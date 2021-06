Combien a vraiment changé ?

Ce n’était pas censé être comme ça. Windows 10 a été décrit par Jerry Nixon de Microsoft comme « la dernière version de Windows » en 2015, et six ans plus tard, il continue de bénéficier de nouvelles fonctionnalités deux fois par an.

Cependant, le lancement d’un successeur a été répandu avant même que Microsoft ne confirme son événement « What’s Next for Windows » pour le 24 juin. La société a taquiné le numéro 11 à divers moments depuis, et il est maintenant presque certain que Windows 11 sera annoncé la semaine prochaine.

C’est parce qu’une version interne du système d’exploitation a fuité en ligne, révélant presque toutes les nouvelles fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre. C’est évidemment loin d’être l’article fini qui apparaîtra sur les ordinateurs portables, les tablettes et les PC, mais il semble que la plupart des principales différences avec Windows seront visuelles. Quoi de neuf dans Windows 11 ? Mon collègue Mark Hachman a téléchargé et installé la version divulguée de Windows 11 (vous pouvez lire son expérience pratique). Il révèle plusieurs changements dans l’apparence de Windows, mais aussi qu’il n’y a pas une courbe d’apprentissage énorme pour les utilisateurs existants de Windows 10. Microsoft n’a pas transformé l’expérience Windows comme il l’a fait avec Windows 8 (et quelle mauvaise idée cela s’est avéré être), mais Windows 11 est visuellement très différent. L’une des principales choses que vous remarquerez est une nouvelle barre des tâches, avec des icônes centralisées (par défaut) et un tout nouveau menu Démarrer.



Image : Mark Hachman/IDG

Ce dernier est inspiré de Windows 10X, désormais annulé, et il faudra probablement un certain temps pour s’y habituer. Il comporte une grille d’icônes épinglées (affichées en haut de cet article), avec une section « Toutes les applications » distincte, permettant de la personnaliser. En dessous se trouve une section « Recommandé », qui affiche les fichiers et applications récemment utilisés. Certaines des applications Windows 11 d’origine ont également subi une refonte subtile, comme l’Explorateur de fichiers. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans l’image principale ci-dessus. Survoler le bouton Agrandir de chaque fenêtre révèle également une nouvelle intégration de Snap Assist. Cela devrait faciliter le multitâche, vous permettant de choisir rapidement la manière dont vous souhaitez que les fenêtres soient disposées à l’écran.





Image : Mark Hachman/IDG

Les widgets reviennent également en grand, avec un bouton dédié sur la barre des tâches. Jusqu’à présent, cela est limité aux propres actualités et intérêts de Microsoft, quelque chose qui a récemment fait son chemin dans Windows 10. Cependant, nous supposons que Microsoft ouvrira cela aux développeurs tiers à un moment donné.





Image : Mark Hachman/IDG

Il n’apparaissait pas dans la version divulguée, mais nous attendons également un centre d’action de style Windows 10X. Cela devrait avoir une interface utilisateur plus simple, avec des sections séparées pour les notifications, les paramètres rapides et le contrôle de la musique. De nombreuses applications de stock n’étaient pas non plus disponibles, ce qui reflète le fait qu’il s’agit d’une version précoce. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités mineures, notamment des améliorations du mode tablette et de nouveaux effets sonores. Nous nous attendons également à ce que les futures versions ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Même s’il peut sembler beaucoup trop tôt pour porter un jugement, dans sa forme actuelle, Windows 11 n’est pas une recommandation instantanée. Les nouveaux changements visuels sont susceptibles de diviser l’opinion, et nous savons déjà à quel point les utilisateurs de Windows n’aiment pas le changement. Microsoft a promis de grandes choses pour la prochaine génération de Windows, mais il est loin d’être évident à ce stade. Il y a aussi la question de savoir si Microsoft offrira l’incitation d’une mise à niveau gratuite comme il l’a fait avec Windows 10. Il semble peu probable que les utilisateurs envisagent de payer pour la mise à niveau. Il faudra patienter pour en savoir plus sur Windows 11 le 24 juin. Voici comment regarder en direct l’événement « What’s Next For Windows » de Microsoft. Articles connexes pour une lecture plus approfondie