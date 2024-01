Une influenceuse australienne s’est déchaînée sur les endroits du monde qu’elle considère comme « surfaits » – avec un endroit aimé par des millions de personnes en tête de liste.

Prendre à elle Compte TikTokJacki, 27 ans – qui s’appelle JetsettingJacki sur les réseaux sociaux, publie souvent des vidéos mettant en avant des trucs et astuces pour les voyageurs se dirigeant vers différentes destinations.

Mais l’un de ses derniers clips, qui a été visionné plus de 115 000 fois, a révélé les cinq villes d’Europe dans lesquelles elle ne reviendrait jamais, ainsi que les cinq qui, selon elle, devraient figurer en tête de toutes les listes de voyages.

L’influenceuse australienne a révélé les villes du monde dans lesquelles elle ne reviendrait jamais.

Paris arrive en tête de liste des villes européennes les plus « surfaites ».

“De nombreuses destinations européennes font l’objet d’une promotion excessive, mais ce n’est que mon avis”, a-t-elle légendé la vidéo.

« Alors à 100 pour cent, faites-vous votre propre idée et dites-moi ce que vous en pensez ! Sur lesquels veux-tu me combattre ?

En tête de liste de ses villes les plus surfaites se trouve Paris, suivi d’Amsterdam, Mykonos, Magaluf et de l’île de Capri.

«Je déteste absolument Paris», a déclaré le jeune voyageur.

« Je suis allé en ville trois fois maintenant et je ne me sentais pas en sécurité. C’était sale, les gens n’étaient pas très gentils. Je n’ai tout simplement pas apprécié mon séjour à Paris et c’est pourquoi il figure sur ma liste surestimée des places européennes.

Le jeune influenceur australien a déclaré que Mykonos et Magaluf ne valent pas le détour.

Ensuite, l’Australien a déclaré qu’Amsterdam était « surfaite » et loin d’être aussi bonne que « les gens le prétendaient ».

“Je sais qu’il y a certaines choses qui sont légales là-bas, qui ne le sont pas ailleurs, mais cela n’a tout simplement pas compensé”, a-t-elle déclaré.

Jacki a dit qu’elle « ne prendrait même pas la peine d’aller » à Mykonos et que c’était « vraiment cher », tandis que Magaluf se sentait très « vieille » et était « l’endroit le plus trash et le plus dégoûtant » qu’elle ait jamais visité.

Les opinions de l’influenceuse ont déclenché un débat mitigé, certains étant d’accord avec elle tandis que d’autres ont déclaré qu’elle s’était complètement trompée sur la liste.

L’influenceuse australienne a fait sensation avec sa liste.

Jacki a surnommé Magaluf comme l’endroit le plus « trash » du monde.

“Paris est sous-détestée (sic) et surfaite”, a reconnu un adepte, tandis qu’un autre a ajouté qu’il aimait Paris et que même si “certains quartiers sont surfaits”, c’est toujours une “belle ville”.

Un autre a déclaré que l’inclusion de Magaluf n’était pas une surprise, car elle est « bien connue dans toute l’Europe comme un endroit où il ne faut pas aller » étant donné qu’elle est « crasseuse et pleine de mineurs ».

D’un autre côté, l’influenceur du voyage a déclaré que les amoureux de l’euro devraient plutôt se tourner vers des endroits comme l’Islande, Saint-Sébastien, Malte, la Scandinavie et la Sicile.