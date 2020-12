L’hiver est le moment des pulls douillets, des aliments chauds et des infections grippales. Les gens autour de vous doivent déjà éternuer et tousser toute la journée. Surtout pendant des périodes comme celles-ci, même une toux et un rhume saisonniers peuvent être assez effrayants.

Bien qu’il existe des moyens d’éviter de vous éloigner du rhume. En cas d’infection virale / bactérienne, la première étape est toujours de limiter le contact avec les germes. Être prudent et prendre des mesures supplémentaires pour assurer un système immunitaire sain. En dehors de ceux-ci, voici quelques moyens que vous pouvez adopter pour éviter les germes du rhume et de la grippe cet hiver.

Tulsi

Connue comme la «reine des herbes», Tulsi occupe une place importante dans le monde de l’Ayurveda. Il aide à lutter contre la toux et renforce l’immunité. Tulsi kadha est un remède maison contre la toux et le rhume. La consommation quotidienne de Tulsi tient les bactéries et les maladies à distance.

Auto-massage

Un système de guérison traditionnel ayurvédique. L’Ayurveda maintient la détoxification de notre peau et l’augmentation de la circulation sanguine grâce au pouvoir du massage est la clé d’un corps sain et immunisé. Utilisez des huiles pour masser vos propres jambes, bras, tête pour assurer un système nerveux calme et renforcer l’immunité.

Pippali ou poivre long

Pippali mélangé avec du miel est considéré comme la solution à guichet unique pour une cheminée. Cela accélère non seulement le processus de guérison, mais aide également à se débarrasser du mucus collant.

Ashwagandha

Ashwagandha est considérée comme l’une des herbes les plus puissantes de l’Ayurveda; comme un super aliment. Il peut combattre les insectes et les germes et guérir les infections. Il est également utile pour lutter contre les symptômes du rhume. Il est généralement disponible sous forme de comprimés ou de capsules sur le marché.

Haldi ou curcuma

Mélangez un peu de poudre de curcuma avec du miel pour former une pâte. Le curcuma a de nombreuses propriétés médicinales; il est germicide, anti-inflammatoire et utile pour lutter contre les infections. Vous pouvez encore mélanger du poivre, du sucre de roche et du ghee à la pâte et la rendre plus puissante contre ces germes embêtants.