Combattez la chaleur en allant à l’eau

Un week-end après-midi à Île de la ville dans le Bronx pour les fruits de mer est un incontournable de l’été. Ce sera bondé et le stationnement sera difficile à trouver, mais ça vaut le coup. (Le bus BX29 vous emmène du continent du Bronx à l’île, bien que la conduite le rende plus rapide.) J’adore l’atmosphère sans fioritures et bruyante de Sammy’s Fish Box près de la fin de City Island Avenue, car le menu joue les hits : des plateaux de poisson et de fruits de mer frits, des rouleaux de homard et un bon gâteau au crabe (éloges de quelqu’un qui a grandi dans le Maryland). Mais je vous recommande de vous promener le long de la rue principale pour faire regarder les gens et voir lequel des nombreux menus de restaurant vous parle.

Un endroit idéal pour regarder le coucher du soleil avec une vue sur le front de mer est Brooklyn Crab à Crochet rouge sur sa terrasse face à l’East River. Amenez un équipage afin que vous puissiez commencer avec la tour d’huîtres et de homard réfrigéré, puis commandez des crevettes frites ou des calamars et des pattes de crabe et traitez-les comme une ébullition de crabe.

De l’autre côté de Manhattan, l’un des secrets de patio les mieux gardés est le (relativement) nouvel emplacement de Barbuto, où vous pourrez déguster les assiettes italiennes rustiques du chef Jonathan Waxman tout en profitant d’une vue magnifique sur Hoboken et la rivière Hudson. Apportez quelques nuances si vous êtes là pour le coucher du soleil et commandez le fameux poulet à la salsa verde.

Pour dîner de l’autre côté de la rivière dans le New Jersey, je recommande fortement un trajet nocturne en ferry depuis Midtown ou Brookfield Place jusqu’à Ville de Jersey pour une belle vue sur les toits de Manhattan. Ma soirée discrète idéale : déguster du poulet frit et des frites au Bobwhite Counter, puis trouver une place dans le Liberty State Park pour regarder le coucher de soleil se refléter sur les gratte-ciel. Ou vous pouvez prendre une pizza au Razza Pizza Artigianale et regarder le coucher du soleil. Ensuite, vous pourrez terminer votre soirée en visitant Liberty After Dark, un bar et pop-up de restauration réservé aux adultes au Liberty Science Center, où vous pourrez explorer les expositions avec un verre à la main. Il est ouvert le premier et le troisième jeudi de chaque mois ; le prochain événement aura lieu le 4 août et comprendra un spectacle laser sur le thème de Prince.