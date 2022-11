Combattre le cinquième obstacle: aucun problème pour le champion en titre Not So Sleepy à Newcastle | Nouvelles de la course

Hughie Morrison a apaisé toute inquiétude au sol avant la tentative de Not So Sleepy de remporter le Fighting Fifth Hurdle pour une deuxième année consécutive à Newcastle samedi.

Le hongre appartenant à Lady Blyth a remporté une cinquième victoire sur les haies lors d’un échauffement avec Épatante en terrain très mou en novembre dernier.

Par la suite sixième du Champion Hurdle, Not So Sleepy a montré sa polyvalence sur le plat lorsqu’il s’est à nouveau placé dans le Cesarewitch lors de sa dernière sortie le mois dernier.

Image:

Epatante, à gauche, et Not So Sleepy, à droite, ont frappé la ligne ensemble dans le Fighting Fifth à Newcastle





Le joueur de 10 ans est l’une des six entrées pour le Grade One sponsorisé par Betfair et Morrison a “toutes les intentions” de s’aligner contre un peloton où seulement six ont été confirmés au stade de cinq jours.

Ils incluent la paire Nicky Henderson Epatante et le favori de Champion Hurdle Colline de la Constitutionqui était l’un des 15 non-coureurs à Ascot samedi en raison des conditions du terrain.

Morrison a déclaré: “Je pense que nous courrons malgré tout. C’est un coureur prévu, nous avons bien l’intention de courir, à moins que les propriétaires ne me disent de ne pas le courir.

“Je ne pense pas que le terrain sera trop mauvais. Ce ne sera pas plus rapide que bon à mou. Il a bien couru sur un bon terrain sur les sauts, qui est un terrain mou sur le plat, en gros.

“Nous espérons un peu de pluie dans la semaine et peut-être un peu de pluie le matin – cela lui conviendrait. Ce qu’il aime, c’est s’y glisser. Nous aimerions qu’il soit mouillé l’après-midi, alors ça vient lâche et bâclé plutôt que collant.

“Quiconque se présente, se présente. Si Nicky Henderson veut envoyer sa chaîne, ça me va.”

Not So Sleepy est célèbre pour avoir fait un virage à droite et renversé son coureur lors de la première édition de la course 2020, dans le processus de réalisation de Silver Streak.

Morrison a ajouté: “Il a été son moi habituel, parfois méchant, mais nous avons déjà assez de cheveux gris de lui, alors nous essayons d’en profiter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nicky Henderson a admis que la décision était facile de retirer Constitution Hill à Ascot en raison du terrain.



“Il a été un grand cheval pour nous, et il nous manquera quand il prendra sa retraite.”

Pendant ce temps, Gordon Elliott prendra une décision mercredi quant à la participation de Joueur de flûte. Après avoir été placé à la fois dans le Triumph Hurdle et dans le Anniversary 4-YO Hurdle la saison dernière, il a remporté les deux départs cette saison.

Le joueur de quatre ans a été profondément impressionnant en battant Knight Salute dans le Masterson Holdings Hurdle à Cheltenham, avant de franchir le Grade Two WKD Hurdle à Down Royal plus tôt ce mois-ci.

Image:

Knight Salute (à droite) et Pied Piper ont frappé la ligne ensemble à Aintree





Elliott, qui a dirigé Samcro et Jade d’Apple dans le Fighting Fifth dans le passé, a déclaré: “C’est encore un peu en suspens. Nous allons attendre jusqu’au matin pour voir ce qui se passe.

“Il a eu deux courses et nous n’avons aucune pression pour le faire courir, nous verrons donc à quoi ressemble la course demain matin avant de nous décider.

“Il ira sur n’importe quel terrain tant qu’il ne s’agit pas d’extrêmes.”