Combattez la chaleur avec jusqu’à 57 % de réduction sur les climatiseurs portables

L’été bat son plein et avec des températures en hausse presque partout, rester au frais est une priorité. Que vous manquiez d’air central ou que vous ayez juste certains endroits dans votre maison qui pourraient avoir besoin d’un coup de pouce les jours les plus chauds, les climatiseurs portables peuvent être d’une grande aide. À l’heure actuelle, Amazon a réduit les prix sur un certain nombre de marques, avec des remises allant jusqu’à 57 %. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

À 57% de réduction, vous pouvez vous procurer ce climatiseur portable compact à 507 $ de Black et Decker pour 220 $. Ce 3-en-1 fonctionne comme un climatiseur, un ventilateur et un déshumidificateur et est livré avec une télécommande pour plus de commodité. Cette unité de 8 000 BTU refroidit jusqu’à 350 pieds carrés. Et si vous recherchez un modèle peu coûteux qui rafraîchira un espace de bureau personnel pendant que vous travaillez, ou un autre petit espace, ces deux Midéa climatiseur et cette option de Frigidaire sont réduits à 179 $.

Si vous avez besoin de rafraîchir un espace plus grand, consultez le Whynter ARC-14S. Il arbore également un design 3 en 1 et est livré avec une télécommande. De plus, il dispose d’une minuterie programmable de 24 heures. Avec 14 000 BTU, ce climatiseur portable peut refroidir jusqu’à 500 pieds carrés. Ça coûte 300 $, une réduction de 50 %. Ou jetez un oeil à ce modèle Black et Decker. Il est réduit à 380 $ et refroidira jusqu’à 700 pieds carrés.

