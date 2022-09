Combattants étrangers dans la bataille de l’Ukraine pour reprendre le sud

Le premier jour de la contre-offensive dans le sud de l’Ukraine, Mark Ayres a tiré plus de 2 000 coups avec sa mitrailleuse PK de conception soviétique lors de violents échanges de tirs avec les forces russes.

L’ancien soldat britannique travaille avec une unité de reconnaissance de l’armée ukrainienne dans la bataille pour reprendre la région sud de Kherson, l’un des trois seuls étrangers de l’équipe.

“Les combats ont été assez intenses, beaucoup de bombardements”, a déclaré Ayres, 48 ​​ans, à CNN. “Nous nous sommes battus très dur et nous avons pris les positions russes que nous étions censés prendre.”

Ayres a été gravement blessé par un éclat d’obus à la jambe gauche le deuxième jour de la contre-offensive, ainsi que quatre autres blessés de son unité.

Mais malgré les pertes sur la ligne de front, il a déclaré que les forces ukrainiennes faisaient des progrès lents mais certains sur le terrain.

“Ce ne sera pas rapide; c’est dur, lent combattu, mètre par mètre, position par position, parce que nous n’avons pas les ressources pour faire un blitzkrieg massif, avec des masses d’artillerie et de blindés”, a déclaré Ayres. “Nous devons donc le faire intelligemment et essayer de le faire (en) faisant le moins de victimes possible.”

Jusqu’à présent, les Ukrainiens affirment avoir pris une petite poignée de colonies dans la région de Kherson au cours de l’offensive, des gains qui, selon les experts du renseignement britanniques, ont probablement été obtenus grâce à un “degré de surprise tactique”.

Ayres, originaire de Londres, a combattu aux côtés de l’ancien marine américain Michael Zafer Ronin, également blessé la semaine dernière au début de la contre-offensive, blessé par des éclats d’obus à la tête, au ventre et à la main.

Le couple s’est rencontré à l’origine en combattant aux côtés de combattants kurdes en Syrie. Aujourd’hui, ils se rétablissent dans des hôpitaux de la ville d’Odessa, sur la côte assiégée de la mer Noire, dans le sud de l’Ukraine.

Zafer Ronin, 34 ans, originaire du Kansas, a déclaré que le moral de l’armée ukrainienne en première ligne était encore “assez élevé”, mais qu’en revanche, les forces russes opposées semblent “un peu non professionnelles et non organisées”.

Les deux hommes sont arrivés au début de la guerre en tant que volontaires, puis se sont enrôlés comme soldats rémunérés pour l’armée ukrainienne avec des contrats de trois ans.

Ayres a déclaré qu’il était venu rejoindre le combat parce qu’il était “inspiré” par l’esprit du peuple ukrainien.

“C’était (entre) le bien et le mal”, a déclaré Ayres. “C’était une attaque non provoquée contre un pays souverain.” Il n’a “aucune sympathie” pour les soldats russes, a-t-il ajouté.

Leur principal défi sur le champ de bataille est d’être dépassés en armes et en nombre par leurs homologues russes. Les unités de première ligne sont bien approvisionnées en armes légères et en munitions, mais manquent d’armes lourdes comme l’artillerie et les chars, a déclaré Ayres. Un nombre limité d’armes fournies par les États-Unis et l’OTAN, telles que les HIMARS, les obusiers et les systèmes de missiles antichars Javelin, se sont révélées utiles dans ce combat, mais elles ne suffisent pas à égaler la puissance de feu de leurs adversaires.

“Ils nous pilonnent constamment avec de l’artillerie, c’est donc ce qui rend les choses tellement plus difficiles, l’artillerie et l’armure dont ils disposent sont supérieures aux nôtres”, a déclaré Ayres. “Nos frappes sont plus chirurgicales, mais plus limitées.”

Samedi, un rapport de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) a déclaré que, selon des responsables ukrainiens, l’offensive était “une opération intentionnellement méthodique visant à dégrader les forces et la logistique russes, plutôt qu’une opération visant à reprendre immédiatement de vastes étendues de territoire. “

Ayres a une barbe blanche et ses camarades ukrainiens l’ont surnommé « grand-père ». Mais il a déjà gagné la confiance de ses jeunes collègues.

“Dès qu’ils vous ont vu au combat et qu’ils savent que vous êtes là pour rester, et qu’ils savent que vous êtes un soldat capable, vous gagnez immédiatement leur respect”, a déclaré Ayres.

Ayres a passé la fin de son adolescence en tant que Royal Green Jacket – un régiment d’infanterie de l’armée britannique – et a maintenant l’impression que cette bataille lui a donné un nouveau but.

“De retour à la maison, je ne suis rien, je suis juste un vieux bonhomme qui loue une chambre”, a déclaré Ayres. “Alors que maintenant, je suis un soldat, je fais quelque chose de bien, je me bats.”

Son fils est fier de ce qu’il fait, ajoute-t-il.

Pour ces deux combattants étrangers blessés, leur prochain objectif n’est pas de rentrer chez eux en toute sécurité, mais uniquement de retourner au front pour rejoindre le combat dès qu’ils le peuvent.

“Une fois que tout sera guéri sur mon corps, probablement dans les trois à quatre semaines, je devrais être de retour là-bas”, a déclaré Zafer Ronin.

“Bien sûr, je vais y retourner”, a ajouté Ayres. “Parce que je suis un soldat.”