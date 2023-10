Combattre la fatigue ? Fissures dans l’unité occidentale alors que l’Ukraine peine à montrer des progrès

L’Ukraine fait toujours face à l’une des plus grandes armées du monde, profondément ancrée au plus profond de son territoire. Mais Kiev pourrait être confrontée à un autre ennemi, peut-être tout aussi dangereux à long terme : l’affaiblissement de la détermination occidentale.

De hauts responsables russes ont prédit lundi que les États-Unis et l’OTAN étaient aux premiers stades de la « fatigue » de l’Ukraine, alors que la politique intérieure des deux côtés de l’Atlantique pourrait ouvrir la porte à une lente érosion de l’aide économique et militaire constante qui a jusqu’à présent été fournie. a maintenu Kiev en vie dans le combat. De telles accusations de la part du Kremlin ne sont pas nouvelles. Le président russe Vladimir Poutine a misé sur l’Ukraine en partant du principe que les alliés occidentaux finiraient par craquer et abandonneraient progressivement l’Ukraine.

Cette prédiction ne s’est pas réalisée jusqu’à présent au cours des 18 mois de conflit. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont rendus lundi à Kiev et ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les deux parties ayant assuré que l’alliance anti-russe ne s’était pas effilochée.

La Maison Blanche de Biden était également soucieuse d’abattre l’idée selon laquelle l’unité alliée était défaillante ou que la Russie pourrait simplement attendre plus longtemps que la coalition constituée contre elle.

« Il y a [a] « Une coalition internationale forte, très forte derrière l’Ukraine », a déclaré lundi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’un point de presse. « Et si [Russian President Vladimir] Poutine pense qu’il peut nous survivre, mais il a tort. Il a tort.

Mais certains signes indiquent que la forte unité dont les États-Unis et leurs principaux alliés ont fait preuve en soutenant l’Ukraine ne durera pas indéfiniment.

Aux États-Unis, les principaux candidats à l’investiture présidentielle du Parti Républicain – y compris l’ancien président Donald Trump – ont adopté une position sceptique quant à l’avenir de l’aide américaine illimitée à l’Ukraine. Les Républicains du Congrès ont également retiré ce week-end l’aide à l’Ukraine suite à un projet de loi de dépenses de dernière minute qui a permis d’éviter une fermeture du gouvernement.

Les troubles sont également de plus en plus évidents en Europe. Lors des élections slovaques du week-end, l’ancien Premier ministre Robert Fico et son parti Smer sont sortis en tête des votes. M. Fico a déclaré qu’il souhaitait mettre fin à l’aide militaire du pays à l’Ukraine et était favorable à des pourparlers de paix immédiats entre Kiev et Moscou. Cette position fait écho aux positions adoptées par certains candidats républicains à la présidentielle aux États-Unis, qui estiment qu’il est temps pour Washington d’utiliser son influence pour promouvoir la paix plutôt que d’instaurer une guerre illimitée dont le prix monte en flèche.

Certains analystes mettent en garde contre la nécessité de trop interpréter ces développements et affirment qu’ils pensent que le soutien occidental à l’Ukraine se poursuivra. Mais ils admettent qu’il y a de plus en plus de raisons de s’inquiéter, surtout compte tenu de l’appétit pratiquement inexistant des États-Unis pour s’impliquer dans une nouvelle guerre d’un an à des milliers de kilomètres de chez eux.

« Je pense que cette crainte est fondée », a déclaré Jim Townsend, ancien secrétaire adjoint à la Défense chargé de la politique européenne et de l’OTAN sous l’administration Obama. « Qu’il s’agisse de la fatigue en Afghanistan, en Irak ou dans les Balkans. La fatigue est une condition naturelle dans tout type de guerre, en particulier celle impliquant les États-Unis ou d’autres démocraties. On se fatigue assez vite. Nous voulons des résultats rapides.

M. Townsend a déclaré que les premières fissures du soutien provenaient des attentes irréalistes de certains, selon lesquelles la contre-offensive ukrainienne lancée ce printemps, tant vantée, produirait des résultats immédiats et des victoires décisives contre les envahisseurs russes. En réalité, cette contre-offensive a fait peu de progrès puisque les lignes de front du conflit ont connu peu de changements tout au long de l’année 2023.

« Dans une guerre comme celle-ci, où les Ukrainiens doivent affronter les lignes russes bien établies, voici à quoi cela va ressembler », a déclaré M. Townsend dans une interview. «Quiconque s’attend à une grosse attaque de type hollywoodien de la part de l’Ukraine fume de la drogue. Ils n’ont aucune idée du fonctionnement de la guerre. C’est la Première Guerre mondiale.

Front unifié

Malgré le résultat des élections en Slovaquie, les responsables européens ont tenté lundi de projeter un front uni. Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a déclaré aux journalistes à Kiev que le bloc restait fermement derrière l’Ukraine.

« L’UE reste unie dans son soutien à l’Ukraine… Je ne vois aucun État membre renoncer à son engagement », a déclaré M. Borrell.

M. Zelenskyy a adopté un ton similaire. Il a publié sur les réseaux sociaux des vidéos et des photos de lui saluant les ministres de l’UE à Kiev.

« J’apprécie la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Kiev qui a prouvé leur unité dans leur soutien à l’Ukraine », a-t-il déclaré dans un message sur X. « La poursuite de l’aide militaire de l’UE à l’Ukraine est importante, à la fois immédiate et à long terme, ainsi que l’aide financière. et des pressions de sanctions sur la Russie.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, a également rejeté les suggestions selon lesquelles le retard dans les nouveaux financements de Washington était un sujet de préoccupation.

« Nous ne pensons pas que le soutien américain ait été brisé… parce que les États-Unis comprennent que l’enjeu en Ukraine est bien plus important que la seule Ukraine, il s’agit de la stabilité et de la prévisibilité du monde », a déclaré M. Kuleba. « Et c’est pourquoi je crois que nous pourrons trouver les solutions nécessaires. »

Les jours de guerre des chiens

Les États-Unis ont fourni environ 44 milliards de dollars d’aide militaire directe à l’Ukraine depuis le début du conflit, en plus d’autres aides économiques et humanitaires. L’administration Biden fait pression pour obtenir davantage, et des fonds supplémentaires pour l’Ukraine ont été au cœur de la lutte contre la législation en matière de dépenses qui a divisé les républicains au Capitole.

L’UE et ses États membres ont accordé à l’Ukraine une aide totale de 88 milliards de dollars depuis le début de la guerre en février 2022, a indiqué le bloc dans une fiche d’information publiée à la fin du mois dernier, dont au moins 27 milliards de dollars vont directement à l’armée ukrainienne.

Cet argent a clairement porté ses fruits : l’aide occidentale, l’équipement et la formation militaire ont aidé la partie ukrainienne à repousser l’avancée de la Russie vers Kiev dans les premiers jours de la guerre, et ont aidé les Ukrainiens à remporter plusieurs succès majeurs depuis lors. Les véhicules, l’artillerie, les armes anti-drones et autres outils occidentaux ont jusqu’à présent joué un rôle essentiel dans la réalisation de modestes progrès dans la contre-offensive ukrainienne.

Mais Moscou joue le jeu à long terme et parie que les États-Unis et l’Europe vont se lasser de la guerre.

La Russie envisage d’augmenter considérablement son budget militaire l’année prochaine et les responsables de Moscou prévoient que les combats en Ukraine se poursuivront au moins jusqu’en 2025, selon des documents apparemment divulgués par le ministère des Finances du Kremlin. Les dépenses de défense de la Russie devraient atteindre environ 30 % des dépenses publiques totales en 2024, ont déclaré dimanche des responsables britanniques de la défense, esquissant la vision de la Russie d’une guerre qui s’éternise.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a laissé entendre que la détermination occidentale commençait déjà à faiblir.

« La fatigue suscitée par ce conflit – la fatigue due au parrainage complètement absurde du régime de Kiev – va croître dans divers pays, y compris aux États-Unis », a-t-il déclaré lundi.

Il existe d’autres signes inquiétants en Europe au-delà des résultats des élections en Slovaquie. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban s’est prononcé contre la fourniture d’armes à l’Ukraine. La semaine dernière, il a mis en doute l’idée selon laquelle l’Ukraine pourrait rejoindre l’UE dans un avenir proche.

En Pologne, le président Andrzej Duda a dû revenir le mois dernier sur les commentaires de son Premier ministre selon lesquels Varsovie interrompait le commerce d’armes avec l’Ukraine, en réaction à un afflux d’importations de céréales ukrainiennes qui sapaient les intérêts agricoles politiquement influents en Pologne. En tant que pays voisin et passage clé pour l’aide militaire à l’Ukraine, la Pologne est un rouage crucial de l’alliance occidentale.

Alors que la Russie se prépare à des années de guerre et a montré tout au long de son histoire sa volonté d’envoyer des vagues de cadavres au combat, la solidarité occidentale sera plus importante que jamais.

« Vous leur survivez », a déclaré M. Townsend, faisant référence à la Russie. « Poutine s’attend certainement à ce que l’Occident soit aussi irresponsable que l’Occident peut l’être lorsqu’il est dans le combat et il perd courage face à ce combat, que ce soit au Vietnam, en Afghanistan ou en Irak. »

• David R. Sands et Mike Glenn ont contribué à ce rapport.