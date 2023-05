"Combat uni": Le congrès projette l’unité entre Sachin Pilot et Ashok Gehlot

Le Congrès a mordu la balle du Rajasthan aujourd’hui, convoquant le ministre en chef Ashok Gehlot et son ancien adjoint et rival politique Sachin Pilot à Delhi pour des discussions avec Rahul Gandhi et le chef du parti Mallikarjun Kharge. L’élection de l’assemblée au Rajasthan est prévue plus tard cette année et le parti, qui tente de travailler contre la tendance de la porte tournante de l’État, a désespérément besoin de réparer son image fracturée.

« Les deux dirigeants ont décidé à l’unanimité de travailler ensemble et ont laissé la décision au haut commandement », a déclaré le chef du parti, KC Venugopal, après la réunion de quatre heures. Aucun détail sur le « pacte de paix » ou la répartition des responsabilités pour les prochaines élections n’a été fourni.

Au cours des dernières années, la rupture du pilote Ashok Gehlot-Sachin s’est déroulée en public.

Il y a trois ans, les médias ont fourni un compte rendu détaillé de la rébellion avortée de M. Pilot et du drame qui a suivi lorsque M. Gehlot a été invité à se présenter aux élections au poste de chef national du parti. Plus de 70 députés s’étaient rangés du côté de M. Gehlot et avaient défié la chef du parti Sonia Gandhi, après un buzz que M. Pilot lui succéderait.

Des sources ont indiqué que la réunion d’aujourd’hui est un effort pour trouver un terrain d’entente entre les deux dirigeants les plus importants de l’État – inspiré par le récent courtage de paix entre l’ancien ministre en chef Siddaramaiah et le chef du parti d’État DK Shivakumar au Karnataka.

La projection d’une image unie par les deux principaux dirigeants qui sont à couteaux tirés depuis des années a apporté des retours exceptionnels au Congrès lors des élections à l’assemblée récemment conclues. Le règlement de l’épineuse question du ministère en chef entre les deux prétendants agressifs a encore renforcé la confiance du parti.

Au Rajasthan, M. Pilot a formulé une série de demandes, notamment que le gouvernement de son parti prenne des mesures dans l’escroquerie présumée de fuite de papier qui a eu lieu pendant le règne du BJP dans l’État.

Il a mis le Congrès en garde, déclarant que s’il n’y avait pas d’action d’ici la fin de ce mois, il organiserait une agitation dans tout l’État.

Soulignant que M. Gehlot, alors qu’il était dans l’opposition, avait formulé des allégations contre le gouvernement de Vasundhara Raje, il avait déclaré : « Quatre ans et demi se sont écoulés mais les promesses faites n’ont pas été tenues et aucune action n’a été prise sur les allégations » .

« J’ai fait un jeûne à Jaipur, mais quand rien ne s’est passé, j’ai senti que maintenant je devais aller parmi le public et j’ai sorti le Jan Sangharsh Yatra », avait ajouté M. Pilot.

Si la menace est mise à exécution, ce sera un coup dur pour le Congrès, l’État étant à quelques mois des élections.