Combattant un char T-90, un M-2 ukrainien est à court de munitions perforantes

Le blindage réactif du T-90 explose. Via les réseaux sociaux

Lorsqu’une paire de véhicules de combat d’infanterie ukrainiens M-2 Bradley a récemment fait équipe avec un char russe T-90 à Stepove, à l’extérieur d’Avdiivka, dans le nord-est de l’Ukraine, désactivant finalement le char le plus lourdement armé et blindé, l’escarmouche a failli se terminer en désastre pour les équipages ukrainiens.

L’un des Bradley de 30 tonnes, affecté à la 47e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne, a tiré quelques coups avec son canon automatique de 25 millimètres avant de s’arrêter et de s’enfuir à toute vitesse, laissant un deuxième Bradley pour appuyer l’attaque à une distance de quelques dizaines de mètres seulement.

L’équipage de trois personnes du deuxième M-2 – dont près de 200 personnes ont été données par les États-Unis à l’Ukraine l’année dernière – a ouvert le feu avec des obus perforants de 25 millimètres. Et c’est à ce moment-là que la quasi-catastrophe a frappé.

Ce qui suit est le témoignage de l’équipage du M-2, rapporté par l’émission de télévision ukrainienne TCH et traduit par @wartranslated. « Nous avons tiré de toutes nos forces », a déclaré à TCH Serhiy, le tireur. «D’abord avec l’anti-blindage. Et puis nous avons commencé à avoir des problèmes.

On ne sait pas exactement quels étaient ces problèmes. Peut-être que l’équipage était à court d’obus perforants. Quoi qu’il en soit, il a dû passer à d’autres munitions moins puissantes, probablement des obus hautement explosifs.

Les coups que Serhiy a marqués avec des munitions perforantes n’avaient pas encore pénétré le blindage réactif supplémentaire du T-90, sans parler du fait qu’il avait percé ses centaines de millimètres de blindage de base composite.

C’est ce blindage, ainsi que le canon principal à âme lisse de 125 millimètres d’un T-90, qui font de ce char plus qu’un rival d’un M-2 avec son canon plus petit et son blindage beaucoup plus fin, toutes choses étant égales par ailleurs.

Toutes choses étaient pas égal à Stepove ce jour-là. Bien qu’il ait terminé sa formation en Allemagne quelques semaines seulement avant le combat avec le T-90, Serhiy s’est rapidement adapté. “Je me souvenais de tout”, a-t-il déclaré, comparant le fonctionnement d’un M-2 au jeu vidéo.

Incapable de pénétrer le T-90 de 51 tonnes, Serhiy a ciblé les optiques fragiles du char. “J’ai commencé à l’aveugler pour qu’il ne puisse pas partir.”

Des vidéos dramatiques de l’escarmouche par drone décrivent ce qui s’est passé ensuite. En martelant le T-90 avec des obus de canon automatique d’une livre, Serhiy a déclenché une partie du blindage réactif explosif du char et détruit les optiques.

Sa tourelle tourna, le char devint incontrôlable et percuta un arbre. Les trois membres d’équipage ont sauté. L’un d’entre eux, le conducteur, aurait été capturé. Plus tard, un drone ukrainien à vue à la première personne a achevé le T-90. Son épave se trouvait encore sur le champ de bataille quelques jours plus tard.