Combattre le cinquième obstacle: Constitution Hill pourrait se rediriger vers Newcastle pour affronter son compagnon d’écurie Epatante après le retrait d’Ascot | Nouvelles de la course

Le Betfair Fighting Fifth Hurdle de Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing, et l’International Hurdle à Cheltenham sont les deux options pour Constitution Hill après avoir raté sa réapparition prévue dans le Coral Hurdle à Ascot.

Le novice star de l’année dernière devait faire son arc saisonnier dans le concours prolongé de deux milles trois stades, mais avec le sol de la piste de Berkshire ayant changé en bon, bon à mou par endroits malgré l’arrosage pendant la nuit, Nicky Henderson n’était pas préparé prendre tous les risques.

Le gestionnaire de Seven Barrows a exprimé des inquiétudes concernant les conditions vendredi et après avoir parcouru la piste avant la course samedi, il a estimé que c’était une décision facile de retirer le favori ante-post Champion Hurdle.

“Je ne ferais rien pour être honnête avec vous”, a déclaré Henderson. “J’ai aussi dû sortir notre cheval de trait, qui est très très gentil et je ne le risque pas non plus.

“Chris Stickles (directeur de course) vient de me dire ‘Je suis désolé, ça a séché beaucoup plus vite que je n’aurais pu le penser’. Il sèche toute la journée et au moment où nous arrivons à la cinquième course, ce sera très rapide.

“Je dois dire que la seule bonne chose est que ce n’était pas une décision difficile, c’était clair et net, sans aucun argument, c’était définitivement un non.”

Constitution Hill détient une entrée pour le Fighting Fifth Hurdle samedi prochain, où il pourrait affronter Epatante. L’Unibet International Hurdle du 10 décembre a été mis en évidence comme une possibilité par le gestionnaire de Seven Barrows, avec le Coral Bet Bundles Intermediate Handicap Hurdle de Newbury – mieux connu sous le nom de Gerry Feilden) – recevant également une mention provisoire.

Il a poursuivi: “Je vais avoir une réunion avec Michael Buckley (propriétaire) et nous avons Newcastle, puis l’International le 10 décembre. Ce dernier le sortirait du Christmas Hurdle, mais alors vous avez le Haydock Champion Hurdle trial à la mi-janvier, pour que je puisse y aller.

“Quelqu’un a même mentionné le Gerry Feilden et porte le poids le plus élevé dans un handicap limité pour les novices de l’année dernière. Cela pourrait perturber le panier de pommes. Nous aurons beaucoup de coureurs là-bas et beaucoup à courir dans la course de toute façon. Je le ferais pense que c’est peu probable, mais sait-on jamais.”

Constitution Hill pourrait affronter son compagnon d'écurie Epatante dans le Betfair Fighting Fifth Hurdle à Newcastle





Lorsqu’on lui a demandé si la présence d’Epatante à Gosforth Park compliquerait la finalisation des plans, Henderson a ajouté: “Non, ce n’est pas le cas, car je sais que JP (McManus, le propriétaire d’Epatante) dirait que vous devez vous affronter.

“Regardez ce qui se passe en Irlande, regardez la Morgiana demain – Willie en court trois et Gordon en court un et c’est tout. Leur programme est aussi compliqué que le nôtre et ils ont trop de bons chevaux !

“Si nous devons le faire, ils iront tous les deux à Newcastle, ce qui est un peu gênant car il se heurte à Newbury. L’International est une possibilité, mais il lui enlève ensuite l’obstacle de Noël à Kempton. Le problème avec l’International est le moment de mais c’est une belle course.”

Henderson a exprimé des inquiétudes concernant les conditions vendredi et après avoir parcouru la piste, Nico de Boinville a estimé que c’était un risque qui ne valait pas la peine d’être pris.

De Boinville a déclaré à Sky Sports Racing: “Quelle que soit la quantité de pluie qu’ils ont eue, elle est entrée puis s’est évaporée, elle est partie. La nappe phréatique est si basse.

“C’est le problème avec cette période de l’année avec ce climat changeant, une bonne terre en automne est différente d’une bonne terre au printemps. Après l’une des plus grandes sécheresses de notre histoire, tout ce qui se passe au-dessus, en dessous est toujours aussi solide.

“Malheureusement, avec un cheval comme Constitution Hill, ils ne viennent pas très souvent, ce sont des chevaux de toute une vie – vous devez en être très conscient et vous rappeler qu’il a remporté le Tolworth sur un terrain mou et lourd, alors je pense juste, en tant qu’équipe, nous avons décidé qu’il valait mieux prévenir que guérir.”