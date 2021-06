Combats aériens d’OVNI, quasi-accidents et armes désactivées

Combats aériens d’OVNI, quasi-accidents et pilotes de chasse signalant des armes désactivées – ce ne sont là que quelques-uns des incidents enregistrés par les enquêteurs français sondant de mystérieuses rencontres aériennes.

Les responsables du Pentagone ont publié la semaine dernière leur dossier très attendu sur les ovnis – révélant plus de 100 rencontres inexpliquées avec l’armée et n’excluant pas une éventuelle origine extraterrestre.

La France – comme chaque nation – a sa juste part d’observations d’OVNI, comme celle-ci au large de la côte sud-ouest à partir de 2014 Crédit : Jason Gleave

Et cette étrange rencontre semble montrer un objet rayonnant de lumière près de Paris

Une autre rencontre d’OVNI a semblé voler près de la Normandie en 2017

Cependant, les États-Unis ne sont pas la première nation à s’intéresser sérieusement aux ovnis – avec l’homologue moins obscur de la France au groupe de travail du Pentagone poursuivant tranquillement sa propre enquête sous le radar.

Il a accès à des données telles que les trajectoires de vol militaires, est en contact direct avec l’armée de l’air française et le contrôle du trafic aérien, et a été fondé en 1977 – affirmant avoir analysé 8 000 rencontres au cours des 40 dernières années.

Pour eux, environ 4% de ces rencontres, plus de 300, restent vraiment inexpliqués après enquête, et il note dans son énoncé de mission qu’il ne peut pas non plus exclure les extraterrestres.

« Une absence de preuve ne peut pas être une preuve d’absence », déclare l’équipe sur son site officiel, et précise également qu’elle est un « service public » plutôt qu’une organisation de sécurité ou de défense.

L’équipe a également ouvert tous ses fichiers au public en 2007, ce qui signifie que n’importe qui peut feuilleter ses rapports sur les étranges rencontres.

Connue sous le nom de GEIPAN, pour Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés (Groupe d’Etude et d’Information sur les Phénomènes Aériens Non Identifiés), et basée à Toulouse – l’unité est rattachée directement à l’Agence spatiale française (CNES).

L’organisation s’en tient également à la classification des phénomènes aériens non identifiés (UAP), plutôt que des ovnis – le terme le plus populaire étant souvent adopté pour éliminer la stigmatisation autour du sujet.

Et une étude compilée par l’un des experts du GEIPAN, l’ancien chef de la police Dominique Weinstein, aux côtés du National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena (NARCAP) basé aux États-Unis en mars 2012 a analysé quelque 600 rencontres à travers le monde entre des pilotes et des ovnis.

Le document se concentre sur 290 de ces incidents lorsque les phénomènes aériens non identifiés (PAU) ont eu un impact sur la sécurité des vols.

Étonnamment, l’événement le plus courant ayant un impact sur la sécurité aérienne était « UAP s’est approché d’un avion sur une trajectoire de collision ».

Croquis d’une rencontre inexpliquée d’OVNI dans les Yvelines près de Paris en 1993

Dans 81 cas, les pilotes ont signalé des effets électromagnétiques présumés sur un ou plusieurs systèmes de l’avion.

Tout, des radios aux armes, a été touché, le système de pilote automatique n’ayant pas fonctionné normalement lors de trois incidents.

Et, encore plus troublant, il a été constaté que dans quatre cas, les systèmes d’armes des avions militaires auraient été momentanément inefficaces lorsqu’ils étaient ciblés sur l’OVNI.

Enfin dans 31 cas, les pilotes ont dû prendre des mesures d’évitement pour éviter une collision avec un OVNI, blessant plusieurs passagers dans cinq cas.

Le rapport de 25 pages conclut : « Cette analyse confirme l’impact potentiel sur la sécurité aérienne et la nécessité d’une étude sérieuse de ces phénomènes par les services gouvernementaux de l’aviation et l’Organisation de l’aviation civile internationale des Nations Unies.

« Les pilotes doivent être informés des caractéristiques de vol de ces phénomènes et motivés à les rapporter de manière détaillée.

« Seule une collecte systématique de témoignages détaillés de pilotes et d’équipages permettra d’améliorer la recherche scientifique sur ces phénomènes et de contribuer à la sécurité aérienne. »

OVNI vu par des soldats français depuis une station radar à Doullens en 1954

Un autre rapport indiquant que des gendarmes français ont vu un OVNI baignant le sol de lumière en Eure-et-Loir pendant 20 minutes en 1982

Les pilotes ont affirmé que le « UAP encercle les avions et/ou se déplace à proximité des avions » au cours de 24 rencontres.

En Argentine en 1995, un pilote d’un B-727 a vu un OVNI de la taille d’un avion de ligne « s’abattre sur lui », puis s’arrêter à 300 pieds devant son avion alors qu’il arrivait à atterrir.

Il a barré pour éviter la soucoupe qui a alors fait un virage étrange et a volé parallèlement au B-727 alors qu’il effectuait son approche finale.

Soudain, toutes les lumières se sont éteintes sur la piste et l’aéroport et il a dû monter à 9 000 pieds toujours accompagné de l’objet.

Le pilote a demandé s’il y avait un autre trafic aérien dans la région et on lui a dit qu’il n’y avait qu’un avion Military Piper à 1 800 pieds au-dessus du B-727.

Lorsque les lumières sont revenues au sol, le pilote a tenté à nouveau d’atterrir et l’OVNI a décollé à une vitesse incroyable.

Pendant la panne, les instruments de la tour de contrôle ont été touchés.

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone Crédit : DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Dans 117 cas (20 %), les pilotes ont signalé avoir vu au moins deux PAN. Dans 12 cas, des groupes de plus de 10 PAN ont été observés en même temps.

Un pilote a enregistré l’altitude estimée la plus basse à 500 pieds, tandis qu’il note que l’observation la plus élevée d’un UAP était de 246 000 pieds – prétendument faite par le pilote d’essai X-15, le major Joe Walker dans les années 1960.

Les observations d’UAP enregistrées par les pilotes militaires sont les plus courantes parmi les 600 observations : 251 cas, tandis que les pilotes commerciaux ont signalé 233 cas, tandis que les pilotes privés ont enregistré 105 cas.

Il y a eu deux témoins oculaires ou plus dans 415 incidents. Le pilote ou le copilote était le seul témoin dans 185 incidents.

Le phénomène s’est approché de l’avion sur une trajectoire de collision à 78 reprises, et il y a eu une quasi-collision avec l’avion à six autres reprises.

ÉVITÉS DE JUSTESSE

Le pilote a dû prendre des mesures d’évitement dans 31 incidents pour éviter d’entrer en collision avec l’UAP, dont trois cas (tous des avions commerciaux) dans lesquels des passagers ont été blessés lors du quasi-accident.

Dans une autre rencontre terrifiante, trois membres d’équipage d’un B747-300 ont vu un objet semblable à une fusée blanche extrêmement rapide débordant de leur avion entre 200 et 400 pieds au-dessus dans la direction opposée.

L’OVNI, qu’ils ont décrit comme cylindrique et dépourvu d’ailes, a volé juste au-dessus de leurs têtes et était suffisamment proche pour que l’officier de vol ait baissé la tête, craignant qu’il ne les frappe.

Il n’y avait aucune fumée ou flamme apparente provenant de l’article, tandis que le contrôle de la circulation aérienne n’a observé aucun écho radar dans la direction opposée de l’avion.

Le National Transportation Safety Board n’a pas pu parvenir à une conclusion sur l’identité de l’objet et l’affaire est considérée comme close.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. Le rapport UAP est tombé comme prévu le 25 juin et, bien qu’il ne révèle pas grand-chose, il n’exclut rien non plus, car une grande partie reste confidentielle. Les États-Unis semblent avoir reconnu que les ovnis – quels qu’ils soient – sont réels et constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale car ils semblent pouvoir entrer dans l’espace aérien restreint en toute impunité. Est-ce des extraterrestres ? Officiellement, la position des États-Unis est simplement « nous ne savons pas encore » car de nouvelles informations sont attendues dans les mois et les années à venir.

Le rapport tant attendu du Pentagone a été publié vendredi en fin d’après-midi après avoir été commandé par le Congrès américain dans un délai de 180 jours en décembre.

Diffusé sur le site Internet du bureau du directeur du renseignement national, le dossier a examiné 144 rapports de rencontres avec ce que le gouvernement a qualifié de « phénomène aérien non identifié ».

Le rapport non classifié de neuf pages n’excluait pas les extraterrestres et n’excluait pas un saut technologique d’une nation adverse comme la Russie ou la Chine.

Cela semble cependant confirmer qu’il y a quelque chose dans le ciel qui ne peut pas être expliqué, et plus d’attention doit être accordée pour comprendre ce qui se passe.

Les législateurs américains ont commandé le rapport après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des objets qui semblaient défier toute compréhension de la façon dont les avions se déplacent.

Cela marque un revirement étonnant après que le gouvernement ait rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Et une version classifiée a été présentée au congrès, l’ancien initié du Pentagone, Luis Elizondo, a confirmé qu’une grande partie du rapport était probablement encore cachée – et des rumeurs d’autres photos et vidéos époustouflantes.

« Le gouvernement est officiellement et officiellement sorti et a informé le Congrès que ces choses sont – A, elles sont réelles – et deux, qu’elles ne sont pas les nôtres et qu’elles semblent fonctionner, au moins certaines d’entre elles… de manière remarquable. « , a déclaré Elizondo à Fox News.