Combattre la FDA pour l’accès à la clozapine

WebMD a caché l’identité et l’emplacement de Mary M. et Andrew afin de protéger la santé mentale et la sécurité d’Andrew et de sa famille.

Nous sommes le 13 mai 2022 et Mary M. est en panique. Juste un jour plus tôt, un hôpital avait admis son fils adulte Andrew dans un état de psychose profonde. Contre ses conseils, l’hôpital a donné à son fils de l’halopéridol (Haldol), qui aggrave ses symptômes, plutôt que le seul médicament qui, selon elle, éloigne ses délires paranoïaques : la clozapine.

Maintenant, le personnel de l’hôpital lui dit au téléphone qu’il s’est blessé. « Qu’est-ce qu’il a fait ? » elle demande. Mais ils ne donneront pas plus de détails tant qu’elle n’y sera pas arrivée. Elle se précipite à l’hôpital pour en savoir plus.

Mary n’a pas vu son fils aussi malade depuis 2018, lorsque les règles strictes de la FDA sur la clozapine ont interrompu ses médicaments après avoir raté un seul test sanguin de routine.

Maintenant, après 4 années relativement stables, Andrew est de retour à l’hôpital. Cette fois, il a commencé à manquer des tests sanguins et à sauter des médicaments dans une boucle auto-entretenue après qu’un médecin de premier recours malavisé lui ait dit qu’il « n’avait pas besoin de clozapine » et qu’il était « juste déprimé ». Le résultat a été le même : perte d’accès à la clozapine suivie de délires, de voix menaçantes, de paranoïa, d’hospitalisation, de contraintes physiques et de mois de rétablissement.