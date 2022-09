Combattants de l’océan : les observateurs de baleines ont une vue rare sur les combats d’orques et de baleines à bosse dans la mer des Salish

Les membres de la Pacific Whale Watch Association (PWWA) ont eu une vue rare de l’activité agressive entre deux géants de la mer jeudi, lorsqu’un grand groupe d’orques transitoires de Bigg s’est affronté avec une paire de baleines à bosse en quelques heures.

Le capitaine Joe Zelwietro d’Eagle Wing Tours a repéré un groupe d’environ 15 épaulards “exceptionnellement actifs” dans le détroit de Juan de Fuca, une partie de la mer des Salish entre l’île de Vancouver et l’État de Washington, peu après 11 heures, heure du Pacifique, a déclaré la PWWA. .

Quelques minutes plus tard, le capitaine Jimmy Zakreski de BC Whale Tours a remarqué qu’il y avait deux baleines à bosse au milieu du groupe d’orques, a indiqué l’association.

“Autour de ces parties, il est très courant pour nous de rencontrer des orques. Il est également très courant pour nous de rencontrer des baleines à bosse”, a déclaré la directrice exécutive de la PWWA, Erin Gless, dans une interview.

“Il n’est pas très courant que nous les rencontrions au milieu d’une bagarre.”

Les orques de Bigg (au premier plan) interagissent avec une baleine à bosse qui souffle de l’eau dans le détroit de Juan de Fuca jeudi. (Mollie Naccarato/PWWA)

Au cours de la rencontre de trois heures, qui s’est déroulée à environ 40 kilomètres à l’ouest de Victoria, les observateurs ont déclaré que les mammifères avaient percé, giflé l’eau avec leur queue et émis de fortes vocalisations avant de finalement disparaître dans le brouillard.

“J’essaie toujours de comprendre parce que c’était absolument incroyable”, a déclaré Mollie Naccarato, capitaine et naturaliste de Sooke Coastal Explorations, dans le sud de l’île de Vancouver.

“Au début, les orques semblaient chasser les baleines à bosse, mais ensuite, lorsqu’il y avait de l’espace entre elles, les baleines à bosse retournaient vers les orques.”

Gless dit que les orques ont été vus encerclant les deux baleines à bosse et leur ont parfois pincé les nageoires et la queue.

Territorial ou prédateur ?

Les orques de Bigg se nourrissent de mammifères marins tels que les phoques, les lions de mer et les marsouins, mais chassent parfois des proies plus grosses, a-t-elle déclaré. Cela contraste avec les groupes d’orques résidents du nord et du sud, qui se nourrissent principalement de poissons.

“Les orques sont le seul prédateur naturel que les baleines à bosse ont dans cette région”, a déclaré Gless. “Même si les baleines à bosse peuvent atteindre la taille d’un autobus scolaire, un groupe de chasseurs très expérimentés peut attaquer [them].”

Gless dit qu’il y a eu un débat parmi les observateurs de baleines qui ont été témoins de l’interaction de jeudi quant à savoir si le comportement était territorial ou prédateur.

Certains pensent que les épaulards agissaient étrangement parce qu’ils étaient irrités par la présence de baleines à bosse sur leur territoire, tandis que d’autres pensaient que le groupe d’orques montrait quelques-unes des marques typiques d’une approche de chasse en groupe.

“Nous avons vu une partie de cela éclabousser … arriver sur le dos des baleines à bosse alors qu’elles essayaient de respirer”, a-t-elle déclaré.

Les baleines à bosse impliquées ont été identifiées comme BCX1948, connue sous le nom de Reaper, et BCY1000, connue sous le nom d’Hydra.

Reaper a au moins quatre ans et a été jumelé à des aires de reproduction hivernales au large de Jalisco, au Mexique; Hydra, une femelle adulte, a été jumelée à des aires de reproduction à Maui, à Hawaï, où elle a donné naissance à au moins trois petits.

Mollie Naccarato de Sooke Coastal Explorations a obtenu ce gros plan des deux baleines à bosse, nommées Reaper et Hydra, qui ont été impliquées dans une confrontation avec un groupe d’épaulards dans la mer des Salish jeudi. (Mollie Naccarato/PWWA)

Gless dit que personne n’a vu comment le conflit a été résolu car il y avait particulièrement du brouillard lorsque les deux parties ont nagé. Quelques groupes seront de retour sur l’eau vendredi, essayant de repérer les deux baleines à bosse pour voir s’ils s’en sont sortis vivants.

Gless dit que le comportement des orques n’était pas tout à fait hors de l’ordinaire, mais c’est une rencontre que les observateurs de baleines ont rarement été témoin, surtout pas de près.

“Nous avons vraiment pu voir quelque chose de spectaculaire”, a-t-elle déclaré.

Mais cela pourrait devenir plus courant à mesure que les populations des deux espèces continuent de croître, a-t-elle ajouté.