Combat ou fuite: Conor McGregor est au bord de l’obscurité du MMA avant le combat crucial avec Dustin Poirier à l’UFC 264

Il y avait quelque chose de différent chez Conor McGregor la dernière fois que nous l’avons vu dans la cage. Finies les insultes et les histoires d’avant-combat dans la préparation de son match revanche avec Dustin Poirier, remplacées à la place par une version plus PG de la figure la plus notoire du sport.

En 2014, avant leur premier combat, McGregor a promis de «faire rebondir» la tête de Poirier sur la toile à l’intérieur de l’Octogone à Las Vegas – une menace qu’il a fait un peu plus de 100 secondes après le début du combat. En janvier, cela a été remplacé par des promesses de dons de charité et des éloges pour les tentatives de Poirier de se diversifier en dehors de la cage.

Lors de la conférence de presse d’avant-combat, qui avait auparavant été une plate-forme pour McGregor pour montrer son nous promotionnel à la langue argentée, Michael Chandler l’a qualifié de « l’homme le plus papa de la planète« .

C’est un terme auquel une précédente itération de McGregor se serait distanciée. En janvier, il a simplement souri.

La juxtaposition entre 2021 Conor McGregor et l’homme qui a appelé les coups sur la voie de remporter des titres mondiaux dans deux catégories de poids était également évidente dans la cage. La flotte de pied qu’il utilisait pour tromper Eddie Alvarez pour remporter le titre des poids légers en 2016 a été remplacée par une version plus lourde et plus avancée de McGregor – et c’était la seule invitation dont Poirier avait besoin pour lancer un torrent de coups de pied au mollet qui a finalement conduit à la conclusion du combat au deuxième tour.

La puissance d’un coup avec laquelle il s’est fait un nom en amidonnant Jose Aldo un an auparavant était également absente pour mettre fin à une séquence d’invincibilité de dix ans du Brésilien, s’emparant de son titre de 145 livres dans le processus.

Ce qui laisse la question : sans ses pitreries folles, son mouvement unique et sa puissance KO concussive, qu’est-ce que Conor McGregor exactement ?

Une deuxième défaite sur le spin à Poirier laisserait son record de poids léger à un 1-3 peu impressionnant lors de ses quatre derniers combats dans la division, quelque chose qui semblait à un million de kilomètres pour l’homme qui semblait avoir touché Midas très peu de temps auparavant.

Même Mystic Mac n’aurait pas pu voir cela venir.

Des signes, cependant, suggèrent que McGregor est conscient de ces lacunes. La conférence de presse de jeudi soir nous en dira plus, mais il semble que McGregor ait abandonné la façade du gentil gars, et même abandonné la position de boxe, avant le troisième combat avec Poirier. Et c’est de retour à ses plus grands succès.

La défaite serait impensable pour sa marque. La première défaite contre Poirier l’était déjà. Bien sûr, Floyd Mayweather l’a battu par TKO lors de leur match de boxe il y a quelques années – mais c’était Floyd Mayweather, et McGregor l’a emmené au 10e tour. Et même dans la défaite, McGregor n’a jamais été assis par le plus grand boxeur de sa génération.

Le salaire qu’il a reçu pour cela aussi pourrait facilement permettre de présenter ce combat comme peut-être pas une victoire, mais certainement pas une défaite traditionnelle. Le respect se méritait.

Mais vint ensuite Poirier. L’homme de Louisiane a réussi là où aucun homme n’a réussi auparavant : il a mis McGregor dehors avec des grèves. Il y avait l’homme célèbre comme le meilleur attaquant de l’UFC, hébété et sur le dos se demandant ce qui s’était passé alors que Poirier s’éloignait, la sueur de McGregor toujours sur ses gants. Travail accompli.

Le vainqueur de ce combat sera probablement recruté pour affronter Charles Oliveira plus tard cette année et on soupçonne que McGregor aimerait à peine plus que de détenir à nouveau le titre de 155 livres de l’UFC précédemment dominé par Khabib Nurmagomedov.

Pour y arriver, cependant, McGregor doit surmonter un obstacle qui était en grande partie sa propre création : sa propre folie. Poirier était, au moins en janvier dernier, un peu plus qu’un apéritif avant un match de boxe proposé avec Manny Pacquiao. Cette fois-ci, il est le plat principal.

Et si McGregor ne se régale pas ce week-end, on se doute que son temps en tant que star la plus redoutée du sport est révolu.