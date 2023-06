Combattre les cinq problèmes de pied les plus courants – Shaw Local

Qu’il s’agisse de manger de meilleurs aliments ou de dormir suffisamment et de faire de l’exercice, nous vivons dans une société très soucieuse de sa santé. Alors pourquoi est-ce que de nombreux Américains négligent systématiquement l’une des pierres angulaires d’une bonne santé ?

Alors que près de 70 % des Américains déclarent vouloir être en meilleure santé dans cinq ans, seulement 51 % reconnaissent que la santé des pieds peut être la clé pour atteindre cet objectif, selon une enquête de l’American Podiatric Medical Association.

Près de huit adultes sur 10 ont connu un certain type de mal de pied dans leur vie. Pourtant, malgré la douleur, près de trois personnes sur 10 ne font rien, choisissant simplement de vivre avec leur douleur.

Pendant ce temps, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir souffert de douleurs aux pieds à un moment donné de leur vie, mais n’ont pas cherché à se faire soigner par un podiatre.

Alors, quels sont les cinq types de problèmes de pieds les plus courants et quelles en sont les causes ? Voici quelques conseils des podiatres d’aujourd’hui :

• Les problèmes d’ongles, des ongles incarnés aux infections fongiques, sont l’un des problèmes de pieds les plus répandus. Les ongles incarnés – une condition dans laquelle les coins des côtés d’un ongle s’enfoncent douloureusement dans les tissus mous des rainures de l’ongle – sont les plus courants.

Pour les éviter, coupez les clous tout droit et ne creusez pas dans les coins. Si un ongle s’infecte, consultez immédiatement un podiatre pour un traitement.

Les personnes atteintes de diabète, de maladies vasculaires périphériques et d’autres troubles circulatoires devraient consulter régulièrement un podiatre pour aider à prévenir les complications.

• Les pieds moites et l’odeur des pieds sont deux affections des pieds qui sont souvent vécues ensemble. Bien que les pieds puants soient gênants, les pieds qui transpirent excessivement peuvent entraîner d’autres problèmes de pieds, voire créer un environnement propice au développement du pied d’athlète.

Les chaussures fermées font transpirer les pieds, mais en hiver, vous ne pouvez pas éviter de les porter. Au lieu de cela, pratiquez une bonne hygiène des pieds. Lavez les pieds quotidiennement avec de l’eau et du savon, gardez les chaussures et les chaussettes au sec et choisissez des chaussettes qui évacuent l’humidité. Changez régulièrement de chaussures et de chaussettes et envisagez de frotter de la fécule de maïs ou d’appliquer un antisudorifique directement sur la plante de vos pieds.

• Près d’un tiers des adultes ont signalé des douleurs dans la plante des pieds, qui peuvent être causées par un surmenage, une blessure ou des chaussures mal ajustées.

Pour éviter la douleur, portez toujours des chaussures bien ajustées, de soutien et adaptées à l’activité lorsque vous marchez, courez ou participez à d’autres activités physiques. Si nécessaire, remplacez les semelles fournies avec vos chaussures par des semelles offrant un amorti supplémentaire.

• La douleur au talon peut avoir de nombreuses sources, y compris la prise de poids, un aplatissement excessif du pied, un déséquilibre musculaire, une blessure ou même des chaussures inappropriées.

Pour faire tomber la douleur au talon sur le trottoir, assurez-vous toujours de vous échauffer et de vous étirer correctement avant et après l’exercice. Si vous portez des talons hauts, optez pour des talons qui ne mesurent pas plus de deux à trois pouces de hauteur.

Pour la douleur persistante, le traitement peut aller des orthèses et des médicaments prescrits aux injections de cortisone, à la physiothérapie et, rarement, à la chirurgie.

• Un oignon est un élargissement de l’articulation à la base du gros orteil. Les traitements vont d’auto-remèdes tels que l’utilisation d’un tampon d’oignon autour de la proéminence osseuse, à des sacs de glace pour réduire l’enflure, et à éviter les chaussures qui pourraient irriter l’oignon et même aggraver le problème.

Pour une douleur persistante, consultez un podiatre pour une gamme complète d’options de traitement.

Bien que les problèmes de pieds soient courants, cela ne signifie pas que les gens doivent se résigner à vivre avec la douleur, le podiatre Consulting d’aujourd’hui peut aider les gens à se sentir mieux plus tôt et à reprendre une vie plus saine.

Le Dr Brandon Gumbiner est podiatre au service du pied et de la cheville de l’hôpital KSB depuis 2011. Contactez-le au 815-285-5801.