Combattre la stigmatisation de la SEP

Par Caroline Craven, racontée à Hallie Levine

J’ai appris que j’avais la SEP il y a presque 20 ans, en 2001. Je n’avais que 35 ans, pourtant je ne pouvais ni marcher ni voir sans aide. Aujourd’hui, je m’épanouis. Il est si important pour les patients atteints de SEP de savoir que leur diagnostic n’est pas une condamnation à mort. Avec les traitements appropriés, la maladie peut être contrôlée et vous pouvez continuer à vivre votre meilleure vie.

Après mon diagnostic de SEP, j’ai dû réinventer ma vie. J’ai dû abandonner ma carrière dans le marketing – je ne pouvais pas travailler dans un bureau 8 à 10 heures par jour avec ma surcharge sensorielle et ma fatigue. Avant la SEP, j’étais kayakiste en eau vive, vététiste et escaladeur. Soudain, je me suis retrouvé tellement épuisé que je pouvais à peine marcher de ma voiture au parking.

Je me suis inscrit à une étude en double aveugle de 3 ans à l’Université de Californie du Sud pour un vaccin à cellules T. Après l’étude, on m’a dit que j’étais sous placebo. Mais comme j’allais mieux que la plupart des gens et certainement mieux que lorsque j’ai été diagnostiqué pour la première fois, mon neurologue a plaisanté en disant que je devrais être un exemple pour la SP. J’ai pris ses conseils au pied de la lettre : je suis devenue coach de vie certifiée et j’ai créé un blog, GirlwithMS.com, pour fournir des informations utiles sur la façon de mieux vivre avec la SEP, y compris des recettes, des astuces et des ressources.