Combattre le trio de la grippe, du COVID-19 et des virus RSV alors que les cas augmentent dans l’Utah

Temps de lecture estimé : 7 à 8 minutes

Si vous connaissez ou si vous avez combattu un cas de grippe, de COVID-19 ou de VRS au cours des premières semaines de 2024, vous n’êtes pas seul. “La situation dans l’Utah est assez désastreuse en ce moment”, déclare Andrew Pavia, MDchef du Division des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de santé de l’Utah. “Nous constatons beaucoup de grippe, beaucoup de VRS et des quantités croissantes de COVID 19. Cela frappe particulièrement durement les enfants. »

À l’hôpital primaire pour enfants, où Pavie est directeur de l’épidémiologie hospitalière, le nombre et l’état des jeunes patients admis l’inquiètent particulièrement. “L’école primaire pour enfants fonctionne à environ 100 % d’occupation, et certains jours nous dépassons ce chiffre. C’est le fait que les virus frappent tous en même temps qui rend les choses particulièrement difficiles. Et, en plus, nous constatons des complications très graves.”

Depuis décembre 2023, Pavie a déclaré avoir vu toutes les complications connues de la grippe. “Cela peut avoir un impact sur le cœur et entraîner une insuffisance cardiaque chez les enfants et les adultes. La manière la plus courante de provoquer une maladie plus compliquée est d’ouvrir la porte à des infections bactériennes graves comme la pneumonie et même à des infections des sinus qui se propagent dans le cerveau.”

Pavie a reconnu que la plupart des patients atteints de la grippe ne seront pas confrontés à ces complications, mais il est toujours important de prendre les virus au sérieux. “Bien sûr, prendre ces virus au sérieux signifie se faire vacciner”, a-t-il déclaré. “Nous disposons d’un vaccin totalement sûr et modérément efficace contre la grippe, et le vaccin de cette année correspond assez bien au virus.”

Les enfants et les adultes peuvent encore tomber malades, mais Pavia a souligné que si vous vous faites vacciner, cela devrait réduire la gravité et la durée de la maladie.

En décembre, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont tiré la sonnette d’alarme concernant les faibles taux de vaccination. L’agence a publié des chiffres qui montrent qu’environ 7 millions d’adultes de moins se sont fait vacciner contre la grippe cette saison par rapport à la dernière saison virale. Les tendances sont tout aussi inquiétantes ici, dans l’Utah.

“Nous sommes inquiets car dans l’Utah, les taux de vaccination contre la grippe ont diminué au cours des deux dernières années”, a déclaré Pavia. “Les jeunes adultes constituent le groupe le plus susceptible de ne pas se faire vacciner par rapport aux années précédentes, mais cela affecte également les enfants.”

Photo : gpointstudio/Shutterstock.com

Expliquer pourquoi les taux de vaccination contre la grippe, le COVID-19 et le RSV continuent de baisser est difficile et décourageant pour Pavia et ses collègues. Pavie a suggéré une possibilité : « Il y a probablement un élément de fatigue générale. Nous venons de survivre à une pandémie traumatisante.

Il se passe également des choses plus insidieuses et dangereuses, selon Pavia. “Il y a beaucoup de désinformation, y compris de la désinformation et des mensonges”, a prévenu Pavie. Il compare la réticence à se faire vacciner au choix de ne pas porter de ceinture de sécurité lorsque vous et vos enfants vous rendez au travail ou à l’école. “La plupart du temps, vous arriverez à destination en toute sécurité, mais un jour, vous allez vous faire écraser par un camion. Ce jour-là, avoir bouclé votre ceinture de sécurité et avoir une voiture avec des airbags sera ce qui vous sauvera. vie.”

L’Utah, comme le reste du pays, connaît également une augmentation « assez significative » des cas de COVID-19, a déclaré Pavia. Il est un peu plus difficile de donner des chiffres précis, mais il existe des indicateurs de ce qui se passe actuellement.

“Nous n’obtenons plus les résultats des tests comme avant, nous avons donc une image partielle de ce qui se passe”, a déclaré Pavia. “Mais nos niveaux d’eaux usées sont très élevés et nous constatons une augmentation marquée des hospitalisations, notamment chez les 70 ans et plus et chez les très jeunes enfants de moins de 2 ans.”

Les cas de COVID-19 n’ont pas atteint le niveau qu’ils avaient atteint lorsque la variante originale omicron se propageait, et Pavie ne pense pas qu’ils y parviendront. Cependant, il est à nouveau frustré par les chiffres de vaccination. “Seulement 15 % des personnes ont reçu le vaccin mis à jour contre le COVID-19, et c’est vraiment pénible.” Pour certains, principalement des jeunes adultes qui ont été vaccinés dans le passé et qui ont eu un ou deux cas de COVID-19, ils ont probablement développé leur immunité et tout ira bien, selon Pavie.

Bien sûr, de nombreuses autres personnes souffrent de maladies cardiaques ou pulmonaires, sont obèses, souffrent de diabète, prennent des médicaments qui suppriment le système immunitaire ou ont plus de 70 ans ou moins de 5 ans. Pavie a déclaré que ce sont ces personnes qui ont besoin d’une protection supplémentaire. Il comprend la confusion, notamment chez les parents, quant aux conseils de vaccination à accepter et à ceux à ignorer.

“Chaque fois que nous voyons un enfant entrer à l’école primaire avec une grave complication de la grippe et qui n’a pas été vacciné, pour nous, c’est simplement un échec”, a déclaré Pavia. “C’est un échec de notre part dans la communication et l’enseignement. C’est un échec de notre système médical à faciliter la tâche des gens, et c’est un échec de notre écosystème d’information à garantir la fiabilité des informations disponibles.”

Si les professionnels de la santé intensifient leur jeu en matière de diffusion d’informations fiables sur les vaccins, Pavie a déclaré qu’il espère que tous les adultes, y compris les parents, profiteront des mesures de protection disponibles. “Il est temps d’utiliser les vaccins. Il est encore temps. Il aurait été préférable de se faire vacciner en octobre, mais c’est maintenant le moment de se rattraper.”

Il peut être difficile de gagner la confiance du patient moyen en matière de prévention et de traitement des maladies. Mais Pavia estime qu’un bon point de départ pour s’attaquer au problème est de s’adresser au médecin de famille. “L’un des meilleurs endroits pour éduquer est le cabinet du clinicien, car année après année, il est clair que la source la plus fiable est votre propre fournisseur de soins de santé.”

Photo : Kmpzzz/Shutterstock.com

Les pédiatres, les médecins de famille et les infirmières praticiennes auraient besoin de plus de temps et d’incitations pour offrir de meilleurs conseils sur les vaccins et les médicaments. Pavie estime que ce serait plus productif et plus rentable que de demander à la communauté médicale de contrôler les informations sur Internet. “Mais donner le temps à la voix la plus fiable de votre famille de vous parler des vaccins n’est pas controversé”, a déclaré Pavia.

En fait, ces discussions pourraient sauver des vies puisque les chercheurs continuent de développer de nouvelles formes de prévention et de traitement. Pour la première fois cette saison de la grippe et du VRS, les médecins mettent à la disposition des femmes enceintes entre 32 et 36 semaines une vaccination maternelle.

“S’ils doivent avoir un bébé de moins de 6 mois pendant la saison du VRS, ce vaccin protégera considérablement leur enfant”, a déclaré Pavia. “Il est efficace à environ 85 % pour les nourrissons au cours des trois premiers mois de leur vie contre le VRS médicalement soigné ou contre le fait d’être suffisamment malade pour aller aux urgences ou à l’hôpital.”.

Un deuxième développement passionnant introduit en 2023 est un médicament conçu pour offrir une immunisation passive contre le VRS aux nourrissons peu après leur naissance. Pavie l’a décrit comme une préparation d’anticorps, mais a noté qu’elle était récemment devenue rare. Il encourage toujours les nouveaux parents à vérifier la disponibilité auprès de leurs pédiatres.

Avec ou sans vaccin, de nombreux habitants de l’Utahn contracteront la grippe ou le COVID-19, et c’est à ce moment-là qu’il vaut la peine que les patients interrogent leurs prestataires sur les médicaments antiviraux. “Ces médicaments bloquent la réplication du virus et peuvent réduire considérablement le degré de maladie”, a déclaré Pavia. “Dans le cas du COVID-19, cela peut réduire considérablement le risque d’hospitalisation, voire de décès.”

Pour le COVID-19, un médicament s’appelle Paxlovid et un autre est un injectable appelé Remdesivir. Ceux-ci sont fortement recommandés aux personnes souffrant d’autres problèmes de santé à haut risque et aux personnes de plus de 60 ans. “Si vous appartenez à l’un de ces groupes et que vous pensez avoir le COVID-19, vous devriez effectuer un test précoce et rapide car ces médicaments peut prévenir de graves complications”, a déclaré Pavia.

Cette année et à l’avenir, Pavie a suggéré qu’il est important de se rappeler que la COVID-19 n’a pas disparu. “Elle tue encore presque deux fois plus de personnes que la grippe. C’est quelque chose que nous devons prendre au sérieux, même si nous n’en avons plus peur et qu’elle ne modifie pas nos vies et notre société. Cela ne veut pas dire que c’est Juste un rhume.”

La nouvelle normalité signifie que les gens devront peut-être se comporter un peu différemment, surtout si nous courons un risque élevé de complications liées à la COVID-19.

Pavie a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de ne pas porter un masque de haute qualité dans les avions bondés ou dans les théâtres. “Nous pensons que les personnes les plus à risque sont quelqu’un d’autre. Mais si l’on additionne tous les facteurs de risque, beaucoup d’entre nous entrent réellement dans l’une de ces catégories de risque.” Ensemble, nous luttons tous pour nous protéger contre les maladies graves.

×

Santé de l’Université de l’Utah