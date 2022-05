Combattre avec succès le Covid-19 signifie investir dans la santé publique et des messages uniformes

Covid-19 – et la pandémie qui en résulte associée au virus – continue de menacer le monde. Aux États-Unis, une majorité de la population connaît de faibles niveaux communautaires de Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pourtant, environ un tiers des Américains vivent encore dans des zones à haut risque, principalement dans le Nord-Est et le Midwest.

Alors que nous entrons dans notre troisième été depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les experts en santé publique mettent en garde contre une autre vague probable d’infections. Mais à mesure que les inquiétudes du public concernant la pandémie commencent à s’estomper, les messages de santé publique autour de Covid-19 peuvent devenir plus difficiles.

Jeudi, le CDC a recommandé aux personnes vivant dans des communautés à haut niveau d’infection de porter des masques faciaux à l’intérieur dans les lieux publics, même si le mandat fédéral de masque n’est plus en vigueur après avoir été annulé par un juge fédéral.

“Nous exhortons les dirigeants locaux à encourager l’utilisation de stratégies de prévention telles que le masquage dans les lieux publics intérieurs et à accroître l’accès aux tests et aux traitements pour les individus”, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, au New York Times.

Les données hospitalières restent une mesure principale dans la façon dont les experts suivent les tendances de la pandémie. Début mai, les hospitalisations au Covid-19 étaient en hausse de 22,4%, avec environ 3 000 personnes admises avec le Covid-19 par jour, selon le CDC. Les experts estiment que ces chiffres ne feront qu’augmenter dans les mois à venir, soulignant la nécessité de mesures de santé publique fortes.

Les messages de santé publique autour de Covid-19 doivent continuer

Avec la politisation de Covid-19, les messages de santé publique autour de la pandémie aux États-Unis ont dû faire face à une bataille difficile – et cela se voit. Au-delà des récentes augmentations des hospitalisations, au 20 mai, seulement 66,5% de la population américaine avait été complètement vaccinée – à la traîne d’autres pays riches comme la France, le Japon et le Royaume-Uni – tandis que seulement 46,4% avaient reçu un rappel, selon CDC Les données.

Mais dans un pays où les recommandations de santé publique comme se faire vacciner et porter des masques sont devenues au cœur des débats politiques, faire participer les citoyens aux mesures de santé publique est plus facile à dire qu’à faire.

La recherche montre que les masques, s’ils sont utilisés correctement, peuvent être un outil précieux pour réduire la propagation du virus. Mais la recommandation de masque du CDC pour les personnes vivant dans des zones à haut risque de Covid-19 cette semaine a rencontré des réponses mitigées en ligne. Certains ont critiqué l’incohérence de l’agence dans sa politique de masquage, tandis que d’autres ont tenté de dépeindre les motivations du CDC comme politiques, pointant vers les prochaines élections de mi-mandat.

En avril, la juge de district américaine Kathryn Kimball Mizelle a décidé d’annuler le mandat de masque du CDC pour les transports en commun. Dans sa décision, Mizelle – une candidate de Trump qui a été classée «non qualifiée» pour ce poste par l’American Bar Association – a soutenu que l’agence fédérale de santé publique avait outrepassé son autorité en promulguant le mandat de santé publique.

Le Dr Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, affirme qu’une combinaison de directives confuses de la part des fonctionnaires et d’un manque de reportages minutieux de la part des médias a conduit à la politisation des mesures de santé publique.

“Le public américain en a fini avec la pandémie même si le virus n’en a pas fini avec nous, et nous devons le reconnaître en matière de santé publique”, a déclaré Osterholm dans une interview télévisée avec ABC News à la suite de la décision. “Ce qui s’est passé, c’est que c’est devenu vraiment un problème philosophique et politique, pas un problème scientifique.”

Selon le Dr Renuga Vivekanandan, chef de division des maladies infectieuses à CHI Health et à l’Université Creighton, des mesures et des messages de santé publique solides sont essentiels pour empêcher la propagation du coronavirus. “Il est très important d’avoir des mesures de santé publique pour essayer d’atténuer le COVID-19 ou tout autre type de taux d’infection”, a déclaré le Dr Vivekanandan à Vox. « Nous devons avoir un message uniforme [and] assurez-vous que nous donnons la bonne information à notre communauté.

Le Dr Vivekanandan, dont le travail se concentre sur la prévention de la propagation des infections dans les lieux publics, dit qu’elle s’attache à fournir aux patients les bonnes informations concernant les outils appropriés d’atténuation de la pandémie, tels que les vaccinations, les rappels et le masquage en public, même si elle rencontre toujours personnes qui refusent de se faire vacciner.

“Certaines personnes veulent encore y réfléchir ou ne veulent toujours pas recevoir le vaccin, mais je pense que c’est un choix individuel”, a déclaré le Dr Vivekanandan. « Mais comme la santé publique [officials], nous allons simplement continuer à nous en tenir à ce message et montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Des vaccinations relativement faibles, ainsi que des taux de rappel, sont d’autres outils d’atténuation de la santé publique qui bénéficieraient de messages de santé publique plus forts, a-t-elle déclaré.

La construction d’infrastructures de santé publique et la stabilisation du financement sont essentielles

Malgré ces inquiétudes concernant l’érosion de la confiance du public dans la santé publique, les experts ne sont pas découragés et ont proposé des moyens de renforcer les mesures de santé publique du pays. Les doutes sur l’autorité que les entités gouvernementales de santé peuvent exercer lorsqu’il s’agit de promulguer des mesures de santé publique en temps de crise ne font qu’alimenter la méfiance et les complots autour des directives sanitaires gouvernementales. Il est essentiel de rétablir la confiance du public et cela commence par établir la crédibilité grâce à des structures gouvernementales plus claires et en fournissant un message uniforme autour des protocoles de sécurité publique de Covid-19.

Un rapport de 2021 du groupe de réflexion Bipartisan Policy Center a suggéré 10 recommandations générales pour préparer les États-Unis au prochain cycle pandémique, y compris la nécessité de clarifier les responsabilités fédérales pendant une pandémie et de créer un Conseil national sur la préparation à la pandémie, qui serait chargé d’établir un norme de référence pour évaluer l’état de préparation du pays.

Au-delà du rétablissement de la confiance du public, la construction d’infrastructures de santé publique et la stabilisation du financement sont des moyens essentiels pour faire face à la pandémie actuelle et mieux se préparer à ce qui pourrait nous arriver à l’avenir. Il est essentiel que les États-Unis continuent de réagir, car le Covid-19 ne va certainement pas disparaître.

“La pandémie va être un tournant”, a déclaré Tom Frieden, ancien directeur du CDC et membre de l’American Public Health Association. “Que ce soit vers une société plus saine ou plus résistante à l’action collective pour se protéger les uns les autres, le temps nous le dira.”

La faiblesse des messages de santé publique peut également avoir des implications plus larges lorsqu’il s’agit de lutter contre la prochaine vague d’infections à Covid-19. Le Congrès est dans l’impasse sur la proposition d’allègement de Covid-19 du président Joe Biden – qui a été réduite de 22 milliards de dollars à 15 milliards de dollars – depuis début mars. Un manque apparent d’urgence dans la lutte contre la pandémie pourrait également affecter la facilité d’accès à davantage de financement. Le coordinateur de la pandémie de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a averti que les fonds drainés, qui couvriraient l’achat par le pays de la prochaine génération de vaccins Covid-19, pourraient entraîner des problèmes à l’automne lorsque les États-Unis devraient voir plus de vagues d’infection.

Dans un rapport de 2021 du Trust for America’s Health, qui publie des conclusions annuelles sur l’état de préparation du pays face aux crises sanitaires, le Trust a recommandé de remédier à la baisse constante du financement de la santé publique par la création d’un fonds d’infrastructure de santé publique obligatoire de 4,5 milliards de dollars par an. . Une législation visant à créer un fonds «hors limites» similaire dédié au développement des infrastructures de santé publique a été présentée au Congrès par la sénatrice démocrate Patty Murray l’année dernière.

« Alors que les vaccins nous ont donné un moyen de traverser le COVID, nous devons également apprendre de cette pandémie et nous assurer que nous sommes mieux préparés pour la prochaine urgence de santé publique. Cela signifie enfin faire – et maintenir – le genre d’investissements audacieux dans la santé publique que je réclame depuis des années », a déclaré Murray à propos de la loi sur l’infrastructure de santé publique qui sauve des vies.

Jusqu’à ce qu’une infrastructure de santé publique plus robuste soit mise en place, il incombe à chaque membre de la communauté de tenir à distance la prochaine vague de Covid-19.

“Ce à quoi j’ai pensé pendant la pandémie, ce n’est pas” je “, c’est” nous “”, a déclaré le Dr Vivekanandan. «Je pense que la communauté de la santé publique a fait de son mieux … communiquant ce message de santé publique sur la façon dont nous pouvons tous travailler ensemble pour nous assurer que chaque fois que nous avons une vague [we] faites tomber la vague et protégez-vous les uns les autres.