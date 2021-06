«  Combattre un VRAI boxeur  »: les fans de sports de combat se jettent sur Jake Paul alors que YouTuber s’apprête à combattre l’ancien champion de l’UFC Woodley

Tard lundi soir, l’Athletic a été le premier à signaler qu’un accord avait été conclu pour que le couple s’affronte dans le cercle carré.

Paul, qui a récemment signé un contrat multi-combats avec Showtime Sports qui diffusera le combat de son frère Logan contre Floyd Mayweather ce week-end, affiche actuellement une fiche de 3-0.

En éliminant pour la première fois l’ex-star de la NBA Nate Robinson en novembre, il a éliminé l’ami de Woodley et ancien combattant de l’UFC, Ben Askren, au premier tour de leur rencontre à la mi-avril.

ANNONCE DE COMBAT DEMAIN – CHAPEAU GOTCHA (@jakepaul) 31 mai 2021

Bien que leur combat n’ait pas encore été annoncé, avec une confirmation attendue plus tard dans la journée comme le laisse entendre un tweet de Paul, Woodley, un ancien champion poids welter de l’UFC, devrait constituer une menace bien plus grande qu’Askren pour le joueur de 24 ans. et son héritage invaincu.

Le natif du Missouri a perdu ses quatre dernières sorties et devrait bientôt être retiré du championnat d’élite MMA par le président Dana White, mais sept de ses 19 victoires en octogone sont venues par KO via sa main droite lourde, ce qui signifie qu’il constitue une menace frappante.

Pourtant, de nombreux fans de combat ne sont pas impressionnés par le futur combat et ont rempli les réponses de Paul pour montrer leur consternation à l’idée qu’il affronte Woodley et non Tommy Fury.

combattre un VRAI boxeur, pas des retraités de 50 ans – . (@lfcfabulous_FAB) 31 mai 2021

« Combattez un VRAI boxeur, pas des retraités de 50 ans », l’un a exigé.

« Il n’est pas à la retraite et il n’a pas 50 ans non plus. Il s’est battu cette année et il a 39 ans », est venu une réponse à cela.

Mais il a été répondu avec un suivi: « Mec a perdu ses 16 derniers rounds à l’UFC… dire que ce combat est inutile est un euphémisme. »

« Woodley n’a pas jeté un coup de poing dans un combat de MMA en quatre combats. C’est Paul qui combat juste un autre lutteur, donc il gagnera probablement », sonna un autre critique.

« Eh bien, nous savons tous qu’il va éviter un boxeur PRO. Il opte pour des combats faciles pour faire de lui quelque chose de grand », était une autre critique commune répétée de la célébrité sur Internet.

Pourtant, toutes les critiques n’étaient pas réservées à lui seul, un fan de Woodley affirmant que son respect avait « beaucoup baissé » pour le grappler s’il est vrai qu’il a mis un stylo sur papier pour les lacer contre Paul.

Éviter que Tommy Fury Smoke pour combattre un autre combattant Washed UFC😂 pic.twitter.com/baTD0eKBSw – T (@GManeValues) 31 mai 2021

Quoi qu’il en soit, leur rencontre a été longue à venir, Paul incitant un certain nombre de grands de l’UFC depuis qu’il a éliminé Askren.

En liquidant tout le monde de Daniel Cormier – avec qui il a été pris dans une confrontation à l’UFC 261 – au successeur du champion des poids welters de Woodley, Kamara Usman et Conor McGregor, Paul semble avoir opté pour « The Chosen One » et est déjà un favori des paris dans le épreuve de force.

Partageant des images de l’incident de Cormier, Woodley l’a légendé : « Tu as déjà peur des sh*tless. Je n’ai pas besoin de te gifler. Mais au moment où je m’éloignerai après t’avoir assommé… Le monde se réjouira ! »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Tyron Woodley (@twooodley)

Il y a quatre jours, il a également mis en ligne un clip sur son compte Instagram qui montrait un Paul impressionné le rencontrant dans le passé et affirmait qu’il avait « [already] été fan ».

« Triste qu’il doive se faire manipuler par son héros », T-Wood a signé.

L’ancien «champion» Cormier l’encouragera, remarquant précédemment « Je n’aime pas le manque de respect envers quelqu’un comme Tyron qui a fait tant de grandes choses. Cela me tue », alors que l’aiguillon de Paul commençait.

Jake Paul est dans le bâtiment à #UFC261. Avez-vous entendu Daniel Cormier dire à l’émission qu’il le « giflerait au visage ? » Eh bien, ils se sont affrontés. (🎥 @MMAjunkieJohn) pic.twitter.com/ilwWgIO2rw – MMA Junkie (@MMAjunkie) 25 avril 2021

« Amusez-vous à dire que vous êtes un combattant pour un autre jour, » Woodley a déclaré, pour déclencher la querelle après le KO d’Askren.

« Essayez cette merde contre moi, j’attrape un corps Jake Paul.

« Et tu as des houes. Je ne me lancerais pas dans une bataille d’oreillers avec elles. »