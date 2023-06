Combattez la chaleur dans ces centres de refroidissement gratuits disponibles dans le comté de DeKalb – Shaw Local

Les personnes ayant besoin d’un répit de la chaleur estivale ont une poignée d’options parmi lesquelles choisir, car les responsables municipaux de DeKalb et Sycamore ont annoncé cinq centres de refroidissement distincts disponibles gratuitement pour ceux qui en ont besoin.

Les prévisions météorologiques montrent des températures plus élevées vers la fin de la semaine et le week-end, selon le service météorologique national. Les températures devraient atteindre un maximum de 89 degrés mercredi et 87 degrés jeudi, atteignant 93 degrés attendus samedi, selon les prévisions.

La pluie n’est pas prévue cette semaine, avec un ciel principalement ensoleillé et dégagé qui devrait durer jusqu’à samedi au moins.

DeKalb

Bibliothèque publique DeKalb, 309 Oak St., DeKalb : Ouvert de 9 h à 21 h du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h le samedi, de midi à 17 h le dimanche

Sycomore

Sycamore Center, 308 W. State St., Sycamore : ouvert de 8 h à 17 h du lundi au vendredi

Sycamore Public Library, 103 E. State St., Sycamore : ouvert de 9 h à 18 h du lundi au jeudi

Service de police de Sycamore, 535 DeKalb Avenue, Sycamore : ouvert sept jours sur sept, principalement en tant que centre de refroidissement après les heures de bureau

Nous disons toujours que si vous avez chaud et que vous ne transpirez plus, c’est à peu près un endroit dangereux. — Don Faulhaber, chef adjoint des pompiers de DeKalb

Photo du dossier local de Shaw – Le chef d'orchestre du DeKalb Municipal Band, Kirk Lundbeck, essuie la sueur entre les chansons alors qu'il essaie de rester au frais dans la chaleur de 90 degrés le mardi 21 juin 2022, lors du concert du DeKalb Municipal Band au Hopkins Park à DeKalb.

Les responsables de la région ont également fourni des informations sur la façon de rester attentif à sa santé et à sa sécurité lorsqu’il fait chaud.

« Nous recevons beaucoup d’humidité », a déclaré le chef adjoint des pompiers de DeKalb, Don Faulhaber. « Généralement, quand vous vous essuyez [weather] votre transpiration peut vous rafraîchir lorsque l’humidité n’est pas trop élevée, mais lorsque l’humidité devient trop élevée, vous ne vous rafraîchissez pas avec votre transpiration comme vous le faites normalement.

Des centres de refroidissement peuvent également être disponibles pour ceux qui n’ont pas la climatisation ou un endroit où séjourner à l’ombre.

« Avec les perspectives de chaleur prolongées, nous savons que beaucoup de gens n’ont pas de climatisation, ou une climatisation qui ne fonctionne pas », a déclaré le chef des pompiers de Sycamore, Bart Gilmore. « Nous ne voulons pas qu’ils soient coincés dans leurs résidences sans secours. »

Les autorités encouragent également les résidents de la région à surveiller les membres âgés de leur famille et leurs voisins pour s’assurer qu’ils sont en sécurité et aussi confortables que possible pendant les périodes de chaleur prolongée, et pour connaître les signes de maladie induite par la chaleur.

Faulhaber a déclaré avoir froid et moite quand vous devriez avoir chaud, ne plus transpirer quand vous le feriez normalement, la léthargie et les genoux faibles sont souvent les premiers signes d’une maladie liée à la chaleur.

« Nous disons toujours que si vous avez chaud et que vous ne transpirez plus, c’est à peu près un endroit dangereux », a déclaré Faulhaber.

Les responsables des deux départements affirment que les centres de refroidissement sont destinés à fournir un refuge sûr à ceux qui n’ont nulle part où se rafraîchir.

Les personnes ayant besoin d’une aide urgente doivent cependant contacter immédiatement les services médicaux d’urgence en composant le 911.

Les centres sont destinés à servir de lieu pour se protéger de la chaleur, et non de station d’abreuvement, bien que certains emplacements puissent avoir accès à des fontaines à eau.

« Nous voulons être en mesure de prendre soin des gens, c’est notre rôle dans la communauté, et nous voulons simplement faire savoir à tout le monde quelles sont leurs options », a déclaré Gilmore.