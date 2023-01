Combats sanglants et évacuations civiles alors que la Russie prétend s’emparer de Soledar

Alors que la guerre se poursuivait avec des armes et des mots, les responsables russes et ukrainiens ont décrit une scène horrible avec des centaines de civils en péril.

Les agences de presse russes ont rapporté que les forces de Moscou avaient évacué 170 personnes vers la ville de Shakhtarsk, plus loin dans le territoire occupé par la Russie.

Pendant ce temps, le haut responsable régional ukrainien, le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que près de 600 habitants – sur une population d’avant-guerre de plus de 10 000 – restaient à Soledar et tentaient de survivre à un “bain de sang”.

Les affirmations des responsables russes et ukrainiens n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le groupe de mercenaires russes Wagner mène une campagne de plusieurs mois pour tenter de s’emparer de Soledar et de la grande ville voisine de Bakhmut, bien que les analystes militaires remettent en question la valeur stratégique. Certains ont suggéré que Yevgeniy Prigozhin, qui dirige Wagner, tente de remporter une victoire en matière de relations publiques en montrant que ses forces sont capables de s’emparer d’un territoire où les troupes régulières russes ont échoué.

Et dans un communiqué vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le combat n’était pas terminé. “La dure bataille pour la région de Donetsk continue, la bataille pour Bakhmut et Soledar, pour Kreminna, pour d’autres villes et villages de l’est de notre pays continue”, a déclaré Zelensky.