines des procédures les plus coûteuses disponibles sur le NHS.

La chirurgie la plus chère pratiquée par le NHS est “des procédures intracrâniennes très complexes, 18 ans et moins, avec un score CC de 12+”.

Ce type de procédure est une chirurgie cérébrale pratiquée sur des enfants – et coûte 40 936 £.

Pour les adultes, cette procédure coûte 22 469 £.

La deuxième procédure la plus chère est celle des implants cochléaires bilatéraux pour aider les personnes malentendantes – elles coûtent 37 904 £.

La troisième procédure la plus coûteuse est ce que l’on appelle la correction instrumentée complexe de la déformation de la colonne vertébrale.

Si cette procédure est effectuée sur un patient de 19 ans et plus, avec un score CC de 7+, le montant total facturé au NHS sera de 35 106 £.

Le NHS est-il gratuit ?

Le National Health Service fournit gratuitement la plupart des soins de santé à la plupart des gens, mais il existe des exceptions, telles que les frais de prescription.

Les patients contribuent également souvent au coût de leurs soins dentaires, de leurs soins oculaires, de leurs perruques et de leurs tissus de soutien.

Cependant, certains patients n’ont pas à payer ces frais, comme ceux qui ont un certificat de prépaiement d’ordonnance (CPP), un avis d’octroi de prestations ou un certificat d’exonération.

Vous pouvez vérifier si vous avez le droit de demander un traitement gratuit ou des ordonnances sur le site Web du NHS.