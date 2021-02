Le mois de janvier a été surprenant cette année, avec des vagues de froid persistantes dans toute l’Inde. Un tel temps nuit à notre immunité car nous souffrons des divers symptômes du rhume. Le sirop d’oignon et de miel est une préparation maison à base de plantes qui a été utilisée pour traiter les symptômes de la toux et du rhume et qui présente également d’autres avantages.

Le sirop est fait avec un gros oignon ou deux coupés en petites tranches. Ils sont chauffés avec une grande quantité de miel à feu doux pendant quelques heures. Les oignons sont jetés et la concoction est ensuite versée dans un bocal à travers une passoire. Alternativement, les tranches d’oignon cru peuvent également être trempées pendant une journée dans un pot rempli de miel sans cuisson.

Avantages des oignons

Les oignons ont toujours été utilisés à des fins médicinales dans les ménages. Le légume a des propriétés antibactériennes qui aident à combattre les infections. Les oignons contiennent des flavonoïdes et des sulfoxydes d’alcénylcystéine, deux groupes chimiques qui agissent comme des antioxydants et neutralisent les radicaux libres qui causent des dommages oxydatifs. Ces composés sont également connus pour aider à la prévention des maladies cardiaques et autres maladies humaines.

Rhume

Lors d’infections au rhume, le virus provoque des réactions inflammatoires dans le nez et la gorge, qui provoquent une congestion du nez et un mal de gorge enflammé. Les oignons contiennent la quercétine flavonoïde, qui agit non seulement comme antioxydant, mais aussi comme agent anti-inflammatoire, aidant à soulager les symptômes du rhume et à favoriser la guérison.

Les allergies

Les mois d’hiver voient également une augmentation des cas d’allergies. C’est parce que la plupart d’entre nous passent les mois les plus froids à l’intérieur de nos maisons et ne sortons pas beaucoup. Nous sommes exposés à la poussière, aux acariens, au pollen, aux moisissures, aux poils d’animaux et aux flocons de peau morte qui peuvent provoquer des réactions allergiques. La quercétine flavonoïde, comme mentionné ci-dessus, s’est avérée avoir des propriétés antihistaminiques qui peuvent réduire l’inflammation allergique.

Avantages du miel

Le miel a toujours été utilisé comme traitement pour soulager la toux. Le miel a une activité antimicrobienne, en particulier lorsqu’il est pris non dilué. En dehors de cela, des recherches ont révélé que le miel contient également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui contribuent toutes collectivement à lutter contre les maladies cardiaques et le cancer, entre autres.