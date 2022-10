Combattre les gangs d’Haïti – la mission qu’aucune nation ne semble vouloir

Si le secrétaire d’État américain Antony Blinken espérait revenir à Washington avec un engagement canadien à prendre la tête en Haïti, il est rentré chez lui déçu.

Plutôt que d’offrir de diriger une mission militaire pour combattre les gangs qui se sont emparés d’environ les deux tiers de la capitale haïtienne, le Canada a accepté d’envoyer une mission d’enquête qui évaluera ce que le Canada pourrait faire à l’avenir.

Il est clair pour toutes les personnes concernées que l’administration du président américain Joe Biden – confrontée à une saison électorale de mi-mandat difficile avec un électorat grincheux qui s’est dégradé à cause des guerres à l’étranger – veut refiler la responsabilité à un gouvernement canadien qui n’a aucun intérêt à se lancer dans une entreprise aussi périlleuse, mais n’aime pas donner un refus catégorique à Washington.

Ce qui explique “l’équipe d’évaluation”.

La mission de l’équipe, selon l’annonce d’Affaires mondiales, est de « consulter les parties prenantes sur les options pour aider le peuple haïtien à résoudre les crises humanitaires et de sécurité et sur la manière dont le Canada peut contribuer à la réponse internationale ».

Ce sont eux qui l’ont mis là. Alors pourquoi ne reviennent-ils pas ramasser leurs déchets ? – L’ancienne responsable de l’ONU, Monique Clesca, appelle le Canada et les États-Unis à chasser Ariel Henry du pouvoir

Sa mission non déclarée est de gagner du temps et de repousser les pressions américaines supplémentaires pour patauger dans le bourbier haïtien.

Les faits en Haïti sont bien connus. Ce sont les solutions que personne ne semble maîtriser.

Mais les événements sur le terrain et la réticence d’Ottawa et de Washington à s’impliquer plus directement pourraient finalement forcer Biden et le premier ministre Justin Trudeau à adopter une position longtemps favorisée par l’opposition haïtienne – que le gouvernement actuel d’Haïti fait partie du problème.

C’est une position à laquelle résistent depuis longtemps le Canada et les États-Unis, les deux principaux pays donateurs d’Haïti, tous deux accusés de tirer les ficelles du pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental depuis des décennies.

La faim traque le paysage haïtien

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moise le 7 juillet de l’année dernière, Haïti est tombé à son point le plus bas de mémoire d’homme.

La faim commence à tuer. Des dizaines de détenus dans les prisons haïtiennes a succombé après que les autorités pénitentiaires aient manqué de nourriture. La malnutrition aiguë menaçait déjà la vie de des milliers d’enfantsavant même que les blocus des gangs ne ferment les écoles et les marchés.

Une fille présentant des symptômes de choléra est aidée par sa mère pendant son traitement dans une clinique dirigée par Médecins sans frontières à Port-au-Prince, Haïti, le 27 octobre 2022. (Ramon Espinosa/Associated Press)

Comme Blinken et la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, l’ont reconnu, Haïti fait face à trois crises interdépendantes : une humanitaire, une liée à la sécurité et une politique.

La crise humanitaire est aggravée par la crise sécuritaire. Un exemple est la façon dont le choléra – qui avait finalement été vaincu en Haïti après une épidémie d’une décennie qui a coûté la vie à 10 000 personnes – a refait surface parce que les blocages des gangs obligent les gens à boire de l’eau contaminée.

“Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi à cause de cette insécurité”, a déclaré Tom Adamson. C’est un Canadien qui exploite une usine de matelas dans la capitale haïtienne, où il vit depuis 1988.

Son usine est fermée depuis des semaines mais il est l’un des rares employeurs à continuer de payer ses travailleurs en congé. “Nous venons de décider que c’est ainsi que nous voulons faire les choses”, a-t-il déclaré à CBC News.

Le manque d’emplois en Haïti signifie que la plupart des Haïtiens doivent essayer de réussir dans le secteur informel, ce qui à Port-au-Prince signifie souvent travailler comme “marchands” revendant des marchandises et des produits dans les rues.

“Mais pour le moment, ils ne peuvent pas”, a déclaré Adamson. “Ils n’ont pas de marchandises à vendre parce que les marchandises des provinces n’entrent pas à Port-au-Prince, et les marchandises importées de l’extérieur d’Haïti sont bloquées dans le port.”

Les marchands mangent le peu de stock qu’ils ont juste pour faire vivre leurs familles, a déclaré Adamson.

Le lien entre la crise sécuritaire et la crise humanitaire est évident pour tous. La crise politique d’Haïti est intimement liée aux deux, mais ces liens sont beaucoup plus troubles.

Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre de facto Ariel Henry, manque à la fois de légitimité démocratique et d’acceptation populaire. Cela rend difficile la distinction entre ses tentatives de rétablir l’ordre et ses tentatives de réprimer les protestations et la dissidence légitimes.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a demandé une intervention militaire extérieure dans la crise sécuritaire de son pays. Les deux principaux pays donateurs d’Haïti – le Canada et les États-Unis – ne sont pas enthousiastes à l’idée. (Ralph Tedy Erol/Reuters)

Des responsables canadiens ont déclaré à CBC News qu’ils avaient clairement indiqué au gouvernement Henry que les véhicules blindés que le Canada a livrés à la Police nationale d’Haïti ce mois-ci doivent être utilisés pour briser les blocus – et non pour contrôler les foules.

“Le but est de renforcer leur capacité à enfin maîtriser la situation sécuritaire et à faire face au problème des gangs qui dominent certaines parties critiques de Port-au-Prince”, a déclaré Blinken à Ottawa jeudi.

Jusqu’à présent, les véhicules n’ont pas été utilisés à ces deux fins.

Politiciens et gangsters de mèche

Il y a une raison pour laquelle les gangs haïtiens sont passés des machettes aux mitrailleuses ces dernières années, alors que d’autres secteurs de la société haïtienne ont stagné ou reculé : la collusion active entre les chefs de gangs et les membres du parti au pouvoir et de l’oligarchie haïtienne.

“Ce sont des mandataires du gouvernement”, a déclaré Monique Clesca, une ancienne responsable de l’ONU et maintenant membre de la coalition Montana Group de partis politiques et d’organisations de la société civile qui a négocié avec le gouvernement d’Ariel Henry pour un transition vers la démocratie.

“Ce sont des mandataires d’Ariel Henry, tout comme ils étaient des mandataires de Jovenel Moise, tout comme ils étaient des mandataires de [former Haitian president] Michel Martelly. [The PHTK Party] est au pouvoir depuis 11 ans et les gangs n’ont fait que gagner en force.”

Le parti au pouvoir en Haïti, le Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK ou “Bald Head Party”) a utilisé des gangs pour commettre massacres horribles dans les quartiers pauvres qui se sont opposés à sa règle.

Des enfants dorment sur le sol d’une école transformée en abri de fortune après avoir été forcés de quitter leurs maisons dans le quartier de Cité Soleil en raison d’affrontements entre gangs armés à Port-au-Prince, Haïti, le 23 juillet 2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

“Les responsables gouvernementaux ont cherché à réprimer l’organisation anti-gouvernementale par la corruption, et lorsque cela a échoué, ont enrôlé des gangs pour mener des attaques ciblées contre les bastions anti-gouvernementaux actifs dans les manifestations”, signalé la clinique internationale des droits de l’homme de la faculté de droit de Harvard. Il a expliqué comment les massacres dans les quartiers de Bel-Air, La Saline et Cité Soleil ont montré une collusion entre les gangs, la Police nationale d’Haïti et le parti au pouvoir.

Et bien que le gouvernement semble maintenant avoir perdu le contrôle des gangs qu’il parrainait autrefois, peu d’Haïtiens pensent qu’il a perdu l’envie de les utiliser à l’avenir.

“Comment une intervention va-t-elle traiter un gouvernement qui travaille main dans la main avec des gangs, qui est une organisation criminelle?” dit Clesca.

Appel à intervention “traître”

En demandant une force de combat étrangère que ni Washington ni Ottawa ne semblent disposés à donner, Ariel Henry les a forcés à explorer d’autres options et à affronter le fait que son gouvernement non élu est lui-même un obstacle à une solution à long terme en Haïti.

“L’intervention est une solution à court terme pour quelque chose qui n’est pas un problème à court terme, et l’intervention est une réponse d’un gouvernement illégitime”, a déclaré Clesca.

“Il n’y a aucun moyen, aucune légitimité, aucun scénario acceptable dans lequel Ariel Henry pourrait demander une intervention militaire. Et nous pensons qu’il s’agit en fait d’une trahison. Cela n’a absolument aucun sens pour nous qu’Anthony Blinken soit au Canada pour parler d’une intervention en Haïti comme si nous étions son arrière-cour.

“Pourquoi Antony Blinken parle-t-il au Canada et ne nous parle-t-il pas? Pourquoi Madame Joly et M. Trudeau parlent-ils à Antony Blinken plutôt qu’à nous?”

Clesca a déclaré que le Canada et les États-Unis devraient concentrer leurs efforts sur l’éloignement d’Henry du pouvoir.

“Ce qu’ils devraient faire, c’est chuchoter à l’oreille d’Ariel Henry pour lui dire : “Écoute, nous t’avons choisi et tu étais un perdant. Tu n’as rien fait ces 15 derniers mois, et nous ne voulons plus de toi””, a-t-elle déclaré. .

“Parce que c’est eux qui l’ont mis là. Alors pourquoi ne reviennent-ils pas ramasser leurs ordures ?”

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et le secrétaire d’État américain Antony Blinken prennent la parole à la Maison d’hôtes du gouvernement canadien avant un déjeuner de travail le 27 octobre 2022 à Ottawa. (Blair Gable/Pool/Associated Press)

S’exprimant aux côtés de Blinken la semaine dernière, Joly a laissé entendre que le Canada n’était pas intéressé à faire partie d’une solution qui ne sert qu’à soutenir le gouvernement non élu d’Henry.

“Il est également tout aussi important de résoudre la crise politique car il faut que des élections justes aient lieu”, a-t-elle déclaré.

Et Joly a précisé que le Canada n’était pas désireux de jouer seul le rôle de sauveur d’Haïti.

“Nous devons nous assurer que c’est, oui, le Canada et les États-Unis qui collaborent avec les Haïtiens, mais aussi avec de nombreux autres pays”, a-t-elle déclaré. “En fin de compte, nous devons nous assurer qu’il existe une forte légitimité pour cette approche.”

Ainsi, alors que de nombreux pays parlent de la manière d’aider Haïti, ils semblent tous vouloir que quelqu’un d’autre prenne les devants. Et pas un seul gouvernement n’a proposé à un seul soldat de se battre contre les gangs.

Puissances étrangères et opposition haïtienne convergentes

Malgré toute la colère et la méfiance entre l’opposition haïtienne d’une part et les gouvernements américain et canadien d’autre part, leurs messages semblent en fait être de plus en plus synchronisés ces jours-ci.

Les deux parties conviennent maintenant que la situation politique est insoutenable. Aucune des deux parties ne souhaite une intervention militaire.

L’opposition haïtienne reconnaît qu’elle aura besoin de l’aide étrangère pour inverser le glissement du pays dans l’anarchie.

“De toute évidence, nous avons d’énormes et énormes problèmes de sécurité”, a déclaré Clesca. « Tout comme nous sommes dans une crise constitutionnelle, nous sommes dans une crise judiciaire, nous sommes dans une crise exécutive, nous sommes dans une crise policière. Oui, Haïti est en mode crise massive.

“Nous avons dit que nous aurions besoin d’une assistance technique, nous avons besoin d’une aide financière, nous aurions besoin d’équipements.”

Une fille aide un bébé à boire de l’eau sur la place publique Hugo Chavez à Port-au-Prince, Haïti, le 20 octobre 2022. La place a été transformée en refuge pour les familles forcées de quitter leur domicile en raison d’affrontements entre des gangs. (Ramon Espinosa/Associated Press)

Cette vision cadre bien mieux avec ce que les États-Unis et le Canada sont prêts à donner que la demande d’Ariel Henry pour que les soldats canadiens et les Marines américains combattent à sa place.

“Il est extrêmement important que nous fassions les choses correctement, que nous soutenions le peuple haïtien en ce moment difficile. Mais il est important de le faire de la bonne manière”, a déclaré Trudeau vendredi.

“Avant d’établir toute sorte de mission, nous devons voir un plan d’action clair, un niveau de soutien du peuple haïtien et du gouvernement haïtien et des partis d’opposition et un consensus sur la manière.”

La demande peut se retourner contre vous

Pour Trudeau, une intervention armée serait non seulement pleine de dangers physiques pour les soldats canadiens en Haïti, mais elle pourrait également entraîner des problèmes politiques au pays. Les néo-démocrates qui soutiennent maintenant son gouvernement minoritaire s’y opposeraient.

“Le peuple haïtien demande au Canada de ne pas fournir cette intervention militaire”, a déclaré la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, à CBC News. “À ce stade, ce que nous demandons, c’est que le peuple d’Haïti mène la réforme démocratique de son pays.”

Étant donné que les missions d’enquête découvrent souvent les faits que ceux qui les envoient souhaitent entendre, il semble probable que l’équipe canadienne sur le terrain en Haïti rapportera qu’il est préférable de laisser les combats réels aux Haïtiens – avec des Canadiens strictement en soutien rôle.

Et les commentaires de Joly cette semaine suggèrent qu’il pourrait y avoir un regain d’intérêt pour négocier une transition politique.

Les policiers, les bureaucrates et les législateurs haïtiens savent tous que leurs salaires dépendent en grande partie des donateurs étrangers – ils ne veulent pas servir un dirigeant qui ne peut pas obtenir de soutien étranger. C’est pourquoi l’ancien premier ministre haïtien Claude Joseph a abandonné ses fonctions dès que les ambassades étrangères ont publié un déclaration en deux paragraphes soutenant son rival Ariel Henry.

Aujourd’hui, c’est Ariel Henry qui fait face à l’impatience grandissante de ses anciens commanditaires. Il espérait peut-être que sa demande impopulaire d’intervention étrangère le sauverait. Cela peut s’avérer être sa perte.