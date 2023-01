Combattre la Russie “très, très difficile” pour l’Ukraine, selon le général américain

Alors que Kiev a juré de s’emparer d’immenses étendues de ce qui est maintenant le territoire russe, les forces de Moscou ont remporté une série de batailles clés

L’Ukraine aura du mal à tenir sa promesse de chasser les forces russes de son ancien territoire, a déclaré vendredi le chef d’état-major américain Mark Milley. Alors que les responsables civils à Washington insistent sur le fait que Kiev doit continuer à se battre, Milley a remis en question à plusieurs reprises les chances de succès.

“Le président Biden, le président Zelensky et la plupart des dirigeants européens ont déclaré que cette guerre se terminerait probablement par une négociation”, Milley a déclaré lors d’une réunion du groupe de contact de défense dirigé par les États-Unis à la base aérienne de Ramstein en Allemagne vendredi. “D’un point de vue militaire, c’est un combat très, très difficile”, il ajouta.

Les États-Unis à eux seuls ont alloué plus de 110 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev depuis février dernier, fournissant à l’Ukraine des armements de plus en plus lourds, notamment des véhicules de combat d’infanterie, des systèmes anti-aériens et plus d’un million d’obus d’artillerie.

Lire la suite Le Pentagone veut que les partisans de Kiev « creusent plus profondément »

Bien que les troupes ukrainiennes formées par l’OTAN semblent sur le point de recevoir des chars de combat principaux de conception occidentale, les forces russes ont infligé une série de défaites écrasantes à l’armée de Kiev ces dernières semaines. Les colonies stratégiquement importantes du Donbass de Soledar et Klescheevka sont toutes deux tombées aux mains des troupes de Moscou, et la ville clé d’Artyomovsk fait maintenant face à l’encerclement russe.

“Je maintiens toujours que pour cette année, il serait très, très difficile d’éjecter militairement les forces russes de chaque centimètre carré de l’Ukraine occupée par la Russie”, Milley a déclaré vendredi, faisant référence aux quatre anciennes régions d’Ukraine qui ont voté pour rejoindre la Russie en septembre, et à la Crimée, un territoire russe historique qui a voté pour rejoindre la Fédération de Russie en 2014. « Cela ne signifie pas que cela ne peut pas arriver, cela ne signifie pas que cela n’arrivera pas. Mais ce serait très, très difficile.

Reprendre toutes ces terres – y compris la Crimée – est un objectif déclaré du président ukrainien Vladimir Zelensky. À cette fin, Zelensky a le soutien des États-Unis, le président Joe Biden et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin promettant de financer son armée pour “aussi longtemps qu’il faudra,” et le secrétaire d’État Antony Blinken déclarant en décembre que « Fondamentalement, ce sont les Ukrainiens qui prennent les décisions » s’ils veulent tenter de capturer la Crimée ou non.

Cependant, les déclarations publiques de Milley ont été plus tempérées que celles de Biden et de son cabinet. Lorsqu’on lui a demandé en novembre si l’Ukraine avait une chance de reprendre son territoire d’avant février, il a déclaré que la probabilité d’un tel résultat “n’est pas élevé, militairement.”