Combat d’huîtres : cette humble créature marine pourrait détenir la clé de la restauration des eaux côtières. Les développeurs détestent ça.

Les récifs d’huîtres, qui sont des groupes d’huîtres sauvages qui poussent les unes sur les autres et les unes autour des autres, peuvent protéger les rivages de l’érosion côtière, agissant comme une barrière naturelle vivante. Les récifs et les huîtres d’élevage, qui sont cultivées en cage plutôt que sur des récifs, attirent de petits organismes qui constituent la base de nombreux écosystèmes aquatiques. Ces coquillages et autres invertébrés deviennent la nourriture de poissons et de crustacés plus gros, qui gravitent également vers les huîtres. Les huîtres deviennent l’espèce clé d’un écosystème prospère. Ensuite, les huîtres d’élevage, une fois récoltées, sortent de l’eau avec la pollution nutritive stockée en toute sécurité dans leurs coquilles. Même si certaines de ces coquilles finissent dans les décharges, de nombreux restaurants participent à des programmes de recyclage qui les sèchent et les transforment en une surface dure pour construire davantage de récifs, afin qu’elles retournent dans l’eau pour servir d’habitat aux huîtres sauvages.

« Lorsque l’on considère une vision vraiment pragmatique de l’intercession de l’humanité en faveur de l’environnement, elle n’est généralement pas positive. Mais lorsque vous regardez cet exemple, vous constatez que ces habitats artificiels d’huîtres rendent de véritables services écosystémiques », explique Hale.

Alors, où sont toutes les huîtres ? S’ils sont si puissants pour nettoyer l’eau, pourquoi l’eutrophisation est-elle un problème en premier lieu ? Cette réponse est parfois spécifique au site – dégâts causés par les ouragans et trop peu de sel dans l’eau en Alabama, par exemple – mais pour la plupart des endroits, y compris les Inland Bays, la réponse est principalement la surconsommation humaine.

« Les huîtres récoltées ont joué un rôle fondamental dans nos premiers développements coloniaux aux États-Unis. Nous avons donc vécu une période de surexploitation et de surexploitation », explique Hale. « À un moment donné, ils extrayaient 2 millions de boisseaux par an de la seule baie du Delaware pour nourrir les communautés urbaines de Philadelphie, Wilmington et New York. Ils avaient des chariots à huîtres de la même manière que nous avons des chariots à hot-dogs. Alors que les groupes autochtones dépendaient également des huîtres, les colons traitaient l’océan comme un buffet à volonté, décimant les populations d’huîtres sauvages et les rendant vulnérables aux maladies. Ils sont devenus trop faibles pour survivre dans l’eau eutrophisée.

En 1979, dans le Delaware, la surexploitation et les parasites avaient presque anéanti la population. Les récifs avaient été tellement dragués qu’ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. L’État, également confronté à un conflit entre les palourdes et l’industrie ostréicole, a tout simplement interdit la récolte d’huîtres et l’aquaculture dans les baies. Et pendant les 30 années suivantes, l’industrie était morte.

Dans le comté de Sussex, le plus grand comté de l’un des plus petits États américains, la vie agricole a prospéré alors que la vie océanique sur ses rives disparaissait. Les champs de maïs et de soja poussaient en épaisseur sur près de 2 000 miles carrés. Aujourd’hui, les tiges de maïs s’étendent encore jusqu’à l’horizon le long des longues portions de routes qui serpentent jusqu’aux plages.

Même si le comté abritait une colonie baleinière au XVIIe siècle, son plus grand titre de gloire aujourd’hui réside dans son statut de berceau de l’industrie moderne du poulet de chair, lancée dans les années 1920. À mesure que la demande de poulet a augmenté au cours du 20e siècle, le besoin de maïs et de soja pour nourrir les volailles a également augmenté. L’alimentation devait être bon marché, ce qui encourageait l’application régulière de nouveaux engrais synthétiques contenant de l’azote et du phosphore, ainsi que de nouveaux insecticides et fongicides. Les rendements des éleveurs de poulets ont augmenté en conséquence. En 2022, presque exactement un siècle après la création de l’industrie avicole moderne, les agriculteurs du Delaware élevaient 596 millions de poulets. Le fumier de tous ces poulets contenait également davantage de ces nutriments problématiques.