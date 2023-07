Combien a-t-on proposé à Messi pour aller à Miami ?

L’Inter Miami et la MLS ont offert à la superstar Lionel Messi un énorme contrat pour amener le vainqueur de la Coupe du monde aux États-Unis. Miami a persuadé l’international argentin malgré les énormes offres de l’Arabie saoudite. Quelques semaines après la signature officielle de l’accord, nous commençons à avoir une idée plus précise de l’argent que Messi gagnera dans son nouveau club.

Le propriétaire-gérant de Miami, Jorge Mas, a récemment révélé les termes du contrat de Messi avec le média espagnol El País. L’exécutif a déclaré à la publication que la superstar gagnerait entre 50 et 60 millions de dollars chaque saison au club. Pour mettre cela en perspective, Messi deviendra le meilleur revenu de la ligue avec plus de 40 millions de dollars par an. L’ailier des Chicago Fire Xherdan Shaqiri gagne actuellement le plus d’argent en MLS avec un peu plus de 8 millions de dollars par an.

En supposant que Messi gagne la totalité des 60 millions de dollars par an, cela se réduirait à 5 millions de dollars par mois. Pour aller plus loin, la superstar pourrait potentiellement gagner plus de 1,15 million de dollars par semaine, 164 383 dollars par jour et 6 849 dollars par heure.

Messi a offert d’autres formes de revenus dans l’accord de Miami

Ces chiffres astronomiques, cependant, ne racontent pas toute l’histoire de combien d’argent Messi gagne. En plus de son salaire, Messi s’est également vu offrir une partie des bénéfices de l’accord de diffusion d’Apple avec la ligue. Mas l’a confirmé dans son interview avec la publication espagnole susmentionnée.

Les chiffres exacts ne sont toujours pas clairs. Quoi qu’il en soit, la star reçoit une part de l’argent de la diffusion en fonction des nouveaux abonnés internationaux au service de streaming. Le pass de saison MLS recevra une augmentation massive du nombre d’abonnés payants après l’arrivée de Messi à Miami.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

L’accord entre Apple et Adidas pourrait faire de Messi le footballeur le mieux payé

Parallèlement à l’accord Apple, l’Argentin a également conclu un accord avec Adidas et Fanatics. Miami partagera une partie des bénéfices des ventes de maillots avec Messi dès qu’ils commenceront à vendre son maillot officiel. Ces sources de revenus supplémentaires pourraient très bien faire de Messi le footballeur le mieux payé au monde. Cristiano Ronaldo, l’ancien rival de Messi au Real Madrid, rapporterait environ 75 millions de dollars par an pour jouer pour l’équipe saoudienne d’Al-Nassr. Les autres accords de parrainage ne font pas partie de ce salaire.

PHOTO : IMAGO & VCG