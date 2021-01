LIMA, Pérou (AP) – Des photos en noir et blanc de dizaines d’hommes et de femmes, certains dans la trentaine et d’autres beaucoup plus âgés, bordent le périmètre d’un bâtiment jaune vif surplombant le Pacifique, un ruban noir de deux étages couvrant une partie de la façade et un drapeau péruvien à un demi-bâton près de la porte.

Le mémorial de fortune est destiné aux «soldats pandémiques» tombés au combat – des médecins décédés depuis que le coronavirus a frappé cette nation sud-américaine l’année dernière et a démantelé le système de santé public.

«Notre pays, comme les autres pays du monde, n’est pas préparé à cette pandémie. Plus encore, les plus touchés sont les pays en développement comme le nôtre », a déclaré le Dr Gerardo Campos, porte-parole du Collège médical du Pérou.

Le collège représente les médecins et son siège est le site du mémorial, où un ouvrier de ménage portant un masque facial a récemment dépoussiéré chaque photo et placé des fleurs devant eux.

«Le Pérou a été profondément touché, et au sein des groupes de population, ceux qui sont en première ligne sont les médecins – les soldats de première ligne qui ont combattu le COVID», a ajouté Campos. «Nous avons subi de grandes pertes. … Le Collège médical a été vu affecté dans son intégralité.

Plus de 260 médecins sont morts du virus au Pérou. Leurs collègues attribuent les décès à un manque d’équipement de protection individuelle approprié et à ce qu’ils disent, c’est l’abandon du système de santé par le gouvernement. Rien qu’en janvier, le virus a tué au moins 10 médecins, dont cinq travaillaient dans la capitale Lima.

Le pays andin a été l’un des plus touchés de la région par la pandémie en 2020 et connaît aujourd’hui une résurgence des cas. Le pays de 32,5 millions d’habitants a enregistré plus de 1,1 million de cas de coronavirus et plus de 40100 décès liés au COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

La porte tournante des patients, les longs quarts de travail, la pénurie de fournitures médicales, y compris l’oxygène, et le manque d’équipement de protection dans les hôpitaux à travers le pays ont affecté la santé mentale des médecins. Les médecins préviennent désormais que le Pérou pourrait faire face à une crise de médecins si le gouvernement ne prend pas les mesures appropriées.

«Un médecin en bonne santé guérira pratiquement la majorité de notre population», a déclaré Campos. «Je demanderais au gouvernement de se réconcilier, de réfléchir, de travailler ensemble. Je pense que nous avons des personnes de valeur – experts, épidémiologistes, spécialistes des infections, spécialistes des soins intensifs, spécialistes de la médecine d’urgence – qui, avec des politiques de santé adéquates, peuvent travailler ensemble pour le bien-être de notre population en général.

Les professionnels de la santé organisent une manifestation nationale ouverte depuis des semaines pour faire valoir leurs plaintes concernant des salaires insuffisants, des avantages sociaux médiocres et d’autres conditions de travail. Un après-midi récent, vêtus de gommages, de blouses, de masques et d’écrans faciaux, ils ont défilé à Lima, entourés de policiers en tenue anti-émeute. Ils tenaient des pancartes demandant des augmentations de salaire et exprimaient leurs revendications au moyen d’un mégaphone.

«Deuxième vague de COVID et il n’y a pas d’augmentation du budget 2021», a lu un panneau qui comprenait une photo d’un couloir d’hôpital rempli de patients.

Plus d’un million de travailleurs de la santé ont contracté le COVID-19 en Amérique latine, selon l’Organisation panaméricaine de la santé. Au moins 4 000, pour la plupart des femmes, sont décédées.

« Ils ont travaillé plus dur – dans des circonstances plus éprouvantes – que jamais auparavant », a déclaré mercredi Carissa Etienne, directrice de l’organisation, lors d’une conférence de presse virtuelle. « Beaucoup ont risqué leur propre vie et celle de leur famille pour prendre soin de ceux qui le sont. malades, et leurs efforts héroïques ont sauvé de nombreux patients COVID.

Dans le but d’augmenter la pression sur le gouvernement péruvien, au moins quatre médecins ont entamé une grève de la faim au début du mois devant le ministère de la Santé. Ils restent dans des tentes sur le trottoir, et au moins l’un d’entre eux a été connecté à une intraveineuse avec des liquides.

«Les médecins meurent chaque jour. Les dentistes meurent tous les jours. Les infirmières meurent chaque jour. C’est quelque chose qui nous scandalise parce que nous sommes vraiment en première ligne de cette pandémie », a déclaré le Dr Teodoro Quiñones, qui fait partie des grévistes de la faim et qui est secrétaire général du syndicat qui représente les médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics du Pérou. «Nous sommes vraiment préoccupés par la façon dont la pandémie est gérée.»

Allongé sur un matelas dans une tente, Quiñones a déclaré que les médecins ne pensaient pas que le Pérou pouvait mener une campagne de vaccination réussie, considérant que les autorités n’avaient pas été en mesure de résoudre les problèmes d’approvisionnement en oxygène dans les hôpitaux au cours des 10 derniers mois.

Plus de 120 infirmières sont décédées des suites de la pandémie au Pérou, selon le syndicat qui les représente. On ne sait pas combien de dentistes et autres agents de santé sont morts à cause de l’urgence de santé publique.

Les experts affirment que la deuxième vague de cas de coronavirus au Pérou a été motivée par les grandes manifestations de novembre qui ont généré un chaos politique au Pérou – et ont conduit à la nomination de trois présidents en une semaine – ainsi que des rassemblements de vacances. La flambée a incité les responsables à publier de nouvelles mesures de verrouillage qui entreront en vigueur dimanche.

Le Dr Yesenia Ramos travaille dans un hôpital d’une région reculée de la jungle péruvienne, accessible uniquement par avion. Elle a déclaré que son hôpital traitait des patients COVID-19 et non COVID et avait perdu 23 médecins, pour la plupart des spécialistes.

«Ce n’est pas juste», a déclaré Ramos. «Nous avons le droit à la vie et nous avons le droit de prendre bien soin de nos patients assurés comme il se doit.»

Garcia Cano a signalé à Mexico et Muñoz a signalé à Lima. L’écrivain d’Associated Press Gisela Salomon a contribué à ce rapport depuis Miami.