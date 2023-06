Combattez les bières pour Trump, DeSantis, Pence

La candidature de l’ancien vice-président Mike Pence à la Maison Blanche pourrait mettre en évidence un affrontement sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie que certains de ses concurrents républicains, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ont gardé à distance. Pence, qui a lancé sa campagne mercredi, a se démarquer de la plupart des champs primaires du GOP en parlant de la réforme des droits, souvent appelée le troisième rail de la politique américaine. « Les principaux moteurs de l’emballement des dépenses sont nos programmes New Deal et Great Society dont les Américains dépendent chaque jour, la sécurité sociale et l’assurance-maladie », a déclaré Pence dans son discours d’annonce présidentielle. S’ils ne sont pas résolus, les fardeaux des programmes « écraseront l’avenir » de la prochaine génération, a-t-il soutenu. Sa position le met directement en désaccord avec l’ancien président Donald Trump, qui a catégoriquement rejeté toute réduction des deux programmes et a balancé DeSantis pour son soutien passé aux propositions de restructuration. Trump et le président Joe Biden ont tous deux attaqué DeSantis sous le même angle. DeSantis s’est depuis inversé, assurant ces derniers mois que les républicains « ne vont pas jouer avec la sécurité sociale ». Et sa campagne présidentielle a passé peu de temps à s’attarder sur la question – peut-être sans surprise, étant donné qu’un sondeur pro-Trump aurait a constaté que le record de DeSantis en matière de réduction des droits est sa position la plus vulnérable avec les électeurs de l’État swing. La « politique de Biden est l’insolvabilité », a déclaré Pence, mais « vous méritez de savoir, mes collègues républicains, que la position de Donald Trump sur la réforme des droits est la même. Tous deux refusent même de parler de la question et de la soumettre au peuple américain. «

L’effet Trump

Le fossé entre les leaders présidentiels et des personnalités plus traditionnellement conservatrices comme Pence, l’ancien principal allié de Trump qui fait face à de longues chances pour la Maison Blanche, reflète un retrait plus large d’une position qui était autrefois au cœur du message de responsabilité budgétaire du GOP. Certains experts font remonter ce point d’inflexion à l’ascension politique de Trump. « Le Parti républicain avait beaucoup de positions qui étaient les positions d’économistes conservateurs titulaires d’un doctorat – baisse des impôts, baisse des droits, plus de commerce, etc. », a déclaré Steven Teles, professeur de sciences politiques à l’Université Johns Hopkins et chercheur principal. au Centre Niskanen, dans une entrevue. « Trump n’avait aucun engagement envers ce cadre. » Trump a réalisé « qu’il pouvait simplement dire aux gens ce qu’ils voulaient entendre, et personne n’avait réellement essayé cela au sein du Parti républicain », a déclaré Teles. Trump lui-même avait un jour réclamé élevage l’âge de la retraite de la sécurité sociale à 70 ans – mais il a abandonné ce point de vue au moment où il était candidat à la présidentielle en 2015.

L’ancien président américain et espoir présidentiel de 2024, Donald Trump, sourit lors d’une formation de leadership bénévole de l’équipe Trump au Grimes Community Center de Grimes, Iowa, le 1er juin 2023. Andrew Caballero-reynolds | AFP | Getty Images

« Nous allons le sauver sans augmentation », a déclaré Trump à l’époque. « Nous n’allons pas augmenter l’âge et tout ira bien. » Si Trump faisait un calcul politique, ce n’était pas difficile. Des dizaines de millions de personnes âgées aux États-Unis dépendent des prestations de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, et ce nombre augmente à mesure que la population âge. À son tour, la part des électeurs inscrits de plus de 50 ans a bondi au cours des dernières décennies. Les électeurs plus âgés ont tendance à s’avérer à des taux plus élevés que les groupes plus jeunes, et ils soigner pour biaiser plus fortement républicain. De fortes majorités d’adultes américains à travers le spectre politique disent systématiquement qu’ils s’opposer à la coupe Prestations d’assurance-maladie et de sécurité sociale. Ils s’opposent également à certaines des idées avancées pour réformer les programmes, telles que le relèvement de l’âge d’éligibilité, la réduction du montant des paiements de la sécurité sociale ou l’augmentation des primes de Medicare. Mais les deux programmes devraient s’épuiser dans les années à venir, car le bassin croissant de personnes âgées éligibles aux prestations éclipse la main-d’œuvre en diminution qui les finance par le biais de leurs charges sociales. Les réserves excédentaires de l’administration de la sécurité sociale dans leur ensemble sont actuellement en voie d’être épuisées à partir de 2034, tandis que le fonds fiduciaire de l’assurance-hospitalisation de Medicare est projeté ne pas être en mesure de payer la totalité des prestations d’ici 2031.

Batailles internes

Certains républicains, dont une poignée en lice pour la présidence, ont continué d’appeler à des réformes des droits alors qu’ils mettent en garde contre une crise d’insolvabilité imminente. Mais beaucoup d’autres, y compris des chefs de parti, se sont hérissés des accusations selon lesquelles le GOP veut vider la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Les républicains ont bruyamment hué lorsque Biden, dans son dernier discours sur l’état de l’Union, a accusé certains d’entre eux de chercher à mettre fin aux deux programmes. C’était une référence apparente à un plan présenté l’année dernière par le sénateur Rick Scott, alors président du comité de campagne du Sénat des républicains, qui comprenait la phrase suivante : « Toutes les lois fédérales expirent dans cinq ans. Si une loi vaut la peine d’être respectée, le Congrès peut le passer à nouveau. » Mais le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., avait désavoué le plan de Scott, affirmant qu’une proposition de suppression des programmes « ne fera pas partie de l’agenda de la majorité républicaine au Sénat ».

Le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy (R-CA), prend la parole lors d’une conférence de presse accompagnée du chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise (R-LA) et du représentant américain Elise Stefanik (R-NY) après que la Chambre a approuvé l’accord sur le plafond de la dette qu’il a négocié avec le Maison Blanche pour mettre fin à leur impasse et éviter un défaut historique, au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 31 mai 2023. Jonathan Ernst | Reuter

Et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, avait tracé une ligne rouge autour des programmes dans le cadre d’une récente lutte politique sur le plafond de la dette. Des critiques, y compris la Maison Blanche, ont déclaré que de vagues propositions républicaines visant à «renforcer» les droits conduiraient en fait à des coupes préjudiciables. L’assistant de presse de Biden, Andrew Bates, dans une note de service mercredi, a accusé les républicains de « viser directement » les programmes, soulignant les récents propos de McCarthy. appels pour une commission du Congrès chargée de rechercher des coupes dans l’ensemble du gouvernement – ​​y compris des programmes de dépenses obligatoires tels que l’assurance-maladie et la sécurité sociale. Pendant ce temps, Trump, toujours moteur du GOP, averti Les législateurs républicains ne doivent pas « couper un seul centime de l’assurance-maladie ou de la sécurité sociale » dans le cadre de la lutte contre le plafond de la dette. Le point de vue républicain dominant sur les droits était une fois de plus clair. UN Proposition de budget 2011 défendu par le président du budget de l’époque, Paul Ryan, R-Wis., A fait de la réforme de l’assurance-maladie une priorité absolue. Ce plan s’orienterait vers la privatisation du programme en accordant des subventions aux personnes âgées pour acheter une couverture privée. L’année suivante, Ryan a été choisi comme colistier de Mitt Romney pour sa candidature présidentielle de 2012 contre le président Barack Obama. En 2015, Ryan a été élu président de la Chambre.

Le point de vue de DeSantis

DeSantis a parlé avec approbation des idées de Ryan lors de sa candidature au Congrès en 2012. « Ce que je pense que nous devons faire pour les gens de ma génération en particulier, c’est commencer à restructurer le programme d’une manière qui sera financièrement viable, à la fois pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie », a déclaré DeSantis dans une interview en 2012. « J’accepterais des propositions, vous savez, comme celles proposées par Paul Ryan et d’autres personnes qui vont fournir certaines forces du marché et plus de choix aux consommateurs et faire en sorte que ce ne soit pas simplement un système qui va être en faillite lorsque vous avoir de nouvelles personnes qui y entrent », a déclaré DeSantis. « Sécurité sociale, je ferais la même chose », a-t-il ajouté. Une fois au Congrès, DeSantis voté pour des propositions budgétaires conservatrices non contraignantes visant à réformer les droits. Mais dans la perspective de sa candidature à la Maison Blanche, DeSantis a adopté une approche différente.

Discussion au coin du feu avec le gouverneur Ron DeSantis et la première dame Casey DeSantis dans le cadre de l’événement de campagne Our Great American Comeback à Lexington, SC, le 02 juin 2023. Pierre Zay | Agence Anadolu | Getty Images