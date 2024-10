Combattre le cancer grâce aux biotechnologies : pourquoi les vaccins à ARNm constituent un tel bond en avant

La révolution de l’ARNm

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la communauté médicale mondiale s’est d’abord préparée à une catastrophe de l’ampleur de la grippe espagnole, qui a frappé pendant la Première Guerre mondiale et tué 50 millions de personnes (sur une population mondiale beaucoup plus réduite). Au lieu de cela, « seulement » 7 millions de personnes sont considérées comme mortes du Covid.

Les vaccins à ARNm étaient, à l’époque, une technologie nouvelle et ont été déployés extrêmement rapidement pendant/depuis la pandémie. Ce qui rend le vaccin à ARNm unique par rapport à la technologie vaccinale précédente, c’est la simplicité de son développement. Les vaccins précédents auraient nécessité de trouver le protocole exact pour inactiver ou affaiblir les particules virales, de déterminer ce qui les rend virulents et comment le système immunitaire les détecte, ainsi que des mois ou des années de tests pour vérifier s’ils fonctionnent réellement.

Les vaccins à ARNm peuvent plutôt examiner directement le génome du virus, données acquises au cours de la première semaine après la découverte du Covid-19. Et puis créez une séquence d’ARNm correspondant à l’un des virus, obligeant le corps du patient à produire cette protéine.

De cette façon, le système immunitaire apprend à réagir directement à la protéine virale et est prêt à être activé lorsqu’il est exposé au vrai virus.

Étant donné que le processus allant de la découverte du virus à la création d’un vaccin ne prend que quelques semaines et repose principalement sur des données génomiques, cela a été comparé à « l’écriture de code » pour la médecine plutôt qu’à la biorecherche classique, plus laborieuse et plus lente.

Cela laisse espérer que d’autres maladies jusqu’à présent résistantes à la vaccination pourraient être évitées grâce aux vaccins à ARNm. Par exemple:

Aller au-delà des maladies infectieuses

Comme le vaccin à ARNm agit en entraînant le système immunitaire à se concentrer sur une cible donnée, déterminée par sa séquence génétique, il peut théoriquement être entraîné à attaquer n’importe quel type de protéine spécifique, pas seulement les maladies infectieuses.

Nous savons également que les cellules cancéreuses présentent des marqueurs spécifiques absents des cellules saines. C’est la base de toutes les immunothérapies anticancéreuses, comme par exemple les thérapies CAR-T et les anticorps monoclonaux, dont nous avons parlé dans « Anticorps monoclonaux : la thérapie de précision originale ».

Le problème est souvent d’entraîner correctement le système immunitaire à détecter ces cellules cancéreuses, car la fabrication sur mesure d’anticorps de cellules immunitaires en laboratoire est coûteuse et difficile à développer.

C’est exactement ce que cherche à réaliser la thérapie anticancéreuse basée sur l’ARNm. Et les progrès sont rapides.

Essais cliniques sur le cancer du poumon à ARNm

Fin août 2024, le leader des vaccins à ARNm BioNTech (producteur du « vaccin Pfizer ») a annoncé avoir lancé des essais cliniques mondiaux dans 7 pays et 34 sites de recherche pour un vaccin contre le cancer du poumon à base d’ARNm appelé BNT116.

L’accent sera mis sur le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Il concernera environ 130 patients, qui recevront du BNT116 en association avec une immunothérapie, dans le but d’augmenter l’efficacité du traitement.

L’essai recrutera des patients à différents stades du CPNPC, depuis le stade précoce de la maladie avant la chirurgie ou la radiothérapie (stades 2 et 3) jusqu’au stade avancé de la maladie (stade 4) ou au cancer récurrent.

Il s’agit d’une thérapie plus complexe que les vaccins à ARNm comme les vaccins Covid-19, car elle comprend six injections consécutives à cinq minutes d’intervalle sur 30 minutes, chaque injection contenant des brins d’ARN différents . Le patient recevra ensuite le vaccin chaque semaine pendant six semaines consécutives, puis toutes les trois semaines pendant 54 semaines.

Réduire la récurrence

L’un des principaux effets attendus du traitement par ARNm est de réduire la réapparition du cancer une fois le traitement terminé, car les effets devraient être beaucoup plus durables qu’avec les immunothérapies classiques.

En effet, les cellules immunitaires « entraînées » resteront actives et vigilantes contre le marché du cancer, de la même manière qu’elles le seraient contre le risque qu’une future maladie infectieuse attaque l’organisme.

Cela signifie également que même si le traitement ne prévient pas le cancer, s’il fonctionne, il méritera véritablement le qualificatif de « vaccin », au moins contre la réapparition du cancer.

Autres applications d’ARNm

En raison de sa polyvalence dans l’exploitation du système immunitaire, la technologie de l’ARNm pourrait être utilisée pour diverses maladies au-delà des maladies infectieuses et des cancers.

Parmi les différentes applications possibles, on peut citer :

Maladies rares et maladies génétiques : y compris la mucoviscidose et la phénylcétonurie.

y compris la mucoviscidose et la phénylcétonurie. Diagnostic : comme les cellules cancéreuses expriment des profils protéiques différents de ceux des cellules normales, leur ARNm codant pour ces protéines diffère également. Cela peut ouvrir la voie à la détection du cancer grâce à une technique appelée biopsie liquide . De tels outils de diagnostic permettront une détection précoce du cancer, augmentant ainsi considérablement le taux de survie.

: comme les cellules cancéreuses expriment des profils protéiques différents de ceux des cellules normales, leur ARNm codant pour ces protéines diffère également. Cela peut ouvrir la voie à la détection du cancer grâce à une technique appelée . Crises cardiaques et guérison des organes endommagés : Des chercheurs de Penn Medicine utilisent l’ARNm pour modifier les gènes du foie et réduire les risques de crise cardiaque. Ils travaillent également sur un remède contre la fibrose des tissus cardiaques, une cause majeure d’insuffisance cardiaque.

: Des chercheurs de Penn Medicine utilisent l’ARNm pour modifier les gènes du foie et réduire les risques de crise cardiaque. Ils travaillent également sur un remède contre la fibrose des tissus cardiaques, une cause majeure d’insuffisance cardiaque. Des thérapies géniques plus sûres : Alors que la plupart des thérapies géniques cherchent à insérer de l’ADN dans les cellules ou à modifier l’ADN à l’aide de la technologie CRISPR, cela peut avoir des conséquences inattendues car l’insertion est permanente.

: Alors que la plupart des thérapies géniques cherchent à insérer de l’ADN dans les cellules ou à modifier l’ADN à l’aide de la technologie CRISPR, cela peut avoir des conséquences inattendues car l’insertion est permanente. Maladies auto-immunes: Le vaccin à ARNm peut être utilisé pour réduire au lieu de stimuler la réponse du système immunitaire, qui est nécessaire dans les maladies auto-immunes, où l’organisme attaque les cellules saines.

Risques liés à l’ARNm

Après le déploiement rapide d’urgence du vaccin à ARNm pendant la pandémie, beaucoup craignaient qu’il ne provoque en réalité de nombreux effets secondaires involontaires, comme une inflammation cardiaque (myocardite).

Combiné à la politisation des vaccins et au chaos des confinements et de la pandémie, cela a conduit à beaucoup de confusion.

Quelques années plus tard, nous commençons à obtenir des données solides. Bien que rares, les cas de myocardite sont réels et, selon le CDC, « ont été observés le plus souvent chez les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin dans les 7 jours suivant la réception de la deuxième dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19. ».

Des recherches plus approfondies menées en septembre 2024 indiquent que l’intervalle entre le vaccin et le rappel pourrait être un facteur important :

« Nous montrons que des intervalles plus longs entre chaque dose consécutive, y compris le rappel, peuvent diminuer jusqu’à un facteur 4 la survenue de myocardite associée au vaccin, en particulier chez les moins de 50 ans. Ces résultats suggèrent qu’un intervalle minimum de 6 mois pourrait être nécessaire lorsqu’un vaccin est administré. planifier une vaccination de rappel supplémentaire. Influence de l’intervalle de dosage du vaccin à ARNm Covid-19 sur le risque de myocardite – Communication Nature

Donc dans l’ensemble, l’ARNm, comme la plupart des traitements, n’est jamais 100 % sans effets secondaires.

Cependant, lorsqu’il s’agit de nouvelles applications, comme les cancers du poumon agressifs et récurrents, le risque d’effets secondaires peut probablement être négligeable par rapport à l’augmentation du taux de survie.

Investir dans les vaccins à ARNm

L’ARNm est devenu, en grande partie à cause de la pandémie, un chouchou des investisseurs en 2020-2022. Le ralentissement nécessaire des ventes de vaccins à ARNm après la pandémie a entraîné une baisse des prix de nombreuses actions liées à l’ARNm.

Cela ne change rien au fait que la technologie est remarquablement puissante pour prévenir les maladies, des maladies infectieuses au cancer, en passant par les maladies rares, les syndromes auto-immuns, etc. Et l’expertise de l’entreprise dans les vaccins à ARNm lui donne une sérieuse longueur d’avance pour amener cette technologie à de nouveaux domaines de la médecine.

Vous pouvez investir dans des sociétés d’ARNm par l’intermédiaire de nombreux courtiers, et vous pouvez les trouver ici, sur titres.io nos recommandations des meilleurs courtiers en les États-Unis , Canada , Australie , le Royaume-Uni , ainsi que dans de nombreux autres pays .

Si vous n’êtes pas uniquement intéressé par les sociétés à ARNm, vous pouvez également vous tourner vers les ETF biotechnologiques comme ETF WisdomTree BioRevolution UCITS (WBIO) , FNB VanEck Biotech (BBH) ou Fonds indiciel de biotechnologie First Trust NYSE Arca (FBT) qui offrira une exposition plus diversifiée pour capitaliser sur l’économie biotechnologique en croissance.

Vous pouvez également en apprendre davantage en lisant nos articles « 5 meilleures entreprises de cellules souches dans lesquelles investir ». et « Guérir le diabète avec de nouveaux médicaments, des appareils intelligents et des thérapies géniques ».

Entreprises proposant des solutions d’ARNm

BioNTech SE (BNTX -2,85% )

L’une des sociétés leaders dans le domaine des thérapies anticancéreuses à base d’ARNm est BioNTechqui s’appuie sur son succès dans le développement du vaccin à ARNm commercialisé par Pfizer.

Cancer

BioNTech a actuellement 1 1 différents candidats dans les traitements contre le cancer couvrant le cancer des ovaires, de la prostate, des intestins, de la peau, de la tête, du cou et de multiples tumeurs solides.

La plupart des essais cliniques de traitements oncologiques sont en phase 1/2, avec déjà trois candidats en phase III.

Au total, la société compte 21 programmes cliniques en oncologie. Cela inclut non seulement l’ARNm, mais également les petites molécules, les agents immuno-oncologiques (IO) et les conjugués anticorps-médicament (ADC).

Le premier produit en oncologie devrait être potentiellement lancé en 2026.

Maladies infectieuses

BioNTech est également resté leader des vaccins contre la COVID-19, avec une part de marché supérieure à 50 %, et des vaccins respiratoires combinés (Covid + Grippe/Influenza) à venir fin 2025 ou 2026 s’ils sont approuvés.

Concernant les maladies infectieuses, BioNtech recherche des vaccins contre le zona, l’herpex, la tuberculose, le paludisme et le Mpox. Parmi celles-ci, les maladies qui touchent le plus de personnes sont les virus Herpex (3,7 milliards de personnes infectées), le paludisme (249 millions) et la tuberculose (10,6 millions).

IA

BioNTech est également très active dans le domaine de l’IA-Biotech, avec la création en 2020 et l’acquisition intégrale en 2023 de la société InstaDeep AI.

InstaDeep est la « première plateforme d’immunothérapie par IA », utilisant la technologie LLM sur les séquences d’ADN et de protéines, la vision IA pour l’analyse histologique (tissus sous microscope) et l’agent IA pour l’automatisation et le contrôle qualité du laboratoire.

L’objectif est de déployer l’IA sur l’ensemble du pipeline R&D.

Il utilise un cluster de calcul intensif avec 224 GPU Nvidia H100 et 86 000 cœurs de processeur, avec 0,5 ExaFLOPS, ce qui en fait l’un des 100 meilleurs au monde. Les modèles d’IA génomique d’InstaDeep sont parmi les plus téléchargés, illustrant à quel point ils sont « à la pointe de la technologie » dans ce domaine.

Données financières

L’argent de la pandémie a donné à l’entreprise une position très solide, avec 16,9 milliards d’euros de liquidités disponibles au total d’ici mi-2024. En 2023, les vaccins contre le Covid-19 généraient encore 3,8 milliards d’euros de revenus, pour un bénéfice brut de 3,2 milliards d’euros.

Cela devrait ralentir en 2024, mais dans l’ensemble, l’entreprise dispose de finances très solides pour ce qui est encore en fin de compte une startup biotechnologique à un stade précoce avec un seul produit commercialisé.