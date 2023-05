Combattre le feu avec des chèvres – The Washington Post

Commentez cette histoire Commentaire

Des dizaines de chèvres sautent du lit d’un camion à panneaux de bois dans la petite forêt. La sortie peut sembler confuse, mais ils se sont entraînés pour cela. Ces ongulés sont des pompiers, membres d’un groupe de travail spécial réuni pour aider à endiguer les incendies de forêt meurtriers qui brûlent actuellement le centre montagneux du Chili. Leur super pouvoir : Manger. Sans se plaindre et presque sans cesse, les chèvres réduisent la végétation qui s’assèche en été, réduisant la quantité de combustible disponible pour les flammes. Leurs déjections, quant à elles, enrichissent le sol et préviennent l’érosion future.

« Le maintien de la végétation élimine l’utilisation d’herbicides, et c’est très important pour nous », a déclaré Rocio Cruces, co-fondateur du projet Buena Cabra. « C’est une façon écologique de prévenir les incendies sans utiliser de produits chimiques mortels. »

Des chèvres paissent dans une forêt à Santa Juana, au Chili, le 5 mai. En mangeant des ronces et d’autres espèces de la forêt, les chèvres réduisent le combustible nécessaire à la propagation des incendies. (Vidéo : Reuters)

Les vagues de chaleur et une sécheresse pénible dans la région ont alimenté les incendies de février qui ont tué au moins 23 personnes, blessé au moins 979 et détruit plus d’un million d’acres.

Les températures intenses pendant l’été sud-américain, lorsque les températures ont atteint plus de 100 degrés, ont entravé les efforts pour contenir les incendies.

« Les conditions météorologiques ont rendu très difficile la sortie [the fires] qui se propagent et l’urgence s’aggrave », a déclaré la ministre chilienne de l’Intérieur, Carolina Tohá, aux journalistes en février.

Le chien est l’un des mammifères les plus destructeurs au monde. Le Brésil le prouve.

Cruces, une ancienne professeure de sciences à l’Université de Concepción, a lancé Buena Cabra (« Bonne chèvre ») en 2017 alors que sa terre était menacée par les flammes. Elle a quitté son poste d’enseignante l’année dernière et consacre maintenant son temps à l’entretien des chèvres.

Depuis, son troupeau est passé de 16 à 150 animaux. Elle attribue aux animaux le mérite d’avoir sauvé sa propriété lorsque les flammes meurtrières ont éclaté en février. « Le parc était entouré d’incendies, mais il a fini par être le seul endroit vert restant », a-t-elle déclaré.

Les chèvres sont des partenaires de plus en plus populaires pour protéger les terres contre les incendies. Des entreprises privées déplacent des troupeaux dans tout le nord-ouest du Pacifique américain. La Californie les a déployés depuis 2014. Irlandel’Espagne et le Portugal utilisent des chèvres depuis des années.

Des gens ont abandonné des centaines de chats sur une île brésilienne déserte. Les responsables ne savent pas comment les sauver.

Les chèvres doivent faire face à d’autres stratégies de prévention des incendies, y compris l’éclaircie mécanique, dans laquelle les petits arbres sont retirés d’une forêt dense pour réduire la propagation des flammes, et le brûlage dirigé, qui introduit des feux contrôlés dans les terres herbeuses et arbustives. Mais l’éclaircissage mécanique peut être dur pour la végétation, et les feux dirigés introduisent de la fumée et des craintes que les flammes deviennent incontrôlables.

Troupeaux de chèvres ne sont qu’une technique de prévention à petite échelle, selon Crystal Raymond, spécialiste de l’adaptation au climat à l’Université de Washington. Elle a utilisé les animaux pour contrôler la végétation sur sa propre propriété forestière.

« C’est un traitement assez localisé où vous protégez des ressources de grande valeur ou une maison ou une structure », a déclaré Raymond. « Ils créent vraiment une barrière coupe-feu. Vous avez un endroit très stratégique où vous mettriez les chèvres pour faire le travail. Il est difficile de couvrir une grande surface de cette façon.

Alors que les humains restent à l’intérieur, les animaux sauvages reprennent ce qui leur appartenait autrefois

Un avantage évident du déploiement des chèvres : les enfants les adorent.

« C’est un outil éducatif intéressant », a déclaré Raymond. « C’est une excellente occasion d’avoir une conversation et de parler de [fire prevention].”