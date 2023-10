Combien a coûté HS2 jusqu’à présent ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre est sur le point d’abandonner les projets de liaison ferroviaire à grande vitesse HS2 reliant Birmingham à Manchester en raison de la flambée des coûts.

Parmi les critiques d’une telle décision figurent les anciens premiers ministres Boris Johnson et David Cameron, certains chefs d’entreprise et les maires travaillistes du Grand Manchester et de Londres, Andy Burnham et Sadiq Khan.

Le chancelier Jeremy Hunt a suggéré que le projet était « hors de contrôle » et l’ancien secrétaire aux transports, Grant Shapps, a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas émettre de « chèque à durée indéterminée » si les coûts continuaient d’augmenter.

– Qu’est-ce que HS2 ?

Un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse reliant certaines des plus grandes villes du pays, destiné à relier Londres, les Midlands et le nord de l’Angleterre, avec une construction divisée en trois phases.

Le gouvernement travailliste de Gordon Brown a créé HS2 Ltd en 2009 et le projet a été soutenu par les gouvernements conservateurs successifs depuis 2010.

En 2020, le Premier ministre de l’époque, M. Johnson, a réaffirmé son gouvernement en faveur du programme après un examen.

– Quel est le budget ?

En 2013, le coût du HS2 était estimé à 37,5 milliards de livres sterling aux prix de 2009, mais les sommes ont continué à monter en flèche.

Un budget de 55,7 milliards de livres sterling pour l’ensemble du HS2 a été fixé en 2015, mais certains rapports suggèrent que les coûts ont désormais dépassé les 100 milliards de livres sterling, après avoir été augmentés par les récentes hausses de l’inflation.

Le coût cible, hors la partie est de la phase 2b, des West Midlands aux East Midlands, a grimpé entre 53 et 61 milliards de livres sterling (aux prix de 2019).

– Combien a été dépensé jusqu’à présent ?

En juin, le total s’élevait à 24,7 milliards de livres sterling (aux prix de 2019).

– Pourquoi a-t-il été créé ?

De nombreux partisans du HS2 affirment que le principal avantage sera une capacité accrue.

Il permettra aux trains interurbains actuellement exploités par Avanti West Coast d’être retirés de la West Coast Main Line, créant ainsi plus d’espace pour l’arrêt des services et des trains de marchandises.

Une autre amélioration sera la réduction des temps de trajet.

– Quels étaient les plans initiaux ?

Phase 1 : de Londres Euston à Birmingham Curzon Street, avec des stations intermédiaires à Old Oak Common dans la banlieue ouest et à l’aéroport de Birmingham.

Phase 2a : Prolonger la ligne de Fradley dans les West Midlands à Crewe dans le Cheshire.

Phase 2b : comprend un tronçon est des West Midlands aux East Midlands et un tronçon ouest de Crewe à Manchester.

– Comment les ambitions ont-elles diminué ?

Les ministres ont déjà décidé de suspendre certaines parties du projet et même d’en supprimer des sections dans le nord.

La partie est entre Birmingham et Leeds a été réduite à une ligne secondaire qui doit se terminer dans les East Midlands.

Il a été confirmé en mars que la construction entre Birmingham et Crewe serait retardée de deux ans et que les services ne pourraient entrer dans le centre de Londres que dans les années 2040.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a annoncé que les travaux à Euston seraient suspendus pendant deux ans, car les coûts devraient presque doubler pour atteindre 4,8 milliards de livres sterling.

Cette pause signifie qu’Old Oak Common, dans la banlieue ouest de la capitale, sera la seule gare ferroviaire de Londres lorsque les services à destination et en provenance de Birmingham Curzon Street commenceront entre 2029 et 2033.

Le Premier ministre envisagerait maintenant de supprimer la route reliant Birmingham à Manchester, une décision sur le sort de la route au nord de Birmingham étant attendue d’ici quelques jours.