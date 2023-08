Combattez la chaleur et commencez à travailler tôt, conseillent les vendangeurs français

Il est conseillé aux vendangeurs en France de commencer à travailler tôt le matin pour éviter d’étouffer.

Les vendangeurs des régions viticoles du sud de la France ont été invités à commencer les travaux de vendanges aux premières heures du matin pour éviter de suffoquer lors d’une canicule de fin d’été.

La montée en flèche des températures affecte une grande partie de la France et devrait culminer à 42 degrés Celsius dans la vallée viticole du Rhône au cours des prochaines 48 heures.

Quatre régions du sud – le Rhône, la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire – ont été placées lundi en « alerte rouge », l’alerte la plus grave. Cela permet aux autorités locales d’annuler des événements et de fermer des installations publiques si nécessaire.

« La canicule devrait culminer entre mardi et jeudi selon les régions. La durée et l’intensité de cet événement pourraient nécessiter un renforcement des niveaux d’alerte dans certains départements », a précisé Météo France.

Jérôme Volle, viticulteur en Ardèche et vice-président du syndicat des agriculteurs français FNSEA, a déclaré à BFM TV que les vendanges étaient déjà en cours dans sa région.

Une façon de faire face à la chaleur était de « commencer à cueillir les raisins à 3h30 du matin et de s’arrêter à 11h », a-t-il déclaré.

Les températures devaient monter entre 35°C et 39°C sur une grande partie du sud et de l’est de la France mardi, atteignant 40°C à 42°C, notamment dans la Drôme et l’Ardèche, a indiqué Météo France.

Mercredi, des températures comprises entre 37°C et 40°C étaient attendues dans le sud, poussant à 42°C dans le sud-ouest près de Toulouse et dans la vallée du Rhône.