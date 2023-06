Combat judiciaire du prince Harry au Royaume-Uni: des experts révèlent si le prince émotif revisitant son passé «torturé» était une erreur

La bataille juridique historique du prince Harry a apparemment fait des ravages sur le royal.

Le duc de Sussex était de retour à la Haute Cour de Londres mercredi, lorsqu’il a dû faire face à une deuxième journée de contre-interrogatoire. L’homme de 38 ans poursuit l’éditeur du Daily Mirror pour avoir prétendument utilisé des techniques illégales « à l’échelle industrielle » pour faire la une des journaux sur sa vie. Mardi, le royal britannique est devenu le premier membre senior à témoigner depuis plus d’un siècle.

L’affaire contre Mirror Group est la première des nombreuses poursuites intentées par le prince contre les médias à être jugées. C’est l’un des trois éditeurs qui, selon lui, l’ont espionné illégalement pour des articles sur la famille royale.

Vers la fin de son témoignage, l’avocat du roi a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de témoigner pendant plus d’une journée et demie sous le regard de la presse mondiale. Le père de deux enfants a semblé s’émouvoir alors qu’il s’arrêtait, baissait les yeux, puis se redressait avant de répondre doucement « C’est beaucoup », a rapporté le New York Times.

Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital qu’il se demandait si la quête de Harry pour tenir la presse britannique responsable causait plus de mal que de bien. Le prince a révélé dans ses docu-séries Apple TV « The Me You Can’t See » que Londres « est un déclencheur » et a décrit ses craintes de visiter son pays d’origine.

« Je pense qu’il serait sage d’arrêter de revivre ce qu’il considère manifestement comme son passé torturé en Angleterre et de se concentrer sur sa nouvelle vie aux États-Unis », a déclaré Andersen. « Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres problèmes à régler… Jamais un moment d’ennui pour les Montecito Sussex. »

Alors que le plus jeune fils du roi Charles III a témoigné à la barre des témoins, il a dû revisiter un passé douloureux, a noté Andersen. Alors que le prince est apparu plus affirmé lors de la deuxième journée de contre-interrogatoire, à la fin, il « a baissé la tête et s’est légèrement affaissé sur sa chaise », comme l’a rapporté le magazine People. Les croquis de la cour dépeignaient également un prince solennel alors qu’il subissait des heures d’interrogatoire.

De nombreux articles discutés lors de son interrogatoire concernaient sa relation avec l’ex-petite amie Chelsy Davy.

BATAILLE COURT ROYALE DU PRINCE HARRY AU ROYAUME-UNI: ROYAL DIT QUE LES TABLOIDS ONT ÉTÉ LE « FACTEUR PRINCIPAL » POUR LA RUPTURE AVEC L’EX CHELSY DAVY

Dans un témoignage écrit, Harry a déclaré que « les regards indiscrets des tabloïds » ont mis à rude épreuve sa relation avec la femme d’affaires née au Zimbabwe. Il a noté que c’était « le principal facteur » pour lequel ils ont décidé d’arrêter.

Selon Harry, le couple s’est rencontré au début de 2004 et était dans une relation intermittente jusqu’à la mi-2010. Le deuxième jour de son apparition, Harry a mentionné un article qui impliquait que les gens célébraient la fin de sa relation avec Davy, ce qui, selon lui, « semble un peu méchant ».

« C’était blessant, c’est le moins qu’on puisse dire, qu’un tel moment privé se soit transformé en un peu de rire », a déclaré Harry.

L’avocat de la défense a également évoqué un rendez-vous entre Harry et la présentatrice de télévision britannique Caroline Flack. Harry a affirmé qu’il avait été « traqué pendant plus d’une décennie » par des photographes paparazzi.

« Cette soirée était strictement entre moi et Caroline, qui n’est plus avec nous, » dit Harry.

Flack s’est suicidée en 2020. Elle avait 40 ans. La famille de Flack a depuis déclaré que l’examen minutieux des tabloïds avait eu un impact sur sa santé mentale.

« Le prince Harry souffre de SSPT et les souvenirs douloureux de ce jour de septembre 1997 marchant derrière le cercueil de sa mère reviennent », a expliqué Andersen. « Témoigner pendant sept heures devant un tribunal public a dû être émotionnellement déchirant pour lui, car cela signifiait revivre une enfance et un jeune âge adulte passés à esquiver la célèbre presse tabloïd britannique implacable. »

« Mais témoigner était son choix et son choix seul », a-t-il poursuivi. « Il était clair comme de l’eau de roche que le roi et le reste de la famille royale préféraient traiter les choses comme ils l’ont toujours fait, essentiellement dans les coulisses. Harry voit la relation de travail qui existe entre la monarchie et la presse comme une alliance impie dans dont certains membres de la famille royale profitent au détriment des autres, il est donc compréhensible qu’il choisisse de tracer sa propre voie. Cependant, adopter cette approche a un coût émotionnel. Harry est prêt à payer ce coût et à un certain niveau, vous devez vraiment l’admirer pour cela. »

Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a déclaré à Fox News Digital qu’elle pensait que la décision de Harry de témoigner était une erreur. Elle pense qu’Harry devrait se concentrer sur la création d’un nouveau chemin pour lui-même à travers l’étang.

Le prince et sa femme ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en 2020. Ils résident maintenant dans la riche ville côtière de Montecito, en Californie.

« Harry a dit à la Haute Cour que son expérience était » pénible « », a déclaré Fordwich. « Peut-être oublie-t-il que cela s’est imposé de lui-même ?… Les seuls gagnants seront les avocats en raison de leurs frais de justice élevés. »

« La vie, c’est comme le golf », a-t-elle déclaré. « Tout tourne autour du ‘prochain coup’. Personne ne peut contrôler le dernier coup. Le coup suivant, cependant, peut faire beaucoup pour améliorer sa déception face au dernier. Harry ne comprend pas que l’attitude est primordiale… Dans ce cas, gagner ou perdre est une perte pour Harry.

Fordwich a souligné que la famille royale britannique n’avait pas reconnu publiquement la bataille juridique de Harry. Au lieu de cela, ils ont choisi de se concentrer sur les devoirs royaux, suivant la devise « garder son calme et continuer ».

« Rien que la famille royale ne fasse ou ne fasse n’est accidentel », a déclaré Fordwich. « Le manque d’action dit tout ce que nous devons savoir sur l’avenir. »

Dans un témoignage écrit, Harry a admis qu’une rumeur de tabloïd de longue date spéculant que le roi n’était pas son père biologique lui avait « dommagé » au fil des ans. Il a cité un article de 2002 qui supposait qu’il était l’enfant de feu la princesse Diana et de son instructeur d’équitation James Hewitt.

« De nombreux journaux avaient rapporté une rumeur selon laquelle mon père biologique était James Hewitt, un homme avec qui ma mère avait eu une relation après ma naissance », a écrit Harry. « Au moment de cet article et d’autres similaires, je ne savais pas vraiment que ma mère n’avait rencontré le major Hewitt qu’après ma naissance. Cette chronologie est quelque chose que je n’ai appris que vers 2014, bien que je comprenne maintenant c’était de notoriété publique parmi les journalistes de l’accusé. »

Selon Harry, la rumeur de paternité s’est perpétuée dans plusieurs articles.

BATAILLE DE LA COUR DU PRINCE HARRY AU ROYAUME-UNI: ROYAL CRAIGNAIT D’ÊTRE « ÉVITÉ » SUR LA RUMEUR « ENDOMMAGANTE » QUE JAMES HEWITT EST SON PÈRE

« À l’époque, quand j’avais 18 ans et que j’avais perdu ma mère six ans plus tôt, des histoires comme celle-ci me semblaient très dommageables et très réelles », a admis Harry. « Ils étaient blessants, méchants et cruels. J’ai toujours remis en question les motifs derrière ces histoires. Les journaux tenaient-ils à semer le doute dans l’esprit du public, afin que je puisse être évincé de la famille royale? »

Mercredi, lorsqu’on a demandé à Harry pourquoi il avait intenté cette action contre le groupe Mirror, le royal a répondu que les conversations avec les avocats se concentraient sur la façon de « trouver d’une manière ou d’une autre un moyen de mettre les abus, l’intrusion et la haine qui s’adressaient à moi et à ma femme ». arrêter », a rapporté le New York Times. Selon le point de vente, Harry cherchait une voie légale « plutôt que de s’appuyer sur la voie de l’institution ».

Andersen a souligné qu’Harry n’est pas le premier royal à intenter une action en justice. Cependant, son approche le place sur la scène mondiale.

« La vérité est qu’au fil des ans, des membres de la famille royale, dont le roi Charles et le prince William, ont intenté une action en justice pour protéger leur vie privée », a déclaré Andersen. « Par exemple, Charles, alors prince de Galles, a intenté une action en justice pour étouffer les mémoires de sa gouvernante. William a poursuivi avec succès un magazine qui avait publié des photos de sa femme prenant un bain de soleil prises avec un téléobjectif. Mais ils n’ont pas pris position pour être fâchés. -examiné et franchement, je n’y aurais même pas pensé. »

« Qu’il gagne ou qu’il perde, je pense que Harry a le sentiment qu’il s’est défendu ainsi que sa mère et qu’il ne pouvait plus rien faire », a déclaré Andersen. « S’il n’avait pas témoigné, il l’aurait regretté. Il se serait senti intimidé non seulement par la presse mais aussi par sa propre famille. Cela aurait été une pilule trop amère à avaler pour Harry. »

Neama Rahmani, ancien procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers, a déclaré à Fox News Digital qu’il s’attend à ce que Harry « gagne » sa bataille judiciaire.

« Le Daily Mail a publiquement reconnu avoir piraté le prince au moins une fois et a présenté des excuses », a-t-il expliqué. « L’enquête du gouvernement britannique a également confirmé qu’il y avait eu piratage. Ce n’est donc pas une question de responsabilité, c’est une affaire de dommages et intérêts. certaines des autres allégations de piratage, mais je ne pense pas qu’elles l’emporteront. »

« Ces affaires sont entendues par un juge au Royaume-Uni, et vous n’avez pas l’imprévisibilité des jurys américains », a-t-il expliqué. « Et les tribunaux anglais ont assoupli les règles lorsqu’il s’agit d’admettre des preuves par ouï-dire. C’est donc un autre avantage dont bénéficient le prince et son équipe juridique pour essayer de prouver leur cas. »

LA BATAILLE DE LA COUR DU PRINCE HARRY AU ROYAUME-UNI « VA CONTRE LE GRAIN DE TOUT ROYAL » : EXPERT

Harry a admis qu’il regrettait d’avoir retiré des amis de sa vie par peur qu’ils soient à l’origine de fuites présumées. L’affaire date de 1996 à 2011.

« J’ai vraiment le sentiment que dans toutes les relations que j’ai jamais eues – que ce soit avec des amis, des petites amies, avec la famille ou avec l’armée, il y a toujours eu un tiers impliqué, à savoir la presse tabloïd », a déclaré Harry.

Mirror Group a payé plus de 100 millions de livres (125 millions de dollars) pour régler des centaines de réclamations illégales de collecte d’informations et a imprimé des excuses aux victimes de piratage téléphonique en 2015. Cependant, le journal nie ou n’a admis aucune des affirmations de Harry.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.