Combats à Khartoum alors que les médiateurs cherchent à mettre fin au conflit au Soudan

Des combats ont pu être entendus dans le sud de Khartoum dimanche alors que des émissaires des parties belligérantes soudanaises étaient en Arabie saoudite pour des pourparlers qui, espèrent les médiateurs internationaux, mettront fin à un conflit vieux de trois semaines.

L’initiative américano-saoudienne est la première tentative sérieuse de mettre fin aux combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires qui ont transformé des parties de la capitale soudanaise Khartoum en zones de guerre et fait dérailler un plan soutenu par la communauté internationale pour inaugurer un régime civil après des années. de troubles et de soulèvements.

Les combats depuis la mi-avril ont tué des centaines de personnes et en ont blessé des milliers d’autres, interrompu l’acheminement de l’aide humanitaire et envoyé 100 000 réfugiés fuir à l’étranger.

Alors que les médiateurs cherchent une voie vers la paix, les deux parties ont clairement indiqué qu’elles ne discuteraient que d’une trêve humanitaire, et non de la fin de la guerre.

Confirmant la présence de son groupe, le leader de RSF Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, a déclaré qu’il espérait que les pourparlers atteindraient leur objectif d’assurer un passage sûr pour les civils.

: Le général de corps d’armée Mohamed Hamdan Dagalo, chef adjoint du conseil militaire et chef des Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires, salue ses partisans alors qu’il arrive à une réunion dans le village d’Aprag, à 60 kilomètres de Khartoum, au Soudan, le 22 juin 2019. (crédit : REUTERS/UMIT BEKTAS/FICHIER PHOTO)

Hemedti a juré de capturer ou de tuer le chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan, et il y avait également des preuves sur le terrain que les deux parties ne veulent toujours pas faire de compromis pour mettre fin à l’effusion de sang.

Le conflit a commencé le 15 avril à la suite de l’effondrement d’un plan de transition vers la démocratie soutenu par la communauté internationale.

Le gouvernement actuel installé après le coup d’État de 2019

Burhan, un officier de carrière de l’armée, dirige un conseil au pouvoir installé après l’éviction en 2019 de l’autocrate de longue date Omar al-Bashir et un coup d’État militaire en 2021, tandis que Hemedti, un ancien chef de milice qui s’est fait un nom dans le conflit du Darfour, est son adjoint. .

Avant les combats, Hemedti avait pris des mesures comme se rapprocher d’une coalition civile qui indiquait qu’il avait des projets politiques. Burhan a imputé la guerre à ses « ambitions ».

Les puissances occidentales ont soutenu la transition vers un gouvernement civil dans un pays qui se trouve à un carrefour stratégique entre l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Éthiopie et la région instable du Sahel en Afrique.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, se rendait ce week-end en Arabie saoudite pour des entretiens avec des dirigeants saoudiens.