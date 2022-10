Combattre l’épidémie d’Ebola avec les leçons de la pandémie de covid

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Une nouvelle épidémie d’Ebola a envoyé des ondes de choc dans la communauté mondiale de la santé. L’Ouganda a annoncé mardi qu’il avait jusqu’à présent été confirmé que 19 personnes étaient mortes du virus depuis septembre, le dernier cas ayant été découvert dans la capitale Kampala, une ville de plus de 1,5 million d’habitants. Bien qu’il existe un vaccin contre Ebola, il ne fonctionne pas sur la souche qui se propage en Ouganda.

Ebola est un virus fondamentalement dévastateur. Si une personne est infectée, son système immunitaire et ses vaisseaux sanguins fondent efficacement lorsque le virus prend le relais et provoque une fièvre hémorragique virale. Les symptômes peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée et des saignements internes et externes. La mort est généralement rapide, provoquée par une défaillance de plusieurs organes. Bien que le taux de mortalité puisse varier considérablement selon les circonstances, l’Organisation mondiale de la santé indique qu’environ 1 personne sur 2 infectée par le virus meurt.

Son impact viscéral suscite également la peur. Il y a huit ans, Ebola a provoqué une panique internationale lorsqu’il s’est largement propagé en Afrique de l’Ouest. Donald Trump, alors mieux connu comme un homme d’affaires espiègle devenu star de la télé-réalité, a tweeté que les travailleurs humanitaires américains qui ont contracté le virus à l’étranger ne devraient pas être autorisés à rentrer chez eux et à la place être obligés de « subir les conséquences !

L’épidémie a finalement fait plus de 11 000 morts, presque tous des Africains. Mais le monde a bien changé depuis.

Au milieu d’un complot et d’un conflit, Tedros de l’OMS prépare la prochaine pandémie

Le changement le plus crucial depuis l’épidémie d’Ebola de 2014 est peut-être évident : Le monde a souffert d’une pandémie mondiale de coronavirus.

Sur le papier, Ebola peut sembler une perspective bien plus effrayante que le coronavirus qui a commencé à se propager depuis Wuhan, en Chine, fin 2019. Même pendant la première vague de la pandémie, son taux de mortalité a culminé à moins de 15 % dans les pays les plus touchés. et, il est maintenant inférieur à 1 % dans une grande partie du monde.

Mais le coronavirus a voyagé beaucoup plus facilement qu’Ebola. Il pourrait se propager par des gouttelettes dans l’air, alors qu’Ebola devait se propager par contact physique avec les fluides corporels d’une personne malade ou décédée du virus. Les personnes qui ont été récemment infectées par le virus Ebola et qui ne présentent pas encore de symptômes ne peuvent pas le propager ; en 2014, de nombreux premiers cas d’Ebola se sont propagés par des traditions funéraires qui impliquaient de laver le corps.

Le coronavirus se propage beaucoup plus rapidement, ce qui le rend beaucoup plus difficile à gérer. Au moins 6,5 millions de personnes sont mortes du covid-19, bien que les estimations du bilan réel soient bien plus élevées. Même les prévisions les plus sombres pour Ebola sont loin de ce chiffre.

En théorie, il devrait y avoir des leçons positives à tirer de la pandémie de coronavirus. Pour les pays riches, il ne s’agissait pas seulement d’une épidémie lointaine dans un endroit lointain, mais de la réalité de la santé mondiale à leur porte. Les vaccins ont été développés à une vitesse vertigineuse et envoyés partout dans le monde, la principale raison pour laquelle les taux de mortalité par coronavirus sont désormais si bas. Les agents de santé, les plus exposés aux deux virus, ont été salués comme des héros.

Mais pour un pays comme l’Ouganda, les leçons tirées du coronavirus ressemblent davantage à des récits édifiants. Même au milieu de la menace mondiale du coronavirus, de grands pays comme les États-Unis et la Chine ont refusé de coopérer. Au plus fort de la pandémie, l’Afrique du Sud a été ostracisée pour ses premiers rapports sur une nouvelle variante.

Les pays riches ont accumulé des doses de vaccins tandis que les pays pauvres s’en sont passés – même maintenant, moins d’un tiers des Africains sont complètement vaccinés contre le covid-19. Le sentiment anti-vaccination s’est répandu dans le monde entier, souvent diffusé par des voix puissantes dans les pays riches.

Et maintenant, alors que l’intérêt pour la pandémie diminue dans une grande partie du monde riche, l’intérêt pour d’autres problèmes de santé mondiaux diminue également. S’exprimant cette semaine à Kampala, Ahmed Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a souligné les expériences récentes de l’Afrique avec le monkeypox, un autre virus potentiellement mortel qui s’est largement propagé cette année.

“Récemment, pendant la pandémie, lorsque nous avons vu le nombre de cas de monkeypox augmenter ici en Afrique, nous avons lancé une alerte mondiale mais aucune aide n’est venue en Afrique”, a-t-il déclaré, selon l’Associated Press. “En fait, aujourd’hui, alors que nous voyons la fin de la pandémie, il n’y a toujours pas d’aide en Afrique pour le monkeypox.”

“Cela signifie que nous devons vérifier la réalité qui est avec nous, et la réalité pour nous est que lorsqu’une crise de santé publique est importante, comme la pandémie, l’Afrique est seule”, a ajouté Ogwell.

Les États-Unis vont rediriger les voyageurs d’Ouganda vers cinq aéroports pour le dépistage d’Ebola

Les agents de santé en Ouganda sont gênés par le manque d’outils. Les symptômes de la souche soudanaise d’Ebola peuvent être similaires à ceux du paludisme, même si les exigences en matière de traitement et les mesures de prévention de la propagation sont radicalement différentes. Il n’y a qu’un seul établissement géré par le gouvernement capable d’identifier Ebola dans le pays – le nombre de décès suspects en Ouganda est le double des 19 confirmés par des tests de laboratoire.

Et bien qu’il existe un vaccin contre Ebola, il a été conçu pour fonctionner sur la souche Zaïre du virus qui a causé tant de ravages lors de l’épidémie en Afrique de l’Ouest et plus tard en République démocratique du Congo. Il n’existe pas encore de vaccin éprouvé contre la souche soudanaise, bien que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ait déclaré mercredi qu’un essai clinique commencerait sur un candidat dans quelques semaines.

Quiconque retiendra son souffle pour un développement et un déploiement rapides de vaccins de type Operation Warp Speed, comme on l’a vu pendant le covid-19, risque d’être déçu. Ce sprint de 18 milliards de dollars pour un vaccin – dirigé par le même Donald Trump qui a autrefois semé la peur des travailleurs humanitaires atteints d’Ebola – n’a commencé qu’à la mi-mai 2020, date à laquelle près de 90 000 décès avaient été enregistrés rien qu’aux États-Unis.

Il est peu probable que l’épidémie d’Ebola en Ouganda menace jamais les États-Unis à la même échelle, en particulier avec les autorités qui la contrôlent dans les aéroports. Mais comme Devi Sridhar, président de la santé publique mondiale à l’Université d’Édimbourg, l’a écrit pour le Guardian cette semaine, le biais de survie de ceux qui ont survécu à la covid a un impact sur la façon dont nous pensons aux risques pour la santé mondiale maintenant dans une ère post-vaccinale.