Combien a coûté la recherche de Titan ? La facture de la Garde côtière américaine à elle seule se chiffrera en millions, selon les experts

PORTLAND, Maine (AP) – Le coût de la recherche sans précédent du submersible Titan manquant s’élèvera facilement à des millions de dollars, ont déclaré des experts vendredi.

L’effort international massif des avions, des navires de surface et des robots de haute mer a commencé dimanche lorsque le Titan a été porté disparu. Les chercheurs ont couru contre une horloge de 96 heures dans l’espoir désespéré de trouver et de sauver les occupants du navire avant que leur approvisionnement en oxygène ne soit épuisé.

Mais tout espoir s’est éteint jeudi lorsque les responsables ont annoncé que le submersible avait subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord.

Une recherche réduite est restée en place vendredi alors que les robots – des véhicules télécommandés, appelés ROV – continuaient de scanner le fond marin à la recherche de preuves susceptibles de faire la lumière sur ce qui s’est passé dans les eaux profondes de l’Atlantique Nord.

La zone de recherche s’étendait sur des milliers de kilomètres – deux fois la taille du Connecticut et dans des eaux de 2 1/2 miles (4 kilomètres) de profondeur – avec des agences telles que la Garde côtière américaine, la Garde côtière canadienne, la Marine américaine et d’autres agences et entités privées.

Il n’y a pas d’autre recherche océanique comparable, en particulier avec tant de pays et même d’entreprises commerciales impliquées ces derniers temps, a déclaré Norman Polmar, historien, analyste et auteur naval basé en Virginie.

L’avion, à lui seul, coûte cher à exploiter, et le Government Accountability Office a estimé le coût horaire à des dizaines de milliers de dollars. Le turbopropulseur P-3 Orion et les chasseurs de sous-marins P-8 Poseidon à réaction, ainsi que le C-130 Hercules, ont tous été utilisés dans la recherche.

Certaines agences peuvent demander des remboursements. Mais la Garde côtière américaine – dont la facture à elle seule atteindra des millions de dollars – est généralement interdite par la loi fédérale de percevoir un remboursement relatif à tout service de recherche ou de sauvetage, a déclaré Stephen Koerting, un avocat du Maine spécialisé en droit maritime.

« La Garde côtière, tant sur le plan de la loi que de la politique, ne cherche pas à récupérer les coûts associés à la recherche et au sauvetage auprès des bénéficiaires de ces services », a déclaré la Garde côtière vendredi dans un communiqué.

La première priorité dans la recherche et le sauvetage est toujours de sauver une vie, et les agences de recherche et de sauvetage budgétisent ces dépenses, a déclaré Mikki Hastings, président et chef de la direction de la National Association for Search and Rescue.

« Au final, ces gens étaient en détresse. Nous savons quel a été le résultat final. Mais pendant l’opération de recherche, il y a des gens qui sont en détresse », a-t-elle déclaré à propos du submersible Titan.

Les agences de secours ne veulent pas que les personnes en détresse pensent au coût d’un hélicoptère ou d’autres ressources lorsqu’une vie est en danger.

« Chaque personne portée disparue mérite d’être retrouvée. C’est la mission, peu importe qui ils sont », a-t-elle déclaré.

David Sharp, l’Associated Press