Combattre un régime brutal à l’aide d’un jeu vidéo

U Sein Lin, professeur d’histoire à la retraite au Myanmar, n’avait jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Mais il y a environ un mois, alors qu’il parcourait Facebook, il est tombé sur War of Heroes – The PDF Game.

Depuis, il y joue presque sans arrêt.

Pour M. Sein Lin, 72 ans, tuer des troupes virtuelles du Myanmar est une façon de participer à la résistance réelle à l’armée impitoyable du pays, qui a tué des milliers de citoyens après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État l’année dernière.

Depuis ses débuts en mars, War of Heroes a été téléchargé plus de 390 000 fois. De nombreux joueurs se disent motivés par la promesse des créateurs de faire don des recettes pour aider à financer les forces de résistance au Myanmar et aider ceux qui ont été déplacés par les combats.