Combats à Gaza alors qu’Israël largue des tracts recherchant ses otages

Israël a pilonné des cibles dans la bande de Gaza samedi 20 janvier, tandis que ses avions larguaient des tracts sur la zone sud de Rafah appelant les Palestiniens qui y cherchaient refuge à aider à localiser les otages détenus par le Hamas, ont indiqué des habitants.

Les combattants palestiniens ont combattu les chars qui tentaient de repousser la banlieue est de la région de Jabalia, au nord de Gaza, où Israël avait commencé à retirer ses troupes et à se tourner vers des opérations à plus petite échelle, ont déclaré des habitants et des militants.

L’armée israélienne a déclaré que des avions avaient frappé des escadrons de militants qui tentaient de placer des explosifs à proximité des troupes et de tirer des missiles sur des chars dans le nord de Gaza et a déclaré qu’ils frappaient des cibles dans tout Gaza.

Dans la zone sud de Khan Younis, où Israël affirme avoir étendu ses opérations contre le Hamas, des témoins ont déclaré que des chars avaient bombardé des zones autour de l’hôpital Nasser pendant la nuit, décrivant le bombardement comme le plus intense depuis plusieurs jours.

Nasser est désormais le plus grand hôpital fonctionnel de Gaza. Israël affirme que les combattants du Hamas opèrent dans et autour des hôpitaux, y compris Nasser, ce que le Hamas et le personnel médical nient bien qu’Israël ait présenté des images et des photos à l’appui de ses affirmations.

L’armée israélienne a déclaré qu’à Khan Younis, elle avait attaqué un complexe militaire, neutralisé des lance-roquettes prêts à l’emploi et trouvé des explosifs cachés sous terre tandis qu’un avion y frappait deux hommes armés.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les frappes israéliennes ont tué 165 personnes et en ont blessé 280 autres au cours des dernières 24 heures, ce qui représente l’un des plus grands bilans de morts en une seule journée en 2024.

Il n’a pas fait de distinction entre combattants et non-combattants dans son bilan quotidien. Mais la plupart des 24 927 Palestiniens tués depuis le début de la guerre le 7 octobre sont des civils, selon les responsables de la santé.

Les combats ne se limitent pas à Gaza. Une frappe israélienne sur Damas, la capitale syrienne, a tué samedi quatre membres des Gardiens de la révolution iraniens, dont le chef de l’unité d’information de la force en Syrie, a déclaré à Reuters une source sécuritaire au sein de l’alliance régionale pro-syrienne.

Dans le sud du Liban, une frappe israélienne a tué samedi deux membres du Hamas voyageant en voiture, ont déclaré à Reuters trois sources sécuritaires au Liban. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du Hamas ou de l’armée israélienne.

Israël s’est engagé à anéantir le Hamas à Gaza après que ses combattants ont fait irruption en Israël le 7 octobre, saccageant les villes et les bases israéliennes, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramenant 253 otages dans l’enclave.

Israël affirme que ses forces ont jusqu’à présent tué environ 9 000 militants. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis jeudi de poursuivre la guerre jusqu’à ce que le Hamas soit vaincu et que les otages restants soient libérés.

En plus de 100 jours de guerre, l’offensive aérienne, terrestre et maritime d’Israël a détruit une grande partie de Gaza, déplaçant la majeure partie des 2,3 millions d’habitants, dont beaucoup ont été contraints de se déplacer à plusieurs reprises et de chercher refuge dans des tentes qui ne font pas grand-chose pour les protéger des éléments. et la maladie, selon les Nations Unies.

À Rafah, où plus d’un million de Palestiniens trouvent refuge, Israël a largué des tracts montrant des photos de 33 otages, leurs noms écrits en arabe, exhortant les déplacés à prendre contact. « Veux-tu rentrer chez toi ? S’il vous plaît, appelez si vous reconnaissez l’un d’entre eux », peuvent-ils lire dans les tracts.

« Ils demandent de l’aide aux gens parce qu’ils ne peuvent pas retrouver leurs otages à cause de la résistance », a déclaré Abu Ali, un habitant du nord de Gaza. « Mettez fin à la guerre, Netanyahu, et récupérez votre peuple », a-t-il déclaré à Reuters.

Plus de 100 des otages capturés par le Hamas ont été libérés lors d’une trêve de courte durée en novembre. Israël affirme qu’il en reste 132 à Gaza, dont 27 ont été tués en captivité.

En Israël, des familles d’otages campaient devant la résidence de Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée.

« Il doit en choisir un (un accord) et mettre fin à la saga des otages », a déclaré Eli Stivi, dont le fils Idan est détenu au secret à Gaza. – Rappler.com