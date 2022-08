Combattre l’inflation avec l’action climatique

Ce week-end, les démocrates se sont penchés sur ce qui serait la plus grosse dépense jamais entreprise par les États-Unis pour ralentir le réchauffement climatique, mais vous ne sauriez pas nécessairement d’après le nom de la mesure que cela a quelque chose à voir avec le climat.

Les 370 $ projet de loi d’un milliard de dollars – conçu pour éloigner le pays des combustibles fossiles et vers l’énergie solaire, éolienne et autres énergies renouvelables – s’appelle la loi sur la réduction de l’inflation, et il devrait être adopté par la Chambre cette semaine. (Au cas où vous ne vous souviendriez pas, le sénateur Joe Manchin III a cité l’inflation comme une grande raison de ne pas soutenir une version antérieure du projet de loi.)

Le nom, en fait, est approprié car il existe un lien direct entre le changement climatique et la hausse des prix, où que vous soyez dans le monde. Aujourd’hui, je vais expliquer ce lien et parler de la façon dont ces milliards de dépenses pourraient en fait aider à réduire, et non à augmenter, les pressions inflationnistes à l’avenir.