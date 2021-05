Combattre la faiblesse avec Mandukasana : Shilpa Shetty Kundra | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Shilpa Shetty Kundra a partagé lundi une thérapie de yoga pour lutter contre la faiblesse, dans son nouveau post Instagram.

Partageant une vidéo qui capture l’actrice pratiquant le Mandukasana, elle a écrit : « Pour soutenir toutes sortes de processus de guérison, la principale source d’énergie vient du cœur de notre être. Ainsi, le Mandukasana est un asana très important car il se concentre sur votre nombril centre, qui se trouve également être votre centre de force vitale appelé le deuxième cerveau. Il a la capacité de vous donner l’énergie nécessaire pour combattre toutes les faiblesses. C’est pourquoi ils disent : « Allez avec votre intuition ».

Parlant de la façon d’aborder les asanas, elle a déclaré: « Dans des moments difficiles comme ceux-ci, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, afin de pouvoir dissiper toute négativité et apporter une énergie positive au centre de notre chakra central appelé » Chakra Manipura « . . Inspirez profondément et expirez en descendant, en étirant la colonne vertébrale et en appuyant sur le nombril. Vous sentirez l’énergie affluer vers votre plexus solaire. Se concentrer sur votre nombril vous aidera à ouvrir votre esprit et à réduire la glycémie pendant que cela fonctionne sur le pancréas. Il aide également à améliorer la flexibilité et la mobilité des articulations du genou et de la cheville. De plus, la posture de la grenouille aide à réduire la graisse des cuisses, du ventre et des hanches.

Elle a ajouté: « S’il vous plaît rappelez-vous: les personnes souffrant de problèmes de genoux, de chevilles et de dos devraient éviter cet asana – Taguez un ami qui devrait commencer ce rituel tout de suite. »

La famille de l’actrice s’est récemment remise de COVID-19 et elle est revenue en tant que juge dans l’émission de téléréalité « Super Dancer: Chapter 4 ».