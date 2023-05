Combat entre James Kennedy et Sandoval – Hollywood Life

Voir la galerie





Tom Sandoval et Raquel Léviss sont sur la sellette, comme prévu, dans la remorque du Règles de Vanderpump réunion de la saison 10 qui a chuté le 11 mai. Les fans attendent depuis si longtemps cette bande-annonce, et enfin, ils peuvent voir Ariana Madix confronter Tom pour l’avoir trompée avec Raquel. Elle les appelle des « rats » au début de la bande-annonce – et les choses ne font que devenir plus folles à partir de là !

Le #PumpRules La bande-annonce de la Réunion est là !!! pic.twitter.com/IpL7JuiIdq – Reines de Bravo (@queensofbravo) 11 mai 2023

Alors que le casting s’assoit avec Andy Cohen, Ariana accuse Raquel d’être « diabolique, démente et sous-humaine ». Pendant une pause de la réunion, Tom affirme que le casting essaie de faire passer Raquel et lui pour des «menteurs pathologiques», ce à quoi Raquel dit: «Je vois ça. Même si nous savons que nous ne le sommes pas.

Un moment explosif se produit entre James Kennedy et Sandoval. Les deux se disputent et James charge vers Sandoval, menaçant de « le foutre en l’air ». Sandoval semble épuisé par le drame qu’il a causé et demande à l’équipe de tournage d’arrêter de le filmer lorsqu’il est dehors avec Raquel en pause cigarette.

Tom Schwartz est interrogé par tout le monde, y compris ex Katie Maloney, quand il a découvert la liaison de Tom et Raquel. Il prétend qu’il est connu depuis août, ce avec quoi Sandoval ne semble pas être d’accord. Et Scheana Shay reçoit des documents juridiques concernant l’ordonnance restrictive que Raquel a déposée contre elle, ce qui les a obligés à filmer la réunion séparément. L’ordonnance d’interdiction a été abandonnée peu de temps après la réunion filmée le 23 mars.

L’affaire de Tom et Raquel est devenue l’un des plus gros scandales de l’histoire de Bravo. Après que l’affaire a été révélée le 3 mars, Tom a partagé deux excuses publiques sur les réseaux sociaux pour son comportement. Dans le premier, il a abordé le mal qu’il a pu causer à ses restaurants, au personnel du bar et aux copropriétaires, et dans le second, il a dit à Ariana – avec qui il sortait depuis 9 ans – à quel point il se sentait horriblement à propos de toute cette épreuve. Raquel s’est également excusée auprès d’Ariana et a déclaré qu’elle avait commencé à conseiller pour mettre fin à ses « schémas de codépendance et de dépendance à être et à se sentir aimés ». Ariana a reçu un soutien écrasant de la part de ses co-stars et des fans depuis que le scandale a éclaté.

